Современное казино невозможно представить без игровых автоматов. Несмотря на это, слот-машины появились в ассортименте значительно позже, чем другие азартные игры, в том числе блэкджек, покер и рулетка.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают историю эволюции игровых автоматов в азартном ассортименте.

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Sittman and Pitt

В 1891 году в нью-йоркском Бруклине компания Sittman and Pitt создала первый прототип современного игрового автомата. Он состоял из 5 барабанов, а вместо картинок-символов в нем были карты. Чтобы выиграть, нужно было получить на экране одну из покерных комбинаций.

Очень быстро игровой автомат стал популярным, и изобретатели начали создавать много копий этого устройства. Их начали массово размещать в местных барах. Интересно, что денежных призов игроки не получали. В обмен на собранные комбинации их бесплатно угощали чем-нибудь символическим из ассортимента заведения, в котором они играли. Например, за "пару" можно было получить пиво, а за "флеш-рояль" – сигареты, крепкий напиток или закуску.

Liberty Bell



Игровой автомат Liberty Bell / Фото SFO Museum

Изобретателем первого игрового автомата считают автомеханика Чарльза Фея. Именно он создал знаменитый Liberty Bell. Точная дата появления этой слот-машины неизвестна, но примерно это произошло в период 1887 – 1895 годов.

Механик упростил сложность считывания выигрыша, и сделал первый аппарат, который мог автоматически выдавать выплату игроку. Автомат состоял из 3-х барабанов с символами мастей карт и изображением колокольчика. Барабаны вращались независимо друг от друга с разной скоростью, варьируя комбинации символов на экране.

Чтобы сыграть в Liberty Bell, нужно было иметь 5-центовую монету. В зависимости от того, как символы разместились на экране, игрок мог потерять эти деньги, или приумножить их в несколько раз. Наибольшая сумма, которую можно было получить за одну игру – 50 центов. Ее можно было выиграть, если сложить линию из 3-х колокольчиков.

Автоматы Liberty Bell быстро приобрели невероятную популярность и стали появляться чуть ли не на каждом шагу. Из-за того, что Чарльз Фей не запатентовал свое изобретение, другие производители массово начали его копировать.

"Фруктовые машины"

В 1902 году игровые автоматы запретили, потому что выигрыши, которые получали игроки, не облагались налогом. Несмотря на это, слот-машины не исчезли. Их несколько переформатировали и переоборудовали. Вместо привычных иконок мастей и колокольчика начали использовать символы фруктов и надписи "BAR", а за успешные комбинации игроки получали не монеты, а жвачки и конфеты. Именно поэтому их прозвали "фруктовыми машинами".

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Money Honey

Долгое время все игровые автоматы были механическими, но в 1964 году компания Bally выпустила первый электромеханический автомат под названием Money Honey. Барабаны в нем работали от электричества, но, чтобы запустить их, нужно было традиционно потянуть за механический рычаг.

Также в Money Honey можно было получить гораздо больше денег. Благодаря увеличенному отсеку для монет, игрок мог получить автоматическую выплату до 500 монет.

Видеослоты



Как появились видеослоты / Фото Wikipedia

Первый видеослот в 1976 году выпустила компания Fortune Coin. Она добавила к электромеханическому игровому автомату цветной телевизор Sony. На нем и отображались барабаны и символы. Для его полноценной работы необходимо было программное обеспечение.

С тех пор разработчики игровых автоматов могли дать волю фантазии и экспериментировать с количеством и видами барабанов, символов и линий выплат.

Онлайн-слоты

С появлением интернета в 1990-х годах начали появляться и онлайн-казино с большим ассортиментом онлайн-слотов. С каждым годом игровые автоматы в интернете совершенствовались, и продолжают делать это до сих пор, регулярно удивляя гемблеров. Современный игровой автомат работает намного сложнее, чем его предшественник Liberty Bell, но дает гораздо больше возможностей и значительно удобнее для игроков.

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