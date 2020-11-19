Макао – это особый административный регион Китая, который считается восточным Монте-Карло или Лас-Вегасом. На самом деле, по всем показателям Макао давно превзошел своих европейских и американских коллег. Игровой бизнес здесь обеспечивает более 50 процентов поступлений в бюджет.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, как португальская колония превратилась в азартную столицу мира.

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История игрового бизнеса в Макао

Португальское правительство легализировало азартные игры в автономной колонии Макао в 1849 году, чтобы обеспечить дополнительную прибыль. Долгое время там играли только в традиционные китайские игры – фан-тан, мацзян и другие.

В конце 19 века в Макао ввели систему лицензирования для китайских игровых домов. Согласно ей, больше, чем 200 заведений должны были платить правительственную аренду.



Начало азартного бизнеса в Макао / Фото wgm8.com

Необычайно активное развитие игрового бизнеса началось позже – в 1962 году. Тогда власти предоставили монопольные права на все формы азартных игр синдикату Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), созданному бизнесменами с Гонконга и Макао. Именно тогда появились казино западного типа, где можно было сыграть в рулетку и блек-джек. Кроме того, STDM удалось наладить и модернизировать морской транспорт, что дало возможность ежегодно принимать в Макао миллионы игроков из Гонконга и других регионов. Синдикат управлял азартным бизнесом до начала 21 века.

Незадолго после того, как Макао из португальской колонии стал административным регионом Китая, монопольную систему отменили. В 2001 году правительство предоставило право на ведение игрового бизнеса сначала трем, а потом шести компаниям. В этом списке была и дочерняя компания STDM – Sociedade de Jogos de Macau. Сейчас она имеет в своем подчинении 16 казино.

Азартные развлечения в Макао

Принято считать, что игральный бизнес Макао формируют четыре сферы – казино, скачки, собачьи бега и лотереи.

Казино



Venetian Macau – самое большое казино в мире / Фото HotelsCombined

В Макао активно работают более 40 казино. Большинство из них расположены на полуострове, остальные – на острове Тайпа или полосе Котай (районы Макао). Все они ведут свою деятельность по государственной франшизе и согласно общему набору правил. Среди самых больших казино – Venetian Macau, Venetian Casino Resort, City of Dreams Macau, Grand Lisboa Macau.

Казино предлагают широкий спектр азартных игр. В ассортименте можно найти покер, рулетку, блек-джек, баккару, кено, традиционные китайские игры и, конечно, игровые автоматы.

Именно в Макао расположено самое большое казино в мире – Venetian Macau, девелопером которого является американская компания Las Vegas Sands. Заведение обошлось владельцу Шелдону Адельсону в 2,4 миллиарда долларов. Казино занимает 51 тысячу квадратных метров и предлагает посетителям более 3 500 игровых автоматов и 800 игральных столов.



Игровой зал в казино Venetian Macau / Фото Wilson Associates

Вместе с казино комплекс заведения включает отель на 3 тысячи номеров, спортивно-развлекательную арену на 15 тысяч зрителей, 350 магазинов и 30 ресторанов. На территории расположены достопримечательности из Венеции – кампанила (колокольня) и каналы, по которым плавают гондолы.

Скачки

Кроме казино, распространенным развлечением в Макао являются конные скачки. Обычно, они проводятся еженедельно во вторник и один из выходных дней – субботу или воскресенье. Действие проходит на ипподроме на острове Тайпа. Его площадь – 450 тысяч квадратных метров, а трибуны вмещают 18 тысяч зрителей.



Ипподром в Макао / Фото travel2next

Ставки можно делать различными способами: в терминалах для ставок по курсу и без курса, интернете, по телефону, в терминалах быстрого доступа и гонконгских сервисных центрах.

Собачьи бега

Забеги хортов – не менее популярное развлечение в Макао. Они проводятся на Канидроме ежедневно, кроме вторника и среды. Каждый вечер проводится 16 игр. Стоимость входа составляет 10 американских долларов, которые можно потратить на ставку.



Собачьи бега на Канидроме в Макао / Фото Wral

Как игровой бизнес влияет на экономику

Экономика Макао значительным образом зависит от сферы азартных игр. С начала 1960-х годов она обеспечивает около половины официальных доходов Макао. Этот процент оставался стабильным до 1999 года, когда Макао стал китайским регионом. Тогда поступления в бюджет несколько снизились, вероятно, из-за появления онлайн-игр.

После отмены монополии на игровой бизнес азартный рынок стал открытым для конкуренции. Это привлекло в Макао множество туристов, и опять значительно увеличило налоговые поступления. Согласно статистике, на протяжении последних годов официальный доход Макао с азартных игр составляет 70 процентов бюджета.