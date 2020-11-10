Що перше спадає на думку, коли ви чуєте про казино в Європі? Звичайно, Монако. Це справді унікальне місце для поціновувачів азартних розваг. Помпезна архітектура, красивий декор та величезна кількість цікавих ігор – усе це незмінно асоціюється з багатством та розкішшю.

Розваги 24 за підтримки популярного онлайн-казино "Космолот" вирішили влаштувати екскурсію та показати вам найвідоміші казино Монако. Ви точно бачили їх у фільмах, а, можливо, і мрієте там побувати.

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Казино Monte-Carlo

Фасад Casino de Monte-Carlo / Фото Thousand Wonders

Велична будівля у самому серці князівства беззаперечно вважається одним із найкрасивіших казино у світі. Завдяки своєму стилю вона дарує відвідувачам атмосферу Прекрасної епохи.

Цікаво, що громадянам Монако заборонено відвідувати цей заклад, не кажучи вже про те, щоб грати. А ось заможним та азартним іноземцям тут завжди раді. Вони часто навідуються сюди з усього світу.

Історія



Казино Монте-Карло у 1910 році / Фото Wikipedia

Casino de Monte-Carlo задумувалося, щоб врятувати аристократичне сімейство Грімальді від банкрутства. У 1863 році принц Карл ІІІ, який в той час правив князівством, відкрив казино, а разом з ним і управляючу компанію Société des Bains de Mer, що існує до цього часу. Сьогодні вона керує усім ігровим та готельним бізнесом в Монако.

Майже одразу казино гучно заявило про себе. З кожним роком його відвідували все більше любителів азарту. За три роки заклад заробив стільки грошей, що перспектива банкрутства зникла, а казна держави переповнилась настільки, що влада скасувала військову службу та податки для громадян.

У 1878 році до Монако запросили архітектора Шарля Гарньє, творця Паризької опери, аби він побудував нові приміщення для казино. До 1910 року ігровий центр продовжував розвиватися та вдосконалюватися. З'явилися нові зали з неймовірним декором, а також славнозвісний Атріум – галерея на 28-ми кам'яних колонах, прикрашена бронзовими канделябрами. 1999 року казино повністю відреставрували, таким воно залишається і досі.



Атріум в Casino de Monte-Carlo / Фото Monte-Carlo SBM

Що всередині казино Монте-Карло?

У відомому казино кожен азартний відвідувач знайде, чим себе зайняти. В ігровому асортименті: європейська, американська і англійська рулетка, покер, блек-джек, пунто банко, крепс і, звичайно, різноманітні ігрові автомати – як нові, так і вінтажні.





Гральні зали в казино Монте-Карло / Фото Monako Tribune, Monte-Carlo SBM

Всередині казино вражає помпезністю та різноманіттям стилів. Зали для рулетки і покеру віють класицизмом. А ось приміщення з ігровими автоматами оформлене по-сучасному. У будівлі разом із казино розміщений оперний театр, клуб і два вишуканих ресторани.

Для відвідувачів діє обов'язковий дрес-код. Тому, навіть якщо ви турист з одним рюкзаком на плечах, щоб зайти до казино, потрібно буде одягнути піджак і краватку. У повсякденному одязі та військовій формі всередину не пустять.

Вхід у казино платний. За доступ до загальних ігрових залів потрібно заплатити 10 євро, а відвідування приватних залів коштує вдвічі більше. Окремі ігрові кімнати доступні лише для тих, хто робить великі ставки. Наприклад, вхідний мінімум на рулетку складає 200 євро.

Відеотур по Casino de Monte-Carlo

Казино Café de Paris



Фасад Casino Café de Paris / Фото Globe Infinite

Легендарний ігровий заклад, що справляє враження прогулянки вулицями Парижа. Казино популярне серед мешканців та гостей міста через величезний вибір гральних автоматів і слотів, а також високі ставки та часті виграші.

Статистика показує, що кожні 10 хвилин в Café de Paris зривають джек-пот у розмірі понад 800 євро.

Зовнішній вигляд та внутрішнє оформлення грального клубу відповідає стандартам Монако. Архітектор Шарль Гарньє надихався французькою столицею. У залах казино панує напівтемрява, що створює атмосферу таємничості та приємного очікування виграшу. Родзинкою Café de Paris є вражаючий вигляд на затоку Монако і сади Рив'єри, якими можна насолоджуватися з ексклюзивної ігрової тераси.



Зал ігрових автоматів в казино Café de Paris / Фото Monte-Carlo SBM

Асортимент казино нараховує 500 ігрових автоматів, а також столи для покеру, американської рулетки, блек-джеку та крепсу.

Казино Sun Casino



Вхід до Sun Casino / Фото Tripadvisor

Sun Casino вирізняється серед інших казино в Монако американським стилем та більш розслабленою атмосферою. Тут немає строгого дрес-коду та плати за вхід. Саме тому воно користується популярністю у звичайних туристів.

Казино пропонує своїм відвідувачам понад 200 гральних автоматів, а також настільні азартні ігри: рулетка, блек-джек, крепс, пунто-банко та покер "Техаський холдем".



Гральний стіл в Sun Casino / Фото Monte-Carlo SBM

Sun Casino може похизуватися не лише гральним асортиментом, а й численними шоу-програмами, барами та ресторанами. Крім того, на телевізорах, встановлених по всьому закладу, постійно показують прямі ефіри різних спортивних заходів.

За попередніми даними, у 2023 році Sun Casino стане частиною вже згаданого нами казино Café de Paris. Проте поки що невідомо, чи збереже воно свою стилістику.

Наразі відвідати казино в Монако неможливо, адже усі заклади зачинені через пандемію. Але ви все одно можете спробувати свої сили та пограти вдома у режимі онлайн. Однак "Космолот" наполягає, що ставитися до азартних ігор потрібно відповідально.