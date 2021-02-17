Елмер Шенвер – ветеран Другої світової війни, який розбагатів на старості років завдяки казино. Він двічі зривав джекпот у тому самому ігровому автоматі з різницею в 16 років. У сумі він виграв понад 25 мільйонів доларів.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають історії найцікавіших та найбільших виграшів в історії казино. Цього разу нашим героєм став Елмер Шенвер, який став мільйонером у віці 75 років.

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Перший джекпот



Казино Mirage, у якому чоловік виграв свій перший джекпот / Фото Las Vegas 360

Елмер Шенвер завжди був любителем азарту. Він розпочав відвідувати казино, як тільки досягнув потрібного для цього віку. Чоловік часто грав заради розваги, і вигравав незначні суми – максимум кілька сотень доларів.

Через якийсь час після того, як Елмер покинув армію та вийшов на пенсію, він разом із дружиною подорожував Штатами у їхньому будинку на колесах. Одного разу вони зупинилися у Лас-Вегасі, аби погостювати у родичів. Це було у 1989 році.

Затятий гравець не хотів втрачати можливість зіграти у найкращих казино країни, а тому виділяв собі суму у 100 доларів на тиждень та ходив випробовувати свою фортуну. Якось подружжя вирішило відвідати урочисте відкриття готелю та казино Mirage. У той вечір Елмер витратив дозволену суму, але наважився зіграти ще раз і попросив у дружини ще 20 доларів. Саме ці гроші принесли йому перший джекпот – 4,6 мільйона доларів (128 мільйонів гривень за теперішнім курсом).

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Майже всю виграну суму Елмер Шенвер витратив на подорожі. Він усе життя хотів мандрувати світом, але, на жаль, не мав для цього фінансових можливостей.

Великий виграш надихнув чоловіка, і він твердо вирішив, що не зупиниться на цьому, і обов'язково зірве джекпот принаймні ще раз.

Другий виграш



Елмер Шенвер виграв другий джекпот у 91 рік / Фото Cazinos

Мрія Елмера повторити свій успіх втілилася у реальність через 16 років. У 2005 році 91-річний чоловік знову був у Лас-Вегасі та завітав до казино Cannery. Усі ці роки він грав на тому самому автоматі, який приніс йому перші мільйони – Megabucks, регулярно отримуючи невеликі суми. Але того дня фортуна посміхнулась йому ще раз, і він вдруге зірвав джекпот – 21 мільйон доларів (584 мільйони гривень).

Цього разу він розпоряджався коштами по-іншому. Значну частину отриманої суми він пожертвував людям, що постраждали від урагану Катріна, а решту грошей Елмер витратив на свою родину.

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Ймовірність виграти джекпот у автоматі Megabucks – 1 на 10 мільйонів випадків. Зважаючи на те, що Елмер Шенверу зробив це двічі, його можна назвати справжнім щасливчиком. До слова, він став першою та поки що єдиною людиною, якій це вдалося.

Після свого другого джекпоту, чоловік говорив, що спробує виграти велику суму втретє, але цьому бажанню здійснитися не судилося. У 2007 році ветеран помер, залишивши своїм дітям великий спадок.

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