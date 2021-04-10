Впечатляющие приключения и холодный подсчет: 5 интересных книг про азартные игры
За время существования азартных игр появилось довольно много книг на эту тематику. Они бывают разными. Одни описывают правила самых популярных игр, другие учат выстраивать выигрышные тактики и стратегии, а третьи просто рассказывают интересные истории, связанные с гемблингом.
Источник:24 канал
Развлечения 24 при поддержке Cosmolot подготовили подборку интересных книг об азартных играх. Чтобы каждый игрок смог найти что-то по своему вкусу, мы выбрали разножанровые книги, описывающие гемблинг с разных ракурсов.
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"1000 лучших секретов азартных игр в казино", Билл Бартон
Американский журналист Билл Бартон постоянно находится в центре главных событий игрового мира и уже длительное время пишет информационные и аналитические материалы для специализированных гемблинг-изданий. В книге "1000 лучших секретов азартных игр в казино" он собрал свои знания и опыт, накопленный годами.
Как можно понять из названия, автор раскрывает тысячу полезных гемблерских секретов, касающихся различных азартных игр и казино. Он дает небанальные советы, рассказывает о стратегиях победы и даже психологии владельцев и маркетологов казино. Прочитать эту книгу будет полезно, как неопытному игроку, так и заядлому гемблеру.
"Обыграй дилера", Эдвард Торп
"Обыграй дилера" Эдварда Торпа является настольной книгой многих игроков в блэкджек. Несмотря на то, что впервые она увидела мир более 50 лет назад, написанное в ней не теряет актуальности.
"Обыграй дилера" более 50 лет занимает первые строчки в рейтингах книг для азартных игроков / Фото Raptis Rare Books
Автор открывает читателям-гемблерам занавес в мир математического подсчета, программирования и теории вероятности. Все это активно используется игроками в мире азартных игр. Эдвард Торп убежден, что, освоив простейшие навыки, можно получить преимущество и в несколько раз увеличить свои шансы на победу. А если регулярно тренировать их на практике, можно стать успешным профессиональным игроком.
"Таверна трех обезьян", Хуан Бас
"Таверна трех обезьян" – это сборник новелл писателя и киносценариста Хуана Баса. Он приготовил для читателей 14 историй разных жанров и сюжетов. Здесь есть мистические, фантастические, детективные, эротические и другие новеллы. Единственное, что их обьединяет – это покер.
Автор сравнивает правила игры в покер с правилами и законами жизни. Его идея заключается в том, что они имеют гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Особое внимание Хуан Бас уделяет блефу, как в игре, так и в жизни.
Чтобы заинтересоваться этой книгой необязательно быть гемблером. Она понравится и тем читателям, которые безразлично относятся к азартным играм. Тонкие и меткие сравнения автора точно будут понятны каждому.
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"Управление деньгами для игроков", Джон Патрик
В большинстве случаев игры в казино – это игры на деньги. Для того чтобы безопасно развлекаться в игорном заведении, нужно уметь правильно распоряжаться деньгами. Книга Джона Патрика "Управление деньгами для игроков" призвана научить финансовой грамотности каждого гемблера.
Здесь автор дает четкие и конкретные советы – как правильно распределить деньги на ставки, как минимизировать риски и потери, как сохранить и приумножить свой выигрыш, и когда нужно остановиться. Правильный финансовый менеджмент является залогом приятной и полезной игры в казино, а потому "Управление деньгами для игроков" – прекрасное пособие по ответственному гемблингу.
"Казино" Рояль "", Ян Флеминг
"Казино" Рояль "" – это книга, с которой началась история знаменитого Джеймса Бонда. Первый роман об "агенте 007" английский писатель Ян Флеминг написал, вдохновившись временем, которое он провел в португальском казино Estoril. Это учреждение известно тем, что во время Второй мировой войны служило местом собраний европейских шпионов.
Обложку первого издания "Казино "Рояль"" Ян Флеминг нарисовал сам / Фото Raptis Rare Books
По сюжету советский шпион по имени Ле Шифр проигрывает крупную сумму денег в казино "Рояль" в вымышленном французском городке Рояль-Лез-О. Конечно же, он решает отыграться, и для этого организует большой турнир по баккаре. Британские спецслужбы не заинтересованы в том, чтобы он победил и получил деньги. Они дают задание собственном агенту – поехать в Рояль-Лез-О, принять участие в турнире и победить Ле Шифра.
Джеймс Бонд прибывает в казино "Рояль", и почти сразу все проигрывает. На помощь приходит сотрудник ЦРУ, который занимает ему небольшую сумму. Благодаря ей Бонду удается выиграть. Ле Шифра не устраивает такое развитие событий, а потому он похищает агента, чтобы завладеть деньгами.
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