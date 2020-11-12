Существует стереотип, что выиграть в онлайн-казино непросто, а если это и представляется возможным – разговор будет идти о достаточно небольших суммах. Случай, что произошел с солдатом британской армии, доказывает обратное, ведь он получил самый большой выигрыш за всю историю онлайн-казино, потратив на это всего 25 минут.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают историю Джона Хейвуда – счастливчика, который стал рекордсменом и выиграл больше 13 миллионов фунтов стерлингов.

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В октябре 2015 года британец Джон Хейвуд вернулся домой с военной службы в Афганистане и устроился на низкооплачиваемую работу, которая помогала сводить концы с концами. Для того чтобы испытать удачу, и, возможно, немного подзаработать, мужчина зарегистрировался на сайте онлайн-казино.

Не превышая порог 0,25 фунтов (меньше 10 гривен), Джон начал делать ставки на слоте под названием Mega Moolah от Microgaming. Интересно, что начинающий игрок выбрал его среди остальных только из-за того, что иконка игры была самой большой. Уже через несколько минут он получил бонусный уровень, сделал ставку и выиграл джекпот. С момента его регистрации на сайте прошло 25 минут.

В онлайн-казино тоже можно выигрывать сумасшедшие деньги

Когда Джон увидел на экране выигрыш, он не поверил и подумал, что это шутка либо ошибка. Следующим утром он пошел на работу как ни в чем не бывало. О том, что он вправду выиграл, а к тому же и стал рекордсменом, ему сообщили представители онлайн-казино по телефону. Точная сумма джекпота Джона Хейвуда - 13 213 838,68 фунтов стерлингов (больше 423 миллионов гривен по курсу 2015 года).

Своей победой британец побил рекорд анонимного финского игрока, который в 2014 году выиграл в Mega Moolah 17 861 813 евро. Выигрыш Джона Хейвуда в евро составил 17 879 645. Благодаря разнице в 18 тысяч он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который получил самый большой выигрыш на онлайн-слоте.



Счастливчик Джон Хейвуд / Фото Mega Moolah

Первое, что сделал счастливчик, став миллионером – оплатил лечение и уход для своего тяжелобольного отца. Кроме того, он еще и подарил 4 миллиона фунтов (около 129 миллионов гривен) своему другу Майку. У товарищей еще со школьных времен была договоренность помочь друг другу, если кто-то из них станет успешным.

Если вас вдохновила история Джона Хейвуда, вы тоже можете попробовать свои силы на слотах и сорвать джекпот. Недавно анонимный житель Днепра в отчественном онлайн-казино "Космолот" тоде получил большой выигрыш – 8 миллионов гривен. Но помните, что к азартным играм нужно относиться ответственно.