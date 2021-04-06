Сегодня ни для кого не секрет, что Лас-Вегас является своеобразной Меккой для поклонников азарта. Но история возникновения этой игорной столицы до сих пор окутана тайнами.

26 декабря 1946 года в городе Лас-Вегас впервые открыл свои двери для посетителей легендарный отель-казино "Фламинго". История заведения начинается именно здесь, ведь тогда в сегодняшнем "городе грехов" как раз сняли запрет на азартные игры. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают историю одного из старейших казино на Лас-Вегас-Стрип.

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Появление казино "Фламинго" в Лас-Вегасе– 1940 – 1950-те годы

История "Фламинго" началась в 1945 году. Уильям Вилкерсон, основатель The Hollywood Reporter и владелец многих горячих точек Сансет-Стрип, хотел привнести в Вегас гламур Голливуда и Монте-Карло с помощью "французского казино" и биде в ванных комнатах. Но он столкнулся с финансовыми проблемами, поэтому взял заем у нью-йоркской мафии Мейера Лански. Ее интересы представлял Бенжамин "Багси" Сигел. Впоследствии между Уилкерсоном и Сигелом возник конфликт. Вилкерсон понял, что для него будет безопаснее продать свою долю Сигелу.

Багси Сигел изрядно интересовался азартными играми и ставками, переехал в Лас-Вегас и искал собственную игорную империю в новом городе. Поэтому он взял на себя проект "Фламинго" и надзор за его строительством, фактическая стоимость которого превысила 6 миллионов долларов.

"Фламинго" - маяк, который сиял среди пустыни / Фото vintagelasvegas

С гламурной торжественностью 26 декабря 1946 года Багси Сигел открыл казино "Фламинго". Оно стало маяком, который сиял среди пустыни. Однако дальнейшая работа казино потерпела фиаско. Только за первую неделю работы "Фламинго" потеряло 300 тысяч долларов. И всего через две недели после открытия заведение закрылось.

Сигел, который был человеком действия, не отказался от своего намерения превратить предприятие в успешное, и уже к 1947 году ему это удалось. Впрочем, оценить дальнейшие успехи своего детища гангстеру не суждено, поскольку в этом же году Багси был убит – по слухам, из-за казино. Сигел потерял не только свою жизнь, но и свой рай в пустыне. Преступление остается нераскрытым по сей день.

Клуб перешел в собственность партнера Сигела – Уильяма Вилкерсона, который начал реабилитировать имидж "Фламинго", ведь связь с известным гангстером была пятном на репутации казино.

"Фламинго" в 1950-х годах / Фото reckontalk, vintagelasvegas

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Новая эра казино "Фламинго" – 1960-е годы

В 1960 году "Фламинго" был перепродан мафиозному клану из Майами. И его история вступила в новую эру. Начиная с 60-х годов комплекс постоянно расширялся.

В 1967 году к нему были пристроены две новые башни, в которых расположили номера отеля. В том же году казино и отель перешли в собственность холдинга Tracinda Corporation, что фактически положило конец связям с мафией.

"Фламинго" в 1960-х годах / Фото lasvegascasinomuseum

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Развитие "Фламинго" – 1970 – 2000-е годы

В 1972 году комплекс приобрела корпорация курортов и отелей Hilton. В связи с этим он был переименован в Flamingo Hilton.

Flamingo Hilton в 1980 годах / Фото lasvegascasinomuseum

А в 1980 году руководство приняло решение практически полностью перестроить архитектурный ансамбль. Обновленный отель и игорный дом стали еще интереснее поклонникам азарта. Сюда начали приезжать звезды шоу-бизнеса и влиятельные предприниматели. Затем после ряда преобразований комплекс оказался в собственности Caesars Entertainment Inc.



Flamingo Hilton в 1982 году / Фото vintagelasvegas

Казино "Фламинго" сегодня – 2000-е годы и наши дни

Пережив ряд изменений названий и владельцев, отель и казино сейчас известны как The Flamingo Las Vegas и принадлежат компании Harrah's Entertainment.

Сегодня казино "Фламинго" привлекает внимание не только любителей азарта, но и туристов, равнодушных к гемблингу. Они приезжают прогуляться по живописному саду и посмотреть на живых фламинго. Во внутреннем дворике с садом есть уголок дикой природы, где, кроме фламинго, можно встретить уток и других птиц. Также здесь есть рыбы Кои и черепахи. По территории комплекса даже проводят экскурсии. Побывать на них можно всей семьей.

"Фламинго" остается заметным памятником Лас-Вегаса, хотя оригинальной архитектуры здесь уже нет. За всю историю существования курорт претерпел ряд крупных реконструкций.

Отель-казино Flamingo с 2000 года / Фото твиттер, инстаграм Flamingo Las Vegas

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"Фламинго" в кинематографе, литературе и музыке

Казино "Фламинго" стало местом действия для многих фильмов. В частности, здесь проходили съемки:

"11 друзей Оушена" 1960 года;

"Вива, Лас-Вегас" 1964 года;

"Багси" 1991 года;

"Страх и ненависть в Лас-Вегасе" 1998 года.

В романе Тима Пауэрса "Последний звонок" казино "Фламинго" занимает видное место. Кроме того, в честь казино вокалист группы The Killers Брэндон Флауэрс назвал свой дебютный сольный альбом "Фламинго".

За годы существования "Фламинго" здесь выступали многие артисты. Среди них были Луи Армстронг, Джуди Гарланд, Тони Арден, Джек Коул, Элла Фицджеральд, Спайк Джонс и его City Slickers, Three Stooges и Тони Мартин, Рита Ора и другие знаменитости.

Мифы, связанные с отелем-казино "Фламинго"

Бытует мнение, что "фламинго" – это первое казино на Лас-Вегас-Стрип, но оно ошибочно. В середине 1940-х на Шоссе 91, как тогда называли Лас-Вегас-Стрип, уже было несколько отелей-казино El Rancho Vegas открылся в 1941 году, а Last Frontier – в 1942 году. Оба предлагали роскошные номера и высококлассные развлечения. Поэтому "фламинго" был как минимум третьим казино.

Еще один миф о "Фламинго" – это то, что оно было названо в честь девушки Багси Сигеля. Девушка, а впоследствии и жена Багси – Вирджиния Хилл была "королевой мафии", куртизанкой и доверенным курьером для известных американских гангстеров. Бытует мнение, что комплекс получил название благодаря ее прозвищу, ведь ее фигура из-за длинных стройных ног напоминала силуэт фламинго. Однако Вилкерсон окрестил этот проект "Фламинго" задолго до того, как в дело вмешался Сигел.

Мемориальный знак Багси Сигелю в саду Flamingo Las Vegas / фото culture trip

Казино "Фламинго" в Лас-Вегасе может похвастаться широким ассортиментом азартных развлечений. Наряду с огромным выбором карточных игр в настольной зоне представлены рулетка и крэпс, а любители ставок на спорт могут воспользоваться услугами букмекерской конторы. На территории клуба можно попытать свою удачу, сыграв в лотерею кено. Главное помнить, что к азартным играм нужно относиться ответственно, – напоминает онлайн-казино Cosmolot.