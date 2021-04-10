За время существования азартных игр появилось довольно много книг на эту тематику. Они бывают разными. Одни описывают правила самых популярных игр, другие учат выстраивать выигрышные тактики и стратегии, а третьи просто рассказывают интересные истории, связанные с гемблингом.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot подготовили подборку интересных книг об азартных играх. Чтобы каждый игрок смог найти что-то по своему вкусу, мы выбрали разножанровые книги, описывающие гемблинг с разных ракурсов.

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"1000 лучших секретов азартных игр в казино", Билл Бартон

Американский журналист Билл Бартон постоянно находится в центре главных событий игрового мира и уже длительное время пишет информационные и аналитические материалы для специализированных гемблинг-изданий. В книге "1000 лучших секретов азартных игр в казино" он собрал свои знания и опыт, накопленный годами.

Как можно понять из названия, автор раскрывает тысячу полезных гемблерских секретов, касающихся различных азартных игр и казино. Он дает небанальные советы, рассказывает о стратегиях победы и даже психологии владельцев и маркетологов казино. Прочитать эту книгу будет полезно, как неопытному игроку, так и заядлому гемблеру.

"Обыграй дилера", Эдвард Торп

"Обыграй дилера" Эдварда Торпа является настольной книгой многих игроков в блэкджек. Несмотря на то, что впервые она увидела мир более 50 лет назад, написанное в ней не теряет актуальности.



"Обыграй дилера" более 50 лет занимает первые строчки в рейтингах книг для азартных игроков / Фото Raptis Rare Books

Автор открывает читателям-гемблерам занавес в мир математического подсчета, программирования и теории вероятности. Все это активно используется игроками в мире азартных игр. Эдвард Торп убежден, что, освоив простейшие навыки, можно получить преимущество и в несколько раз увеличить свои шансы на победу. А если регулярно тренировать их на практике, можно стать успешным профессиональным игроком.

"Таверна трех обезьян", Хуан Бас

"Таверна трех обезьян" – это сборник новелл писателя и киносценариста Хуана Баса. Он приготовил для читателей 14 историй разных жанров и сюжетов. Здесь есть мистические, фантастические, детективные, эротические и другие новеллы. Единственное, что их обьединяет – это покер.

Автор сравнивает правила игры в покер с правилами и законами жизни. Его идея заключается в том, что они имеют гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Особое внимание Хуан Бас уделяет блефу, как в игре, так и в жизни.

Чтобы заинтересоваться этой книгой необязательно быть гемблером. Она понравится и тем читателям, которые безразлично относятся к азартным играм. Тонкие и меткие сравнения автора точно будут понятны каждому.

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"Управление деньгами для игроков", Джон Патрик

В большинстве случаев игры в казино – это игры на деньги. Для того чтобы безопасно развлекаться в игорном заведении, нужно уметь правильно распоряжаться деньгами. Книга Джона Патрика "Управление деньгами для игроков" призвана научить финансовой грамотности каждого гемблера.

Здесь автор дает четкие и конкретные советы – как правильно распределить деньги на ставки, как минимизировать риски и потери, как сохранить и приумножить свой выигрыш, и когда нужно остановиться. Правильный финансовый менеджмент является залогом приятной и полезной игры в казино, а потому "Управление деньгами для игроков" – прекрасное пособие по ответственному гемблингу.

"Казино" Рояль "", Ян Флеминг

"Казино" Рояль "" – это книга, с которой началась история знаменитого Джеймса Бонда. Первый роман об "агенте 007" английский писатель Ян Флеминг написал, вдохновившись временем, которое он провел в португальском казино Estoril. Это учреждение известно тем, что во время Второй мировой войны служило местом собраний европейских шпионов.



Обложку первого издания "Казино "Рояль"" Ян Флеминг нарисовал сам / Фото Raptis Rare Books

По сюжету советский шпион по имени Ле Шифр ​​проигрывает крупную сумму денег в казино "Рояль" в вымышленном французском городке Рояль-Лез-О. Конечно же, он решает отыграться, и для этого организует большой турнир по баккаре. Британские спецслужбы не заинтересованы в том, чтобы он победил и получил деньги. Они дают задание собственном агенту – поехать в Рояль-Лез-О, принять участие в турнире и победить Ле Шифра.

Джеймс Бонд прибывает в казино "Рояль", и почти сразу все проигрывает. На помощь приходит сотрудник ЦРУ, который занимает ему небольшую сумму. Благодаря ей Бонду удается выиграть. Ле Шифра не устраивает такое развитие событий, а потому он похищает агента, чтобы завладеть деньгами.

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