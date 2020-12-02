Кожен з нас куштував сендвічі, адже це швидка та корисна страва для сніданку чи перекусу. Але чи знаєте ви, що ці бутерброди з'явилися завдяки азартним іграм?

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають історію винайдення сендвіча азартним британським графом Джоном Монтегю.

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Хто такий Джон Монтегю?



Джон Монтегю – винахідник сендвіча / Фото Wikipedia

Ще на початку 18 століття у 1718 році десятирічний хлопчик Джон Монтегю після смерті діда став четвертим графом Сендвічем, а згодом найвідомішим представником свого роду.

Протягом життя він займав різноманітні політичні та військові пости, а з 1749 по 1782 рік був першим лордом адміралтейства. Він активно спілкувався з капітаном Джеймсом Куком та допомагав йому в організації морських походів. Коли Кук виявив групу островів у Тихому океані, він назвав їх Сендвічевими на честь Джона Монтегю, проте потім вони стали Гавайськими островами.

Безумовно граф був видатною особистістю в англійській історії, але нам він цікавий з інших причин. Адже саме йому люди завдячують винайденням улюбленого багатьма різновиду бутерброду.

Як з'явився сендвіч?



Історія появи сендвіча / Фото history.com

Подейкують, що граф Сендвіч був пристрасним гравцем в карти. За грою він проводив години та навіть дні, а тому часто не міг вийти з-за столу, щоб поїсти. Звичайно, їжу йому приносили куди завгодно, але орудувати ножем та виделкою у процесі гри було вкрай незручно.

Легенда говорить, що одного разу, ймовірно у 1762 році, під час чергової азартної партії Джон Монтегю попросив прислугу покласти шматок м'яса між двома скибками хліба. Таким чином він міг їсти, тримаючи їжу однією рукою, не випускаючи карти з іншої та не забруднюючи їх. Ця ідея настільки сподобалась усім присутнім, що вони позичили її та почали активно замовляти "хліб по-Сендвічськи". Згодом страву назвали на честь графа – сендвічем, а 3-го листопада у день народження Джона Монтегю почали відзначати День сендвіча.

Якщо ви теж полюбляєте азартні розваги, можете користуватися ідеєю графа Сендвіча та насолоджуватися смачним бутербродом під час гри в онлайн-казино "Космолот". Проте, не забувайте, що ставитися до азартних ігор потрібно відповідально.