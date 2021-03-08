Почему людям нравятся азартные игры: 5 самых популярных причин
Азартные игры – это одно из самых популярных развлечений во всем мире. Миллионы людей играют в казино, делают ставки на тотализаторах и покупают лотерейные билеты. Все они делают это по разным причинам.
Источник:24 канал
Существует ошибочный стереотип, что люди играют в азартные игры только ради дохода. На самом деле у них есть масса других причин развлечься в казино. Развлечения 24 при поддержке Cosmolot выделили самые популярные из них и рассказывают, почему же азартные игры нравятся огромному количеству людей.
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Удовольствие
Получение удовольствия от процесса – одна из главных причин популярности азартных игр. Тысячам людей не столь важна победа или финансовый результат, как непосредственно ход игры. Игроки наслаждаются, когда в игровом автомате вращаются барабаны, дилер раздает карты или они сами зачеркивают числа на лотерейном билете.
Азарт и риск
Эмоции важнее выигрыша / Фото Freepik
Азарт каждый воспринимает по-своему, но, несомненно, это – сильные эмоции, которые крайне необходимы некоторым из нас. Ощущение соперничества, предчувствие победы, напряжение ожидания результата – многие играют в азартные игры именно ради этого. Для них важно признание и победа, даже если она не будет нести за собой больших выигранных сумм.
Отдых та снятие стресса
Среди гемблеров есть категория людей, которые приходят в казино, чтобы отдохнуть, расслабиться и избавиться от стресса. Играя, они на время могут забыть о проблемах и неурядицах. Люди, которые полностью сосредотачиваются на процессе игры, часто могут абстрагироваться от окружающего мира. Таким образом, даже полчаса игры позволяют успокоиться и вернуться к привычной жизни "со свежей головой".
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Источник дохода
Азартные игры могут стать дополнительным, а иногда даже основным источником дохода. Есть люди, которые играют довольно редко, чтобы время от времени подзаработать и получить приятный бонус к зарплате. Но есть гемблеры, которые считают азартные игры своеобразной профессиональной деятельностью. Они постоянно совершенствуют свои навыки и стратегии, чтобы выигрывать как можно большие суммы. Для них получение денежного результата – основная причина играть в азартные игры.
Знакомства и общение
Азартные игры довольно часто обьединяют людей с общими интересами. Они могут знакомиться, например, в физических казино или тотализаторах. Если же люди чаще играют онлайн, они находят друг друга и общаются на специализированных сайтах или чатах.
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