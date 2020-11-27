Технологии не стоят на месте. Их регулярно развивают, совершенствуют и внедряют во все сферы нашей жизни. Азартные игры – не исключение. Казино постоянно используют новые технологии для того, чтобы заинтересовать своих посетителей.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, как именно казино удивят азартных игроков в ближайшем будущем.

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Игры нового поколения



В будущем гемблеров ждет множество новых и интересных игр / Фото casino.org

Учитывая требования и пожелания игроков, онлайн-казино будут максимально быстро и качественно обновлять свой ассортимент. Гемблеров нужно постоянно удивлять, поэтому самые современные слоты с разнообразными сюжетами и реалистичной графикой продолжат появляться и впечатлять пользователей.

Казино будут активно вводить так называемые игры гибридного стола. Такие развлечения обьединяют традиционную игру, онлайн-формат и живое общение с дилером. Также к играм, даже к рулетке и слотам, будут добавлять квестовую составляющую.

Самую большую популярность прогнозируют играм нового формата, которые требуют от игроков знаний и умений. Просто положиться на фортуну для получения выигрыша будет недостаточно, – придется использовать определенные навыки. Такие игры предвидят вовлечение в игровой процесс вместо банального нажимания на кнопку в ожидании джекпота, а поэтому гораздо больше нравятся гемблерам.

Виртуальная и дополненная реальность



Казино будут использовать технологии виртуальной реальности / Иллюстрация VR Life

Несколько лет назад трудно было представить, что появятся онлайн-казино виртуальной реальности, в которых можно будет почувствовать атмосферу и настроение реального заведения. AR и VR-технологии уже доступны в некоторых казино. В ближайшее время тенденция на их внедрение будет активно расти, ведь это удобный и интересный способ развлечься.

Благодаря технологиям, игроки смогут передвигаться по цифровому казино, встречать других посетителей, общаться с ними и дилерами, и, конечно, играть в азартные игры за виртуальными столами и автоматами.

Аналитики утверждают, что до 2022 года рынок азартных игр с использованием AR и VR расширится на 55 процентов, и укрепит свои позиции как в онлайн-казино, так и в наземных заведениях. Кроме того, эксперты говорят о появлении в азартном сегменте еще и смешанной реальности – технологии, что обьединяет дополненную и виртуальную реальность.

Гемблинг-туризм

Путешествия ради азартных развлечений становятся популярными на протяжении последних лет. Особенно актуальными они являются для жителей тех стран, где игорный бизнес не легализован. Это чудесная возможность отдохнуть, посетить новый город или страну, а вместе с этим и развлечься в казино.

Благодаря игровому туризму, Макао, Монако и Лас-Вегас стали мировыми столицами азарта. Но, это не единственные регионы, которые будут пользоваться спросом у азартных туристов в будущем. Чтобы не ехать слишком далеко, посетить казино можно в Грузии и Беларуси. Туда регулярно приезжают гемблеры со всего мира. Кроме того, после легализации игорного бизнеса в Украине, большой наплыв туристов прогнозируют и сюда.