Приближаются рождественские каникулы, а за ними и локдаун, во время которого мы снова будем придумывать, чем себя занять. Фильмы и сериалы – самое доступное и распространенное развлечение во время изоляции дома.

Если вы уже посмотрели большинство рождественских фильмов, и теперь вам хочется разнообразия, Развлечения 24 при поддержке "Космолот" подготовили подборку лучших фильмов про казино и азартные игры.

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"Казино "Рояль"

Год выхода – 2006

– 2006 Жанр – боевик, приключения

– боевик, приключения Рейтинг IMDb – 8,0

Фильм рассказывает о новой миссии агента Джеймса Бонда, которому нужно выйти на след террористической организации. Для этого он должен отправиться на Мадагаскар и допросить одного из злоумышленников. Однако миссия снова идет не по плану. ЦРУ узнает, что банкир, который финансирует террористов, прибудет в Черногорию на покерный турнир в казино "Рояль". Теперь Бонду нужно лететь туда, чтобы выиграть партию и уничтожить организацию.

"Большая игра"

Год выхода – 2014

– 2014 Жанр – биографическая драма

– биографическая драма Рейтинг IMDb – 7,4

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю молодой лыжницы Молли Блум, которая не вошла в состав олимпийской сборной и решила сделать перерыв в своей спортивной карьере. Переехав в Лос-Анджелес, девушка устраивает подпольное казино для голливудских звезд. Дела быстро идут вверх, но в какой-то момент бизнесом девушки начинает интересоваться ФБР.

"Афера по-американски"

Год выхода – 2013

– 2013 Жанр – криминал, комедия

– криминал, комедия Рейтинг IMDb – 7,2

История двух мошенников, которые регулярно проворачивали в казино хитрые и запутанные аферы. Это дело хорошо их обеспечивало, пока на них не обратило внимание ФБР. Чтобы остаться на свободе, мужчинам пришлось пойти на сделку. Они согласились принять участие в организации масштабной операции, призванной разоблачить крупных коррупционеров.

"Двадцать одно"

Год выхода – 2008

– 2008 Жанр – драма

– драма Рейтинг IMDb – 6,8

История группы талантливых студентов, которые получают интересное предложение – время от времени посещать казино и просчитывать выигрышные комбинации с помощью необычайных математических способностей. Они соглашаются на эту авантюру и решают обыграть казино Лас-Вегаса на миллионы долларов.

"Игрок"

Год выхода – 2014

– 2014 Жанр – криминал, драма, триллер

– криминал, драма, триллер Рейтинг IMDb – 6,0

Главный герой фильма Джим Беннет – успешный писатель и преподаватель литературы в университете. Однако ночью, после работы, он становится совсем другим человеком и проводит время в подпольных казино, проигрывая все до последнего. Джим регулярно занимает огромные суммы денег, и тем самым ставит под угрозу свою жизнь. Как ему удастся выпутаться из этой истории – непонятно.