Что первое приходит на ум, когда вы слышите о казино в Европе? Конечно, Монако. Это на самом деле уникальное место для ценителей азартных развлечений. Помпезная архитектура, красивый декор и огромное количество интересных игр – все это неизменно ассоциируется с богатством и роскошью.

Развлечения 24 при поддержке онлайн-казино "Космолот" решили устроить экскурсию и показать вам самые известные казино Монако. Вы точно видели их в фильмах, а, возможно, еще и мечтаете там побывать.

Читайте також: Как устроен слот и как в него играть: объяснение на примере популярного онлайн-казино

Казино Monte-Carlo

Фасад Casino de Monte-Carlo / Фото Thousand Wonders

Величественное здание в самом центре княжества беспрекословно считается одним из самых красивых казино в мире. Благодаря своему стилю оно дарит посетителям атмосферу Прекрасной эпохи.

Интересно, что гражданам Монако запрещено посещать это заведение, не говоря уже о том, чтобы играть. А вот состоятельным и азартным иностранцам здесь всегда рады. Они часто приезжают сюда со всего мира.

История

Казино Монте-Карло в 1910 году / Фото Wikipedia

Casino de Monte-Carlo задумывалось, чтобы спасти аристократическое семейство Гримальди от банкротства. В 1863 году принц Карл ІІІ, который правил княжеством в то время, открыл казино, а вместе и ним и управляющую компанию Société des Bains de Mer, которая существует по сей день. Сегодня она управляет всем игральным и отельным бизнесом в Монако.

Почти сразу казино громко заявило о себе. С каждым годом его посещали все больше любителей азарта. За три года заведение заработало столько денег, что перспектива банкротства исчезла, а казна государства переполнилась настолько, что правительство отменило военную службу и налоги для граждан.

В 1878 году в Монако пригласили архитектора Шарля Гарнье, создателя Парижской оперы, чтобы он построил новые помещения для казино. До 1910 года игровой центр продолжал развиваться и совершенствоваться. Появились новые залы с невероятным декором, а также всем известный Атриум – галерея на 28-ми каменных колоннах, украшенная бронзовыми канделябрами. В 1999 году казино полностью отреставрировали, и таким оно остается до сих пор.

Атриум в Casino de Monte-Carlo / Фото Monte-Carlo SBM

Что внутри казино Монте-Карло?

В известном казино каждый азартный посетитель найдет, чем себя занять. В игральном ассортименте: европейская, американская и английская рулетки, покер, блек-джек, пунто банко, крэпс и, конечно, различные игровые автоматы – как новые, так и винтажные.





Игральные залы в казино Монте-Карло / Фото Monako Tribune, Monte-Carlo SBM Внутри казино поражает помпезностью и разнообразие стилей. Залы для рулетки и покера отдают классицизмом. А вот помещение с игровыми автоматами оформлено современно. В здании вместе с казино размещен оперный театр, клуб и два изысканных ресторана.

Для посетителей действует обязательный дресс-код. Поэтому, даже если вы турист с одним рюкзаком на плечах, чтобы зайти в казино, нужно будет надеть пиджак и галстук. В повседневной одежде и военной форме внутрь не пустят.

Вход в казино платный. За доступ к общим игровым залам нужно заплатить 10 евро, а посещение приватных залов стоит вдвое больше. Отдельные игровые комнаты доступны только для тех, кто делает большие ставки. Например, входной минимум на рулетку составляет 200 евро.

Видеотур по Casino de Monte-Carlo



Казино Café de Paris

Фасад Casino Café de Paris / Фото Globe Infinite

Легендарное игровое заведение, что создает ощущение прогулки улицами Парижа. Казино популярно среди жителей и гостей города из-за огромного выбора игральных автоматов и слотов, а также высоких ставок и частых выигрышей.

Статистика показывает, что каждые 10 минут в Café de Paris срывают джек-пот в размере больше 800 евро.

Внешний вид и внутреннее оформление игрального клуба соответствует стандартам Монако. Архитектор Шарль Гарнье вдохновлялся французской столицей. В залах казино царит полумрак, что создает атмосферу таинственности и приятного ожидания выигрыша. Изюминкой Café de Paris есть невероятный вид на залив Монако и сады Ривьеры, которыми можно наслаждаться с эксклюзивной игровой террасы.

Зал игровых автоматов в казино Café de Paris / Фото Monte-Carlo SBM

Ассортимент казино насчитывает 500 игральных автоматов, а также столы для покера, американской рулетки, блек-джека и крэпса.

Казино Sun Casino

Вход в Sun Casino / Фото Tripadvisor

Sun Casino отличается от других казино в Монако американским стилем и более расслабленной атмосферой. Здесь нет строгого дресс-кода и платы за вход. Именно поэтому оно пользуется популярностью у обычных туристов.

Казино предлагает своим посетителям больше 200 игровых автоматов и настольные азартные игры: рулетку, блек-джек, крэпс, пунто-банко и покер "Техасский холдем".

Игровой стол в Sun Casino / Фото Monte-Carlo SBM

Sun Casino может похвастаться не только игровым ассортиментом, но и множественными шоу-программами, барами и ресторанами. Кроме того, на телевизорах, установленных по всему заведению, постоянно показывают прямые эфиры разных спортивных мероприятий.

По предварительным данным, в 2023 году Sun Casino станет частью уже упомянутого нами казино Café de Paris. Но пока что неизвестно, сохранит ли оно свою стилистику.

Сейчас посетить казино в Монако невозможно, ведь все заведения закрыты через пандемию. Несмотря на это, вы все равно можете попробовать свои силы и поиграть дома в режиме онлайн. Но "Космолот" настаивает, что относиться к азартным играм нужно ответственно.