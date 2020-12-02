Каждый из нас ел сэндвичи, ведь это быстрое и полезное блюдо для завтрака или перекуса. Но знаете ли вы, что эти бутерброды появились благодаря азартным играм?

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают историю изобретения сэндвича азартным британским графом Джоном Монтегю.

Читайте также: Чего ждать от казино в будущем: VR-технологии и азартный туризм

Кто такой Джон Монтегю?



Джон Монтегю – изобретатель сэндвича / Фото Wikipedia

Еще в начале 18 века в 1718 году десятилетний мальчик Джон Монтегю после смерти деда стал четвертым графом Сэндвичем, а со временем и самым известным представителем своего рода.

На протяжении жизни он занимал разные политические и военные посты, а с 1749 по 1783 год был первым лордом адмиралтейства. Он активно общался с капитаном Джеймсом Куком и помогал ему с организацией морских походов. Когда Кук обнаружил группу островов в Тихом океане, он назвал их Сэндвичевыми в честь Джона Монтегю, но потом они стали Гавайскими островами.

Безусловно, граф был выдающейся личностью в английской истории, но нам он интересен по другим причинам. Ведь именно ему люди обязаны изобретением любимой многими разновидности бутерброда.

Как появился сэндвич?



История появления сэндвича / Фото history.com

Ходят слухи, что граф Сэндвич был страстным игроком в карты. За игрой он проводил часы и даже дни, а поэтому часто не мог выйти из-за стола, чтобы поесть. Конечно, еду ему приносили куда угодно, но орудовать ножом и вилкой в процессе игры было крайне неудобно.

Легенда говорит, что однажды, предположительно в 1762 году, во время очередной азартной партии Джон Монтегю попросил прислугу положить кусок мяса между двумя ломтиками хлеба. Таким образом, он мог есть, держа еду одной рукой, не выпуская карты из другой и не пачкая их. Эта идея настолько понравилась всем присутствующим, что они одолжили ее и начали активно заказывать "хлеб по-Сэндвичски". Со временем блюдо назвали в честь графа – сэндвичем, а 3-го ноября в день рождения Джона Монтегю начали отмечать День сэндвича.