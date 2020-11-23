11 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Этим документом легализируются наземные игорные заведения, онлайн-казино, букмекеры, залы игровых автоматов.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, как легализация азартных игр повлияет на бюджет Украины.

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Главная причина введения законного азартного бизнеса – значительные поступления в бюджет страны. По предварительным расчетам Министерства финансов, закон позволит наполнять государственную казну на 3-4 миллиарда гривен ежегодно. Эксперты утверждают, что доходы будут больше – от 6 до 10 миллиардов гривен. В эту сумму входят прямые платежи государству за лицензии казино, залов игровых автоматов, онлайн-ресурсов и деньги за каждую условную игральную единицу – стол, автомат и тому подобное.

Важным плюсом является то, что легальные игорные заведения предоставят многочисленные рабочие места – с официальным трудоустройством и достойной заработной платой.

Ожидается, что дополнительные средства в бюджет принесут иностранные инвесторы, которые будут строить новые отели под казино и улучшать инфраструктуру. Кроме того, развитие игорного бизнеса в режиме онлайн предвидит инвестиции в IT-сферу.

Специалисты прогнозируют массовый приезд в Украину азартных туристов из заграницы, особенно с Армении, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Израиля и европейских стран.