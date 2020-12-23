Лучшие фильмы про казино и азартные игры: ТОП-5
Приближаются рождественские каникулы, а за ними и локдаун, во время которого мы снова будем придумывать, чем себя занять. Фильмы и сериалы – самое доступное и распространенное развлечение во время изоляции дома.
Если вы уже посмотрели большинство рождественских фильмов, и теперь вам хочется разнообразия, Развлечения 24 при поддержке "Космолот" подготовили подборку лучших фильмов про казино и азартные игры.
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"Казино "Рояль"
- Год выхода – 2006
- Жанр – боевик, приключения
- Рейтинг IMDb – 8,0
Фильм рассказывает о новой миссии агента Джеймса Бонда, которому нужно выйти на след террористической организации. Для этого он должен отправиться на Мадагаскар и допросить одного из злоумышленников. Однако миссия снова идет не по плану. ЦРУ узнает, что банкир, который финансирует террористов, прибудет в Черногорию на покерный турнир в казино "Рояль". Теперь Бонду нужно лететь туда, чтобы выиграть партию и уничтожить организацию.
"Большая игра"
- Год выхода – 2014
- Жанр – биографическая драма
- Рейтинг IMDb – 7,4
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю молодой лыжницы Молли Блум, которая не вошла в состав олимпийской сборной и решила сделать перерыв в своей спортивной карьере. Переехав в Лос-Анджелес, девушка устраивает подпольное казино для голливудских звезд. Дела быстро идут вверх, но в какой-то момент бизнесом девушки начинает интересоваться ФБР.
"Афера по-американски"
- Год выхода – 2013
- Жанр – криминал, комедия
- Рейтинг IMDb – 7,2
История двух мошенников, которые регулярно проворачивали в казино хитрые и запутанные аферы. Это дело хорошо их обеспечивало, пока на них не обратило внимание ФБР. Чтобы остаться на свободе, мужчинам пришлось пойти на сделку. Они согласились принять участие в организации масштабной операции, призванной разоблачить крупных коррупционеров.
"Двадцать одно"
- Год выхода – 2008
- Жанр – драма
- Рейтинг IMDb – 6,8
История группы талантливых студентов, которые получают интересное предложение – время от времени посещать казино и просчитывать выигрышные комбинации с помощью необычайных математических способностей. Они соглашаются на эту авантюру и решают обыграть казино Лас-Вегаса на миллионы долларов.
"Игрок"
- Год выхода – 2014
- Жанр – криминал, драма, триллер
- Рейтинг IMDb – 6,0
Главный герой фильма Джим Беннет – успешный писатель и преподаватель литературы в университете. Однако ночью, после работы, он становится совсем другим человеком и проводит время в подпольных казино, проигрывая все до последнего. Джим регулярно занимает огромные суммы денег, и тем самым ставит под угрозу свою жизнь. Как ему удастся выпутаться из этой истории – непонятно.
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