Монако – европейская столица азарта: тур по самым известным казино
Что первое приходит на ум, когда вы слышите о казино в Европе? Конечно, Монако. Это на самом деле уникальное место для ценителей азартных развлечений. Помпезная архитектура, красивый декор и огромное количество интересных игр – все это неизменно ассоциируется с богатством и роскошью.
Развлечения 24 при поддержке онлайн-казино "Космолот" решили устроить экскурсию и показать вам самые известные казино Монако. Вы точно видели их в фильмах, а, возможно, еще и мечтаете там побывать.
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Казино Monte-Carlo
Фасад Casino de Monte-Carlo / Фото Thousand Wonders
Величественное здание в самом центре княжества беспрекословно считается одним из самых красивых казино в мире. Благодаря своему стилю оно дарит посетителям атмосферу Прекрасной эпохи.
Интересно, что гражданам Монако запрещено посещать это заведение, не говоря уже о том, чтобы играть. А вот состоятельным и азартным иностранцам здесь всегда рады. Они часто приезжают сюда со всего мира.
История
Казино Монте-Карло в 1910 году / Фото Wikipedia
Casino de Monte-Carlo задумывалось, чтобы спасти аристократическое семейство Гримальди от банкротства. В 1863 году принц Карл ІІІ, который правил княжеством в то время, открыл казино, а вместе и ним и управляющую компанию Société des Bains de Mer, которая существует по сей день. Сегодня она управляет всем игральным и отельным бизнесом в Монако.
Почти сразу казино громко заявило о себе. С каждым годом его посещали все больше любителей азарта. За три года заведение заработало столько денег, что перспектива банкротства исчезла, а казна государства переполнилась настолько, что правительство отменило военную службу и налоги для граждан.
В 1878 году в Монако пригласили архитектора Шарля Гарнье, создателя Парижской оперы, чтобы он построил новые помещения для казино. До 1910 года игровой центр продолжал развиваться и совершенствоваться. Появились новые залы с невероятным декором, а также всем известный Атриум – галерея на 28-ми каменных колоннах, украшенная бронзовыми канделябрами. В 1999 году казино полностью отреставрировали, и таким оно остается до сих пор.
Атриум в Casino de Monte-Carlo / Фото Monte-Carlo SBM
Что внутри казино Монте-Карло?
В известном казино каждый азартный посетитель найдет, чем себя занять. В игральном ассортименте: европейская, американская и английская рулетки, покер, блек-джек, пунто банко, крэпс и, конечно, различные игровые автоматы – как новые, так и винтажные.
Вход в казино платный. За доступ к общим игровым залам нужно заплатить 10 евро, а посещение приватных залов стоит вдвое больше. Отдельные игровые комнаты доступны только для тех, кто делает большие ставки. Например, входной минимум на рулетку составляет 200 евро.
Казино Café de Paris
Фасад Casino Café de Paris / Фото Globe Infinite
Легендарное игровое заведение, что создает ощущение прогулки улицами Парижа. Казино популярно среди жителей и гостей города из-за огромного выбора игральных автоматов и слотов, а также высоких ставок и частых выигрышей.
Внешний вид и внутреннее оформление игрального клуба соответствует стандартам Монако. Архитектор Шарль Гарнье вдохновлялся французской столицей. В залах казино царит полумрак, что создает атмосферу таинственности и приятного ожидания выигрыша. Изюминкой Café de Paris есть невероятный вид на залив Монако и сады Ривьеры, которыми можно наслаждаться с эксклюзивной игровой террасы.
Зал игровых автоматов в казино Café de Paris / Фото Monte-Carlo SBM
Ассортимент казино насчитывает 500 игральных автоматов, а также столы для покера, американской рулетки, блек-джека и крэпса.
Казино Sun Casino
Вход в Sun Casino / Фото Tripadvisor
Sun Casino отличается от других казино в Монако американским стилем и более расслабленной атмосферой. Здесь нет строгого дресс-кода и платы за вход. Именно поэтому оно пользуется популярностью у обычных туристов.
Казино предлагает своим посетителям больше 200 игровых автоматов и настольные азартные игры: рулетку, блек-джек, крэпс, пунто-банко и покер "Техасский холдем".
Игровой стол в Sun Casino / Фото Monte-Carlo SBM
Sun Casino может похвастаться не только игровым ассортиментом, но и множественными шоу-программами, барами и ресторанами. Кроме того, на телевизорах, установленных по всему заведению, постоянно показывают прямые эфиры разных спортивных мероприятий.
По предварительным данным, в 2023 году Sun Casino станет частью уже упомянутого нами казино Café de Paris. Но пока что неизвестно, сохранит ли оно свою стилистику.
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