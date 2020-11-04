Онлайн-казино за доволі короткий проміжок часу набули нечуваної популярності по всьому світу. І це недивно: тисячі різноманітних ігор, високі шанси на перемогу, значні суми призових – і все це доступно гравцеві у його власній оселі. Основним видом розваг в онлайн-казино є віртуальні гральні автомати – інтернет-аналоги фізичних лотоматів.

Нині відомі як слоти, ці автомати можуть стати відмінним способом відволіктися від буденності та добряче розважитись. Вже зовсім скоро слоти стануть легальним видом дозвілля на території України. Та як недосвідченому гравцеві не заплутатися у хащах гральних автоматів та дійсно зрозуміти, як правильно грати в слоти?

Це цікаво: Мешканець Києва виграв Теслу завдяки "Космолот"

Разом з нашим партнером "Космолот" розглянемо віртуальний гральний автомат детально.

Що ж таке слот?

Пересічному гравцеві він більш відомий як ігровий, або ж гральний автомат. Слово "слот" – це коротша назва автомату, запозичена з англійської. У класичному розумінні слот – це гра з декількома барабанами.

Після того, як гравець натисне кнопку, барабани починають вертикально обертатись. Гравець робить ставку на те, що після завершення руху на барабанах в горизонтальний ряд вишукуються три однакових символи: наприклад, 7-7-7. Якщо це відбувається, гравець забирає свій виграш. Якщо результат видається іншим, гроші гравця залишаються платою грі за шанс на перемогу.

Якщо розібрати класичний слот від "Космолот" на компоненти, ми отримаємо такий список:

► Символ – зображення на барабані, що обертається вертикально. Залежно від теми грального автомата, символи можуть доволі варіативними. Головна мета гравця – аби однакові символи вишикувались в одну, зазвичай горизонтальну, лінію;

► Барабан – набір символів, що обертаються разом вертикально. Сучасні слоти можуть мати від трьох до декількох десятків барабанів одночасно;

► Лінія виплати – горизонтальна або інша лінія, у котру мають вишикуватись символи, щоб гравець переміг. Сьогодні лінії виплат можуть бути прямими, ламаними чи кластерними. Зазвичай лінії читаються зліва направо, однак іноді вони працюють в обидві сторони. Незвичайні лінії виплат завжди вказані в таблиці виплат грального автомата;

► Таблиця виплат – список можливих виграшів у слоті, а також інформація про гру та її бонусні можливості. Вона демонструє гравцеві виграш, який дають умовні 7-7-7 або будь-яка інша комбінація, а також чи присутній у грі джекпот чи множник виграшу;

► Кнопки – механізми, за допомогою яких гравець контролює свою гру на автоматі. Кнопка "Старт" чи "Обертання" запускає рух барабанів, а кнопки "Ставка", "Мінімальна ставка" та "Максимальна ставка" регулюють суму, яку гравець ставить на одне обертання барабанів. Існує також кнопка "Автообертання" – вона дозволяє слоту обертати барабани за заданою ставкою без участі гравця.

Додаткові символи

Крім звичайних символів, гральний автомат сервісу розваг "Космолот" може містити декілька спецсимволів. Залежно від розробника, ці символи можуть бути представлені повністю, частково, або не бути представленими зовсім. Існують символ Wild (або Дикий символ), Scatter, а також інші бонусні символи, що активують особливі ігрові раунди чи гру на ризик.

Символ Wild ("дикий символ") – додатковий символ, що за своєї появи замінює на барабані інші символи, аби гравцеві було простіше виграти. Wild має декілька варіацій:

Широкий Wild – символ, що закриває собою цілий барабан та перетворює його на суцільний Wild;

Рухомий Wild – символ, що за кілька обертів рухається по барабанах з одного краю гри до іншого, поки не вийде за її межі;

Фіксований Wild – символ, що залишається на своєму місці протягом декількох обертань барабанів;

Інші додаткові символи

Scatter – символ, що запускає бонусний раунд чи гру. Активується, коли на барабанах з’являються три символи Scatter одночасно. Яку саме бонусну гру активує символ, завжди підкаже таблиця виплат;

– символ, що запускає бонусний раунд чи гру. Активується, коли на барабанах з’являються три символи Scatter одночасно. Яку саме бонусну гру активує символ, завжди підкаже таблиця виплат; Гігантський символ — символ, що займає декілька рядів та барабанів. Значно спрощує виграш для гравця. Символ-гігант обертається окремо від решти, а його ключові особливості залежать від розробника.

Спеціальні можливості слота

Крім символів, у багатьох слот-машинах є спеціальні можливості:

Респін – повторне обертання деяких барабанів. Респін дозволяє гравцеві прокрутити барабани, які не зіграли, ще раз, щоб зібрати виграшну комбінацію;

– повторне обертання деяких барабанів. Респін дозволяє гравцеві прокрутити барабани, які не зіграли, ще раз, щоб зібрати виграшну комбінацію; Фріспін – безкоштовне обертання всіх барабанів. Зазвичай випадає за бонусної гри. Якщо фріспін виявляється переможним, гравець забирає виграш. Якщо ж ні, гравець нічого не втрачає;

– безкоштовне обертання всіх барабанів. Зазвичай випадає за бонусної гри. Якщо фріспін виявляється переможним, гравець забирає виграш. Якщо ж ні, гравець нічого не втрачає; Гра на ризик – вид бонусної гри, в якій гравець повинен вгадати карту або інший захований предмет. Деякі ігри на ризик дозволяють подвоїти свій виграш, інші – дають фріспіни;

– вид бонусної гри, в якій гравець повинен вгадати карту або інший захований предмет. Деякі ігри на ризик дозволяють подвоїти свій виграш, інші – дають фріспіни; Множник – примножує виграш гравця. Умови роботи множника та інша інформація про нього завжди присутні в таблиці виплат.

Детально ознайомитися з механікою слотів можна на офіційному сайті "Космолот". Ігрові автомати сервісу доступні на як на смартфонах, так і планшетах та персональних комп’ютерах. Сучасні технології дають можливість грати в улюблені ігри у будь-якій точці України. Все, чого слоти просять від гравця, – це хороше з’єднання з мережею Інтернет.

Та чи можна спробувати себе в слотах, не витрачаючи при цьому кошти? Чом би й ні. В багатьох гральних автоматах сервісу розваг "Космолот" існує так званий режим "Демо", в якому для гравця створюється віртуальний рахунок. Зазвичай сума на такому рахунку дозволяє випробувати різноманітні ставки, лінії виплат та бонусні раунди гри. Вивести виграші у режимі "Демо" не можна – для цього потрібно грати на реальні кошти.

У цілому, онлайн-казино як вид розваг можуть стати справжнім трендом в 2021 році. Однак "Космолот" наполягає: гра має приносити задоволення, а гравці – ставитися до неї відповідально.