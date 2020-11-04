Онлайн-казино по всему миру стали неслыханно популярными за довольно короткий срок. Не странно: тысячи разнообразных игр, высокие шансы на победу, значительные призовые суммы – и все это доступно игроку в его собственном доме. Основным видом развлечений в онлайн-казино есть виртуальные игровые автоматы – интернет-аналоги физических лотоматов.

Игральные автоматы, более известные как слоты, могут стать отличным способом отвлечься от обыденности и хорошенько развлечься. Уже совсем скоро слоты станут легальным видом досуга на территории Украины. Но как неопытному игроку не запутаться в мире автоматов и действительно понять, как играть в слоты?

Это интересно: Житель Киева выиграл Теслу благодаря "Космолот"

Вместе с нашим партнером "Космолот" рассмотрим виртуальный игровой автомат детально.

Что же такое слот?

Рядовому игроку он более известен как игральный автомат. Слово "слот" – это его краткое название, позаимствованный с английского языка. В классическом понимании слот – это игра с несколькими барабанами.

После того как игрок нажмет на кнопку, барабаны начинают вертикально вращаться. Игрок делает ставку на то, что на барабанах в горизонтальный ряд выстроится три одинаковых символа, например: 7-7-7. Если это происходит, игрок забирает свой выигрыш. Если результат получается другим, деньги игрока остаются платой игре за шанс на победу.

Если разобрать классический слот от "Космолот" на компоненты, мы получим такой список:

► Символ – изображение на барабане, что вертикально вращается. В зависимости от темы игрового автомата, символы могут быть достаточно вариативными. Главная цель игрока – чтобы одинаковые символы выстроились в одну, обычно горизонтальную линию;

► Барабан – набор символов, что вместе вертикально оборачиваются. Современные слоты могут иметь от трех до нескольких десятков барабанов одновременно;

► Линия выплаты – горизонтальная или другая линия, в которую должны выстроиться символы, чтобы игрок победил. Линии выплат могут быть прямыми, ломаными или кластерными. Обычно они читаются слева направо, но иногда работают и в две стороны. Необычные линии всегда указаны в таблицах выплат игрального автомата;

► Таблица выплат​ – список возможных выигрышей в слоте, а также информация об игре и ее бонусных возможностях. Она демонстрирует игроку выигрыш, который дают условные "7-7-7" или любая другая комбинация. Также здесь можно узнать есть ли в игре джекпот или множитель выигрыша;

► Кнопки – механизмы, с помощью которых игрок контролирует свою игру на автомате. Кнопка "Старт" или "Вращение" запускает движение барабанов. Кнопки "Ставка", "Минимальная ставка" и "Максимальная ставка" регулируют сумму, которую игрок ставит на один оборот барабанов. Есть еще кнопка "Автовращение" – она разрешает слоту вращать барабаны по заданной ставке без участия игрока.

Дополнительные символы

Кроме обычных символов, игральный автомат сервиса развлечений "Космолот" может вмещать несколько спецсимволов. В зависимости от разработчика, эти символы могут быть представлены полностью, частично или не быть представленными вовсе.

Символ Wild ("дикий символ") – дополнительный символ, которые своим появлением заменяет другие символы на барабане таким образом, чтобы игроку было легче выиграть. Wild имеет несколько вариаций:

Широкий Wild – символ, что закрывает собой целый барабан и превращает его в сплошной Wild;

Движущийся Wild – символ, что за несколько вращений движется по барабанам от одного края игры к другому, пока не выйдет за ее пределы;

Фиксированный Wild – символ, что на протяжении нескольких оборотов барабанов остается на своем месте.

Другие дополнительные символы:

Scatter – запускает бонусный раунд или игру. Активируется, когда на барабанах появляются три символа Scatter одновременно. Какую именно бонусную игру активирует символ, всегда подскажет таблица выплат;

– запускает бонусный раунд или игру. Активируется, когда на барабанах появляются три символа Scatter одновременно. Какую именно бонусную игру активирует символ, всегда подскажет таблица выплат; Гигантский символ – занимает несколько рядов и барабанов и значительно упрощает выигрыш. Он вращается отдельно от остальных, а его ключевые особенности зависят от разработчика.

Специальные возможности слота

Кроме символов, во многих слот-машинах есть специальные возможности:

Респин – повторное вращение некоторых барабанов. Респин позволяет игроку прокрутить барабаны, которые не сыграли еще раз, чтобы собрать выигрышную комбинацию;

– повторное вращение некоторых барабанов. Респин позволяет игроку прокрутить барабаны, которые не сыграли еще раз, чтобы собрать выигрышную комбинацию; Фриспин – бесплатное вращение всех барабанов, обычно выпадает в бонусной игре. Если фриспин оказывается победным, игрок забирает выигрыш. Если нет – игрок ничего не теряет;

– бесплатное вращение всех барабанов, обычно выпадает в бонусной игре. Если фриспин оказывается победным, игрок забирает выигрыш. Если нет – игрок ничего не теряет; Игра на риск – вид бонусной игры, в которой нужно угадать карту или другой спрятанный предмет. Некоторые игры на риск позволяют удвоить выигрыш, другие – дают фриспины;

– вид бонусной игры, в которой нужно угадать карту или другой спрятанный предмет. Некоторые игры на риск позволяют удвоить выигрыш, другие – дают фриспины; Множитель – умножает выигрыш игрока. Условия работы множителя и другая информация о нем всегда присутствуют в таблице выплат.

Подробно ознакомиться с механикой слотов можно на официальном сайте "Космолот". Игральные автоматы сервиса доступны как на смартфонах, так и планшетах и персональных компьютерах. Современные технологии дают возможность играть в любимые игры в любой точке Украины. Все, что слоты просят у игрока, – это хорошее соединение с сетью Интернет.

Можно ли попробовать себя в слотах, не тратя при этом деньги? Почему бы и нет. Во многих игровых автоматах сервиса развлечений "Космолот" есть демо-режим, в котором для игрока создается виртуальный счет. Обычно предоставленная сумма позволяет попробовать различные ставки, линии выплат и бонусные раунды. Вывести выигрыш в режиме "Демо" нельзя – для этого нужно играть на реальные деньги.

В целом, онлайн-казино как вид развлечений могут стать настоящим трендом в 2021 году. Но "Космолот" настаивает: игра должна приносить удовольствие, а игроки – относиться к ней ответственно.