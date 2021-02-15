Казино та лотереї в Японії – поза законом. Єдине, що там легально та доступно – це ставки на деякі види перегонів. Саме тому любителі азарту вподобали патінко – гральний апарат, який є чимось середнім між звичайним грошовим автоматом та вертикальним пінболом.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про історію виникнення патінко, особливості його функціонування та причини популярності.

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Що таке автомати патінко та як вони влаштовані



Патінко – найпопулярніша японська розвага / Фото Wikimedia

Автомати патінко (pachinko) – це дещо ускладнений звичний нам пінбол. Щоб зіграти, потрібно купити спеціальні металеві кульки, засипати їх в апарат та вистрілити ними у гральне поле. Кульки котяться донизу, долаючи різноманітні перешкоди. Якщо при цьому вони потрапляють у спеціальний отвір – гравець перемагає та отримує виграш у вигляді таких самих кульок. Зазвичай, за кожну кульку, яка влучила в ціль, можна отримати ще 15 кульок.

У патінко є спеціальні отвори для великих виграшів. Коли кульки потрапляють туди, на екрані автомата з'являються різні цифри. Якщо вони утворюють виграшну комбінацію, гравець може отримати тисячі, і навіть десятки тисяч кульок.

Зважаючи на заборону азартних ігор в Японії, грошових призів в патінко немає. Виграні кульки можна обміняти в салонах на речові подарунки. Вони можуть бути різноманітними – від запальничок та цигарок до електроніки та прикрас. Проте, в Японії існують спеціальні "обмінні зони", розташовані далеко від гральних закладів. Там можна отримати гроші за призи, виграні в патінко. Їх створили для того, щоб обійти закон, який забороняє отримувати гроші безпосередньо в залах та салонах.

Дивіться відео: як грати в патінко

Як з'явилися автомати патінко

Історія патінко розпочалася в Японії ще у 20-роках минулого століття. Тоді ці автомати були дитячими іграшками під назвою "Коринфська гра" і розташовувалися у кондитерських. Діти грали у них, а за перемогу отримували цукерки.

Згодом ця розвага перестала бути виключно дитячою. Дорослі також почали грати, і автомати з кондитерських переїхали у спеціальні салони патінко. Популярність гри росла, але під час Другої світової війни усі зали закрили аж до 1948 року. Після їхнього відкриття розпочалася друга хвиля популярності, яка розвивалася набагато стрімкіше за першу. В 1953 році в Японії було офіційно зареєстровано понад 387 тисяч салонів патінко. У кожному з них були десятки автоматів.

У 1980-х роках автомати патінко модернізували. Раніше вони були механічними, але з часом їх удосконалили й почали використовувати електрику.

Пік популярності патінко припав на 1990-2000-і роки. Сьогодні ж ці автомати дещо втратили свої позиції. Попри це, загальна кількість салонів патінко у Японії нараховує 16 тисяч залів. Щорічно їх відвідують близько 15 мільйонів японців.

На жаль, в Україні патінко немає, тому, щоб зіграти у цю автентичну гру, доведеться вирушити у подорож до Японії. А поки що, ви можете зіграти в традиційні автомати в онлайн-казино Cosmolot. Проте, пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.