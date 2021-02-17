Элмер Шенвер – ветеран Второй мировой войны, который разбогател на старости лет благодаря казино. Он дважды срывал джекпот в одном и том же игровом автомате с разницей в 16 лет. В сумме он выиграл более 25 миллионов долларов.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают истории самых интересных и самых крупных выигрышей в истории казино. На этот раз нашим героем стал Элмер Шенвер, который стал миллионером в возрасте 75 лет.

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Первый джекпот



Казино Mirage, в котором мужчина выиграл свой первый джекпот / Фото Las Vegas 360

Элмер Шенвер всегда был любителем азарта. Он начал посещать казино, как только достиг необходимого для этого возраста. Мужчина часто играл ради развлечения, и выигрывал незначительные суммы – максимум несколько сотен долларов.

Через некоторое время после того, как Элмер покинул армию и вышел на пенсию, он вместе с женой путешествовал Штатами в их доме на колесах. Однажды они остановились в Лас-Вегасе, чтобы погостить у родственников. Это было в 1989 году.

Заядлый игрок не хотел упускать возможность сыграть в лучших казино страны, а потому выделял себе сумму в 100 долларов в неделю и ходил испытывать свою удачу. Как-то супруги решили посетить торжественное открытие гостиницы и казино Mirage. В тот вечер Элмер потратил разрешенную сумму, но решился сыграть еще раз и попросил у жены еще 20 долларов. Именно эти деньги принесли ему первый джекпот – 4,6 миллиона долларов (128 миллионов гривен по нынешнему курсу).

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Почти всю выигранную сумму Элмер Шенвер потратил на путешествия. Он всю жизнь хотел путешествовать по миру, но, к сожалению, не имел для этого финансовых возможностей.

Большой выигрыш вдохновил мужчину, и он твердо решил, что не остановится на этом, и обязательно сорвет джекпот по крайней мере еще раз.

Второй выигрыш



Элмер Шенвер выиграл второй джекпот в 91 год / Фото Cazinos

Мечта Элмера повторить свой успех воплотилась в реальность через 16 лет. В 2005 году 91-летний мужчина снова был в Лас-Вегасе и посетил казино Cannery. Все эти годы он играл на том же автомате, который принес ему первые миллионы – Megabucks, регулярно получая небольшие суммы. Но в тот день фортуна улыбнулась ему еще раз, и он снова сорвал джекпо – 21 миллион долларов (584 миллионов гривен).

На этот раз он распоряжался средствами по-другому – помогал другим. Значительную часть полученной суммы он пожертвовал людям, пострадавшим от урагана Катрина, а остальные деньги Элмер потратил на свою семью.

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Вероятность выиграть джекпот в автомате Megabucks – 1 на 10 миллионов случаев. Элмеру Шенверу сделал это дважды, поэтому его можно назвать настоящим счастливчиком. К слову, он стал первым и пока что единственным человеком, которому это удалось.

После своего второго джекпота, мужчина говорил, что попытается выиграть крупную сумму в третий раз, но этому желанию не суждено было сбыться. В 2007 году ветеран умер, оставив своим детям большое наследство.