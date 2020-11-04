Киянин виграв головний приз розіграшу від "Космолот" — новенький електромобіль Tesla Model 3. За словами переможця, йому допомогла інтуїція та активна гра "в полунички".

Онлайн-казино "Космолот" регулярно проводить інтерактивні квести для своїх гравців. На цей раз масштабна кампанія була приурочена річниці сервісу розваг. "Онлайн Днюшка", як її назвали автори, дозволяла будь-якому гравцеві позмагатися за смартфони останнього покоління, ігрові консолі, квадрокоптери та головний приз – електромобіль.

Для участі у акції гравці "Космолот" мали виконувати певні дії та отримувати квитки розіграшу. Шість тижнів поспіль десятки тисяч таких квитків брали участь у розіграші подарунків та бонусів. Завершилась "Онлайн Днюшка" епічно – розіграшем головного призу в режимі онлайн.

Володарем ключа від нової Тесли став бізнесмен з Києва, який воліє не розкривати власного імені.

Переможець сказав, що не відразу повірив у власну фортуну. Після того, як з гравцем зв’язалась служба підтримки "Космолот", киянин охоче попозував з витвором Ілона Маска та дав невелике інтерв’ю.

– Перш за все, вітаємо з перемогою! Поділіться історією успіху: як почали грати на "Космолот"? Як дізнались про цей сервіс?

– Дуже дякую! Досі не можу оговтатись. Про "Космолот" дізнався через інтернет-ресурс. Спочатку грав на іншому сервісі, в цілому зацікавився цим напрямом розваг. Промоніторив мережу і зупинився саме на "Космолот".

– Чи було у вас передчуття, що є шанс виграти такий серйозний приз?

– Відверто кажучи, передчуття було. Щось підказувало, що все буде добре, причому з самого початку розіграшу!

Щасливий власник нової Tesla / Фото cosmolot24.com.ua

– Ви вигравали що-небудь до цієї Тесли завдяки "Космолот"?

– Є таке. Раніше вигравав декілька разів гідну суму коштів. Але не будемо про деталі (усміхається, – ред.).

– Багато поціновувачів такого виду розваг вірять у певні прикмети, чи навіть забобони. У вас є щось подібне? Можливо, граєте лише по п'ятницях чи коли свербить долоня?

– Ні, у такі речі я не вірю. Просто граю в своє задоволення!

– Що ви відчули, коли виграли головний приз? Які емоції вас переповнювали?

– Спочатку взагалі не повірив, що це відбувається зі мною. Теж саме можна сказати про рідних. Усвідомив, що виграв автомобіль лише через хвилин 15 після розмови зі службою підтримки.

Киянин неймовірно радий своєму виграшу на "Космолот" / Фото cosmolot24.com.ua

– Чи є в вас певні лайфхаки щодо гри разом з "Космолот"?

– Розумію, що багато хто думає, що обов’язково існує якийсь, як ви кажете, лайфхак. Однак це гра з фортуною, тож лайфхаків я не маю. Я просто вірю у те, що бачу. Можу лише додати, що в мене трішки розвинена інтуїція. На цьому, в принципі, все.

– Які ігри на "Космолот" ви можете назвати своїми улюбленими?

– Складно сказати з першої секунди. Напевно, виберу "полунички" (прим.ред. – тематична гра на "Космолот", основним символом якої є анімована полуниця).

Переможець із новенькоюTesla Model 3 / Фото cosmolot24.com.ua

– А в які ігри ви граєте частіше за все?

– Найбільше уваги приділяю класиці – іграм на фруктову тематику.

– Можете поділитися своїм загальним враженням від "Космолот"?

– Це абсолютно новий проєкт, який в мене асоціюється з серйозними виграшами. Мені дуже подобається. Та зараз я зроблю невеличку паузу, щоб скоро почати грати з новими силами (усміхається, – ред.).

Киянин продовжуватиме грати на "Космолот" / Фото cosmolot24.com.ua