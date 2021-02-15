Казино и лотереи в Японии находятся вне закона. Единственное, что там легально и доступно – это ставки на некоторые виды гонок. Именно поэтому любители азарта облюбовали патинко – игровой аппарат, который представляет собой нечто среднее между обычным денежным автоматом и вертикальным пинболом.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают об истории возникновения патинко, особенности его функционирования и причинах популярности.

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Что такое автоматы патинко и как они устроены



Патинко – самое популярное японское развлечение / Фото Wikimedia

Автоматы патинко (pachinko) – это несколько усложненный привычный для нас пинбол. Чтобы сыграть, нужно купить специальные металлические шарики, засыпать их в аппарат и выстрелить ими в игровое поле. Шарики катятся вниз, преодолевая различные препятствия. Если при этом они попадают в специальное отверстие – игрок побеждает и получает выигрыш в виде таких же шариков. Обычно, за каждый шарик, который попал в цель, можно получить еще 15 шариков.

В патинко есть специальные отверстия для крупных выигрышей. Когда шарики попадают туда, на экране автомата появляются различные цифры. Если они образуют выигрышную комбинацию, игрок может получить тысячи, и даже десятки тысяч шариков.

Несмотря на запрет азартных игр в Японии, денежных призов в патинко нет. Выигранные шарики можно обменять в салонах на подарки. Они могут быть различным – от зажигалок и сигарет до электроники и украшений. Однако в Японии существуют специальные "обменные зоны", расположенные далеко от игорных заведений. Там можно получить деньги за призы, выигранные в патинко. Их создали для того, чтобы обойти закон, запрещающий получать деньги непосредственно в залах и салонах.

Смотрите видео: как играть в патинко

Как появились автоматы патинко

История патинко началась в Японии еще в 20-годах прошлого века. Тогда эти автоматы были детскими игрушками под названием "Коринфская игра" и располагались в кондитерских. Дети играли в них, а за победу получали конфеты.

Впоследствии это развлечение перестало быть исключительно детским. Взрослые также начали играть, и автоматы из кондитерских переехали в специальные салоны патинко. Популярность игры росла, но во время Второй мировой войны все залы закрыли до 1948 года. После их открытия началась вторая волна популярности, которая развивалась гораздо стремительнее первой. В 1953 году в Японии было официально зарегистрировано более 387 тысяч салонов патинко. В каждом из них были десятки автоматов.

В 1980-х годах автоматы патинко модернизировали. До этого они были механическими, но со временем их усовершенствовали и стали использовать электричество.

Пик популярности патинко пришелся на 1990-2000-е годы. Сегодня же эти автоматы несколько потеряли свои позиции. Несмотря на это, общее количество салонов патинко в Японии насчитывает 16 тысяч залов. Ежегодно их посещают около 15 миллонов японцев.