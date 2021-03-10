Общепринято считать, что самые большие и лучшие казино расположились в таких азартных столицах, как Макао и Лас-Вегас. Несмотря на это, Европа также может похвастаться роскошными игорными заведениями, которые пользуются популярностью не только у гемблеров, которые живут рядом, но и у туристов со всего мира.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot подготовили подборку крупнейших европейских казино. Каждое из них имеет свои уникальные особенности и интересную историю.

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#5 Estoril – Лиссабон, Португалия

Португальское казино Estoril, расположенное в районе Эшторил в 18 километрах от Лиссабона, считается 5-ым по величине казино Европы.

Смотрите фото из казино Estoril / Фото Estoril Casino

Про казино

Его строительство началось в 1916 году, но из-за войны открыло свои двери только в 1927 году. Во время Второй мировой войны казино стало координационным центром шпионов. В 1958 году казино перешло под управление нового владельца, а поэтому в течение нескольких следующих лет здание расширили, модернизировали и усовершенствовали. Именно тогда казино приобрело более современный вид, который мы можем наблюдать сегодня.

Estoril было любимым казино популярного писателя Яна Флеминга. Именно время, проведенное им в Estoril, стало вдохновением для написания первой книги "бондианы" – "Казино Рояль".

Инфраструктура Estoril

Казино занимает площадь 2500 квадратных метров. На этой территории расположены несколько залов для гемблерских развлечений, в которых на игроков ждут более 1000 игровых автоматов и столов. Кроме того, в Estoril есть бары, рестораны, конференц-залы и художественная галерея.

#4 Casino at the Empire – Лондон, Великобритания

Casino at the Empire является крупнейшим казино Лондона и четвертым по величине казино Европы. Оно расположено на улице Лестер в западном районе Лондона.

Смотрите фото из Casino at the Empire / Фото с инстаграма empire_casino

Про казино

Casino at the Empire открылось в 2007 году. До этого в здании был театр и популярное место для светских раутов и балов. Казино принадлежит Caesars Entertainment – одному из самых известных игровых операторов в мире, которому принадлежат и другие казино, в частности Caesars Palace в Лас-Вегасе.

Инфраструктура

В Casino at the Empire на площади 5100 квадратных метров расположились более 100 игровых автоматов и более 50 столов для рулетки, покера, блэкджека и других традиционных и необычных игр. Кроме того, на территории есть ресторан, бары и лаунжи. Казино известно своим особым покерным залом – игры и турниры там длятся круглосуточно.

#3 Resort World Birmingham – Бирмингем, Великобритания

Казино, расположенное в развлекательном комплексе Resort World Birmingham, является крупнейшим казино в Великобритании и занимает третью строку топа крупнейших европейских казино.

Смотрите фото из казино Resort World Birmingham / Фото Resort World, Tripadvisor

Про казино

Казино в Resort World Birmingham построили за 2 года и открыли в 2015 году. Оно принадлежит группе компаний Genting, которая, кроме казино, занимается еще и недвижимостью, производством электроэнергии и газа, информационными и биотехнологиями.

Наряду с казино в развлекательном центре есть еще и 4-звездочный отель, кинотеатр, спа-центр, рестораны, бары и магазины.

Инфраструктура

Непосредственно казино занимает площадь 5500 квадратных метров. Оно предлагает посетителям широкий азартный ассортимент – более 200 игровых автоматов и столов для рулетки, блэкджека, покера, баккара и тому подобное. Гости могут развлекаться в стандартных и VIP-залах казино. Также на территории игорного заведения есть рестораны, бары и лаунжи.

Для новичков в мире гемблинга в казино Resort World Birmingham проводят обучающие сессии, чтобы они ознакомились с правилами азартных игр и попробовали сыграть бесплатно.

#2 Casino de Monte-Carlo – Монте-Карло, Монако

Monte-Carlo – самое большое казино Монако, которое по совместительству является вторым по величине казино Европы.

Смотрите фото из казино Monte-Carlo / Фото с фейсбука Casino de Monte-Carlo

Про казино

Casino de Monte-Carlo в 1863 году открыл принц Карл III, а вместе с ним основал компанию Société des Bains de Mer, которая до сих пор руководит всем игорным бизнесом в Монако. Казино сразу же начало приносить огромные прибыли, и не только спасло семейство Гримальди от банкротства, но и переполнило казну государства.

За все время существования казино, его несколько раз достраивали и совершенствовали всемирно известные архитекторы, а современный вид оно обрело после полной реставрации в 1999 году.

Инфраструктура

Казино Monte-Carlo занимает площадь более 10 тысяч квадратных метров. На этой территории гемблеров ждут более 300 автоматов и столов. Среди азартных развлечений: винтажные и современные игровые автоматы, различные виды рулетки, покера и бледжека, крэпс, пунто банко и многое другое. В здании рядом с казино есть оперный театр, клуб и изысканные рестораны.

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#1 Casino di Campione – Комо, Италия

Первую строчку рейтинга крупнейших европейских казино занимает Casino di Campione, расположенное в итальянской провинции Комо на берегу живописного озера Лугано.



Casino di Campione / Фото из википедии

Про казино

Казино было основано в 1917 году. Тогда оно служило местом встреч с иностранными дипломатами для сбора информации во время Первой мировой войны. Казино было собственностью итальянского правительства и подчинялось муниципалитету. Оно успешно работало и приносило огромный доход.

В 2007 году Casino di Campione переехало в новое здание, спроектированное швейцарским архитектором Марио Боттой. Оно было построена рядом со старым зданием, которое впоследствии разрушили. В 2018 году казино обьявило о банкротстве и закрыло свои двери для посетителей.

Инфраструктура

Новое помещение казино занимало площадь почти 55 тысяч квадратных метров – это в десятки раз больше среднестатистических игорных заведений. Залы казино располагались на 9 этажах, а еще 3 этажа занимал подземный паркинг для посетителей.

В Casino di Campione было более 500 игровых автоматов и 56 столов. Здесь можно было сыграть в рулетку, покер, блэкджек, баккару и другие азартные игры.

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Величество этих игорных заведений, безусловно, впечатляет. Тысячи гэмблеров мечтают попасть хотя бы в одно из них. Но если вы пока не осуществили эту мечту – посетите онлайн-казино Cosmolot. Главное – помните, что к азартным играм нужно относиться ответственно.