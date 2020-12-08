Мало хто не чув про FedEx – відому компанію, яка надає логістичні послуги по всьому світу. Зараз вона входить у Fortune 1000 – список найбільших компаній США, що формується за рівнем доходу підприємства. Але невдовзі після її створення FedEx була на межі краху.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають як азартні ігри врятували компанію FedEx від банкрутства.

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FedEx на початку та сьогодні



FedEx – компанія, відома в усьому світі / Фото FedEx

Компанію під назвою "Federal Express Corporation" у 1971 році заснував Фредерік Сміт – випускник факультету економіки Єльського університету. В основу бізнесу лягла одна з його курсових робіт про організацію термінових вантажних перевезень, за яку він отримав "трійку".

Фредерік Сміт вклав в створення та розвиток компанії 4 мільйони доларів, отриманих у спадок, а також 80 мільйонів доларів від інвесторів та кредиторів. Цих грошей вистачило, щоб новостворена компанія орендувала 8 літаків та почала роботу в 35 містах США. Головною особливістю FedEx було те, що вони обіцяли доставити будь-який вантаж у будь-яке місто за одну добу. На той час таких умов не могла запропонувати жодна інша логістична компанія.

Сьогодні FedEx – одна з найкращих компаній у сфері перевезень. Вона працює більше, ніж у 220 країнах світу, включно з Україною. У 2020 році на фоні пандемії коронавірусу за декілька місяців відбулося значне збільшення об'ємів доставки, і загальний прибуток компанії за фінансовий рік склав майже 70 мільярдів доларів.

Як азартні ігри врятували компанію FedEx



Блекджек – гра, яка врятувала FedEx від банкрутства / Фото Live About

Якою успішною не була б компанія FedEx зараз, перші роки її існування були не надто вдалими. У 1973 році розпочалася нафтова криза і ціни на паливо значно виросли. Грошей на витрати не вистачало, а нових кредитів та інвесторів не було.

Коли на рахунку FedEx залишилось всього 5 тисяч доларів (цієї суми не вистачило б навіть на заправку літаків), Фредерік Сміт вирушив з ними до Лас-Вегаса. Він поставив усю суму на гру в блекджек, не прогадав і виграв 27 тисяч доларів. Цих грошей було достатньо, щоб компанія змогла працювати приблизно один тиждень, що також недовго. Але виграш надихнув власника FedEx, і він знову почав активно шукати джерело інвестицій. За декілька днів, протягом яких компанія існувала за рахунок виграних в казино коштів, Сміту вдалося отримати 11 мільйонів доларів від нових інвесторів та зберегти компанію.

З того часу FedEx розвивалася вражаючими темпами. У 1976 році її прибуток склав 3,6 мільйона доларів, а у 1980 – 38,7 мільйона доларів.

Таким чином одні вихідні у Лас-Вегасі та ризикований вчинок Фредеріка Сміта зробив компанію FedEx такою, якою вона є сьогодні – всесвітнім гігантом логістичної сфери.

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