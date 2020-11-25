В последнее время онлайн-казино становятся необычайно популярными и пользуются гораздо большим спросом, чем офлайн-казино. Особенно актуальными азартные игры в интернете стали во время пандемии коронавируса, когда посетить наземное игорное заведение стало невозможно.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, чем отличаются реальные и виртуальные казино, и что из них стоит выбрать азартному игроку.

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Доступ к азартным развлечениям

Самым главным преимуществом, которое называют завсегдатаи онлайн-казино, является возможность играть в любое время суток и где угодно – дома, на прогулке, в транспорте. Для того чтобы начать игру необходимы только две вещи – гаджет (компьютер, планшет, смартфон) и доступ к сети. Играть в азартные игры в интернете – удобно и безопасно, ведь не нужно лишний раз контактировать с незнакомыми людьми.

Чтобы посетить реальное заведение, нужно добраться в конкретную точку на карте и потратить много времени вместо того, чтобы начать игру сразу. Кроме того, наземные казино переполнены людьми разного контингента, которые часто не придерживаются социальной дистанции и не пользуются средствами индивидуальной защиты.

Не так много казино работают круглосуточно, поэтому если вам захочется поиграть ночью или рано утром, придется ждать открытия.

Игровой ассортимент



Онлайн-казино предлагают невероятное разнообразие азартных развлечений / Иллюстрация D-games

Интернет-казино славятся огромным выбором слотов. Например, онлайн-сервис "Космолот" предлагает своим игрокам больше, чем 1400 игровых автоматов. Ассортимент постоянно обновляется – новые и современные игры появляются на ресурсе едва ли не каждый день. Поэтому здесь даже самый требовательный пользователь сможет выбрать для себя идеальное развлечение.

Онлайн-казино предоставляют возможность протестировать игру в демо-режиме с виртуальными деньгами прежде, чем делать настоящие ставки. Это условие действует для большинства слотов, поэтому выбирать и тестировать можно сколько угодно, пока вы не будете уверенны.

Каким большим не было бы наземное казино, выбор развлечений там всегда ограниченный – несколько игровых столов и пару десятков игральных автоматов. К тому же обновления ассортимента происходят редко, поэтому приходится ограничивать себя устаревшими играми.

Тестировать игровые автоматы или столы в реальном казино не удастся. Чтобы начать игру, нужно заплатить и сделать ставку.

Акции и бонусные программы

Онлайн-казино всегда предлагает дополнительные возможности для всех игроков, даже для новичков. Это денежные бонусы, которые можно потратить на ставки, бесплатные фриспины – вращения барабанов в подарок к депозиту, высокий кэшбэк от вложенных средств и много других приятностей.

Администрация наземного казино может предложить подобные акционные предложения только в отдельных случаях для постоянных клиентов заведения.

Вы можете на практике ознакомиться со всеми преимуществами онлайн-казино, воспользовавшись сервисом развлечений "Космолот". Но, помните, что относиться к азартным играм нужно ответственно.