ТОП-5 самых интересных фактов о блэкджеке
Блэкджек является одной из самых популярных азартных игр вот уже несколько веков. Нет человека, который не слышал бы о блэкджеке, но не все знают о его особенностях и интересных историях, которые случались с любителями этой игры.
Источник:24 канал
Розваги 24 за підтримки Cosmolot розповідають про свій рейтинг найцікавіших фактів та історій, пов'язаних з блекджеком.
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#1 Зал славы блэкджека
Из-за всемирной популярности игры в 2003 году в калифорнийском казино Barona создали настоящий зал славы блэкджека. Путем онлайн-голосования из 21-го претендента выбрали всего семь, которые попали в зал славы в первый год его существования.
Эти люди были профессионалами игры в блэкджек. Среди них: теоретик и литератор Арнольд Шнайдер, написавший более 10 книг и несколько сотен статей об азартных играх, профессор математики Эдвард Торм, который доказал, что подсчет карт в блекджеке работает, и еще один математик Питер Гриффин, посвятивший жизнь исследованию блэкджека.
Интересно, что члены этого сообщества могут совершенно бесплатно есть в ресторане и проживать в гостинице Barona, но играть здесь в казино им строго запрещено.
#2 Блэкджек – самая прибыльная карточная игра
Блэкджек дает игрокам больше шансов на выигрыш / Фото Casino With Bonus
Блэкджек имеет много преимуществ среди других азартных игр. Сюда можно отнести сравнительно простые правила, возможность математического подсчета карт, и крайне низкий процент поражений игроков.
Не менее важным является то, что блэкджек считают самой прибыльной игрой в азартном ассортименте, ведь в ней игрок имеет преимущество над казино. Правда, в онлайн-казино, благодаря работе генератора случайных чисел, шансы сторон выравниваются.
#3 Как блэкджек разорил казино
Австралиец Керри Паркер – медиамагнат, миллиардер, и, вместе с тем, страстный игрок в блэкджек. В 1997 году он довел до банкротства казино MGM, выиграв в нем 30 миллионов долларов за один вечер. На радостях от своей победы он оставил метрдотелю и одной из официанток 1 миллион долларов "на чай".
#4 Блэкджек спас компанию FedEx
Блэкджек помог компании FedEx / Фото Wall Street Insanity
Выигрыш основателя компании FedEx Фредерика Смита считается одним из самых ярких выигрышей в истории блэкджека. Дело в том, что сумма выигрыша была сравнительно небольшой – 27 тысяч долларов, но именно она спасла FedEx от банкротства и помогла компании стать мировым логистическим гигантом. Подробнее об этом случае мы писали здесь.
#5 Блэкджек – любимая игра Наполеона Бонапарта
Исторические справки говорят о том, что французский полководец считал блэкджек своей любимой игрой. Иногда он проводил за картами целые дни, а когда играть было не с кем – Наполеон учил правилам блэкджека своих солдат и играл с ними. Некоторые историки утверждают, что он настолько хорошо играл, что придумывал собственные стратегии и тактики для победы.
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