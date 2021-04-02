США славятся своей игорной индустрией, азартной культурой и большим количеством казино. К тому же, Штаты могут похвастаться несколькими игорными заведениями, которые входят в рейтинг крупнейших казино мира.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot подготовили подборку самых больших казино США. Мы выбрали 5 заведений, которые поражают своими размерами и инфраструктурой.

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#5 Mandalay Bay Casino & Hotel – Лас-Вегас, США

Казино Mandalay Bay – игорное заведение в Лас-Вегасе, которое занимает 5 место в рейтинге крупнейших казино в США.



Mandalay Bay Casino / Фото Agoda

История

Корпорация Circus Circus Enterprises в 1995 году приобрела в Вегасе отель под названием Hacienda. На его месте они открыли развлекательный комплекс Project Paradise в гавайском стиле. Он довольно быстро стал популярным среди жителей и гостей города. В 1998 году его переименовала в Mandalay Bay. С тех пор отель-казино расширили и усовершенствовали. В 2003 году его выкупила компания MGM Group – один из лидеров американской игорной индустрии. Она смогла сделать этот проект еще более прибыльным.

Инфраструктура

Комплекс расположен на побережье живописной бухты. Он предлагает своим гостям отель, изысканные рестораны, модные магазины и даже собственный закрытый пляж. Казино в Mandalay Bay занимает площадь более 12 тысяч квадратных метров. Ассортимент игорного заведения известен многообразием развлечений для гэмблеров. Здесь есть более 2 тысяч игровых автоматов и более 220 столов для покера, блэкджека, рулетки, баккары и других игр. Кроме того, любители беттинга могут сделать ставки в букмекерской конторе.

#4 MGM Grand Casino – Лас-Вегас, США

Еще один гигант в мире азартных развлечений Лас-Вегаса – MGM Grand Casino, которое считают четвертым по величине казино в США.



MGM Grand Casino / Фото Booking

История

Казино MGM Grand принадлежит тот же компании, что и Mandalay Bay, – MGM. Оно открыло свои двери в 1993 году. До этого на его месте был расположен отель-казино Marina, но MGM выкупила и обновила его. С тех пор его еще несколько раз модернизировали.

Казино MGM Grand считается одним из самых респектабельных заведений Вегаса. Здесь регулярно замечают всемирно известных звезд и влиятельных бизнесменов. Кроме того, казино неоднократно становилося местом съемок голливудских фильмов, таких, как "Одиннадцать друзей Оушена" и "Каникулы в Вегасе".

Инфраструктура

Казино, расположенное в 30-этажном комплексе MGM Grand, занимает площадь 16 тысяч квадратных метров. Здесь посетителям предлагает более 3 тысяч игровых автоматов и 195 столов для игр. Кроме традиционных покера, бледжека, баккары и рулетки, здесь есть еще и колеса фортуны, сик-бо и возможность делать ставки на спорт.

#3 Bally's Hotel and Casino – Атлантик-Сити, США

После крупнейших казино в Лас-Вегасе мы движемся к третьей строчке рейтинга крупнейших игорных заведений США – Bally's Hotel and Casino в Атлантик-Сити.



Казино-отель Bally's / Фото Agoda

История

В 1977 году бизнесмен Мартин Блантт приобрел в Атлантик-Сити отель Marlborough-Blenheim Hotel, чтобы построить на его месте новый комплекс Park Place. В 2000 году новый отель-казино переименовали в Bally's. Сейчас он принадлежит огромной американской корпорации Caesars Entertainment. Его доходы составляют существенную часть доходов компании, владеющей многими казино в США, в частности и в Лас-Вегасе.

Инфраструктура

Развлекательный комплекс Bally's предлагает своим посетителям Не только гостиницу, казино и рестораны, но и концертную площадку, где регулярно происходят яркие массовые мероприятия – музыкальные концерты, спектакли, спортивные события.

Непосредственно казино занимает площадь более 20 тысяч квадратных метров. Заведение может гордиться ассортиментом, который удовлетворит любого посетителя. Bally's предлагает 5200 игровых автоматов, столы для покера, блэкджека, крепса, рулетки и других игр. Для игроков, которые делают большие ставки, здесь есть отдельные VIP-залы.

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#2 Mohegan Sun – Анкасвилл, США

Второе место среди самых больших казино США занимает Mohegan Sun в городе Анкасвилл, штат Коннектикут.



Племенное казино Mohegan Sun / Фото Mohegan Sun

История

Комплекс Mohegan Sun, в отличие от предыдущих заведений, принадлежит не частной корпорации, а коренному индейскому племени Мохеган. Его представили миру в 1996 году.

С начала своего существования заведение приносило хорошую прибыль, однако финансовый кризис 2007 года несколько пошатнул его положение. До 2012 года дела казино шли не так, как бы того хотелось – владельцы имели много долгов. Однако, когда ситуация в мире улучшилась, Mohegan Sun смогло рассчитаться с кредиторами и восстановить силы.

Инфраструктура

В развлекательном комплексе Mohegan Sun есть концертная арена, театр кабаре, залы для конференций и баллов и, конечно же, казино. Игорное заведение занимает 33 800 квадратных метров площади. На этой территории для гемблеров разместили 6500 игровых автоматов и более 370 игровых столов.

#1 Foxwoods Resort Casino – Ледьярд, США

Многих удивляет тот факт, что самое большое казино в США является племенным. Foxwoods Resort Casino в Ледьярде, штат Коннектикут, принадлежит индейскому племени Машантукет и занимает первую строчку рейтинга.



Foxwoods Resort Casino / Фото JCJ

История

В начале своей истории, в 1986 году, Foxwoods был маленьким игровым залом для бинго. Эта игра пользовалась такой популярностью в резервации, что доходы владельцев довольно быстро росли. Это обеспечило им возможность развиваться. Сначала они добавили настольные игры, затем – видеослоты, а потом и игральные столы для покера. В 1996 году Foxwoods стал полноценным казино.

Постепенно владельцы при поддержке инвесторов смогли свести огромные башни, открыть отель и превратить Foxwoods в огромный развлекательный комплекс.

Инфраструктура

Общая площадь комплекса Foxwoods Resort Casino – 840 тысяч квадратных метров. Здесь есть гостиница, казино, бары и рестораны на любой вкус, СПА-салон, а также торговый центр. В казино вниманию посетителей предлагают 4800 игровых автоматов и огромное количество столов для различных игр: покера, блэкджека, баккары, рулетки, крепса, китайских игр, бинго, кено и так далее.

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