Існує стереотип, що виграти в онлайн-казино непросто, а якщо це і можливо – то мова йтиме про досить невеликі суми. Випадок, що стався із солдатом британської армії, доводить зворотне, адже він отримав найбільший виграш за всю історію онлайн-казино, витративши на це всього 25 хвилин.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають історію Джона Хейвуда – щасливчика, який став рекордсменом і виграв понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів.

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У жовтні 2015 року британець Джон Хейвуд повернувся додому з військової служби в Афганістані і влаштувався на низькооплачувану роботу, яка допомагала зводити кінці з кінцями. Для того, щоб спробувати себе на вдачу, і, можливо, трішки підзаробити, чоловік зареєструвався на сайті онлайн-казино.

Не перевищуючи поріг 0,25 фунтів (менш як 10 гривень), Джон почав робити ставки на слоті під назвою Mega Moolah від Microgaming. Цікаво, що гравець-початківець обрав його серед решти лише через те, що іконка гри була найбільшою. Вже через кілька хвилин він отримав бонусний раунд, зробив ставку та виграв джекпот. З моменту його реєстрації на сайті минуло 25 хвилин.



В онлайн-казино теж можна вигравати шалені гроші

Коли Джон побачив на екрані виграш, він не повірив і подумав, що це помилка або жарт. Наступного ранку він пішов на роботу, ніби нічого й не сталось. Про те, що він справді виграв, і ще й став рекордсменом, йому повідомили представники онлайн-казино телефоном. Точна сума джекпоту Джона Хейвуда – 13 213 838,68 фунта стерлінгів (понад 423 мільйони гривень за перерахунком по курсу 2015 року).

Своєю перемогою британець побив рекорд анонімного фінського гравця, який у 2014 році виграв в Mega Moolah 17 861 813 євро. Виграш Джона Хейвуда у євро склав 17 879 645. Завдяки різниці у 18 тисяч він потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як людина, яка отримала найбільший виграш в онлайн-слоті.



Щасливчик Джон Хейвуд / Фото Mega Moolah

Перше, що зробив щасливчик, ставши мільйонером – оплатив лікування та догляд для свого важкохворого батька. Крім того, він ще й подарував 4 мільйони фунтів (близько 129 мільйонів гривень) своєму другу Майку. У товаришів ще зі шкільних років була домовленість допомогти один одному, якщо хтось з них стане успішним.

Якщо вас надихнула історія Джона Хейвуда, ви також можете спробувати свої сили на слотах і зірвати джекпот. Нещодавно анонімний мешканець Дніпра у вітчизняному онлайн-казино "Космолот" теж отримав великий виграш – 8 мільйонів гривень. Проте пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитись відповідально.