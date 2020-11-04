Киевлянин выиграл главный приз розыгрыша от "Космолот" – новенький электромобиль Tesla Model 3. Со слов победителя, ему помогла интуиция и активная игра "в клубнички".

Онлайн-казино "Космолот" регулярно проводит интерактивные квесты для своих игроков. В этот раз масштабная кампания была приурочена к годовщине сервиса развлечений. "Онлайн Днюшка", как назвали ее авторы, позволяла любому игроку посоревноваться за смартфоны последнего поколения, игровые консоли, квадрокоптеры и главный приз – электромобиль.

Для участия в акции игроки "Космолот" должны были выполнять определенные действия и получать билеты розыгрыша. Шесть недель подряд десятки тысяч таких билетов участвовали в розыгрыше подарков и бонусов. Закончилась "Онлайн Днюшка" эпично – розыгрышем главного приза в режиме онлайн.

Владельцем ключа от новой Теслы стал бизнесмен из Киева, который предпочитает не разглашать свое имя.

Победитель говорит, что не сразу поверил в собственную фортуну. После того как с игроком связалась служба поддержки "Космолот", киевлянин с удовольствием попозировал с произведением Илона Маска и дал небольшое интервью.

– Прежде всего, поздравляем с победой! Поделитесь историей успеха: как начали играть на "Космолот"? Как узнали об этом сервисе?

– Большое спасибо! До сих пор не могу опомниться. О "Космолот" узнал через интернет-ресурс. Сначала играл на другом сервисе, в целом заинтересовался этим направлением развлечений. Промониторил сеть и остановился именно на "Космолот".

– Было ли у вас предчувствие, что есть шанс выиграть такой серьезный приз?

– Честно говоря, предчувствие было. Оно подсказывало, что все будет хорошо, при чем с самого начала розыгрыша!

Счастливый владелец новой Tesla / Фото cosmolot24.com.ua

– Вы выигрывали что-нибудь до этой Теслы благодаря "Космолот"?

– Есть такое. Раньше несколько раз выигрывал достойную сумму денег. Но не будем о деталях (улыбается, – ред.).

– Много ценителей такого вида развлечений верят в приметы или даже суеверия. У вас есть что-то подобное? Возможно, играете только по пятницам или когда чешется ладонь?

– Нет, я в такие вещи не верю. Просто играю в свое удовольствие!

– Что вы почувствовали, когда выиграли главный приз? Какие эмоции вас переполняли?

– Сначала вообще не поверил, что это происходит со мной. То же самое можно сказать о родных. Осознал, что выиграл автомобиль только через минут 15 после разговора со службой поддержки.

Киевлянин невероятно рад своему выигрышу на "Космолот" / Фото cosmolot24.com.ua

– Есть ли у вас какие-то лайфхаки насчет игры с "Космолот"?

– Понимаю, что много кто думает, что обязательно существует какой-то, как вы говорите, лайфхак. Но это игра с фортуной, так что лайфхаков у меня нет. Я просто верю в то, что вижу. Могу добавить только, что у меня немного развита интуиция. На этом, в принципе, все.

– Какие игры на "Космолот" вы можете назвать своими любимыми?

– Сложно сказать с первой секунды. Наверное, выберу "клубнички" (прим.ред. – тематическая игра на "Космолот", основным символом которой есть анимированная клубника).

Победитель с новенькой Tesla Model 3 / Фото cosmolot24.com.ua

– А в какие игры вы играете чаще всего?

– Основное внимание уделяю классике – играм на фруктовую тематику.

– Можете поделиться своим общим впечатлением от "Космолот"?

– Это абсолютно новый проект, который ассоциируется у меня с серьезными выигрышами. Мне очень нравится. Но сейчас я сделаю небольшую паузу, чтобы скоро начать играть с новыми силами (улыбается, – ред.).

Киевлянин продолжит играть на "Космолот" / Фото cosmolot24.com.ua