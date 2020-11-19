Макао – це особливий адміністративний регіон Китаю, який вважається східним Монте-Карло або Лас-Вегасом. Насправді за всіма показниками Макао давно перевершив своїх європейських та американських колег. Гральний бізнес тут забезпечує понад 50 відсотків надходжень до бюджету.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають, як португальська колонія перетворилася на азартну столицю світу.

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Історія грального бізнесу в Макао

Португальський уряд легалізував азартні ігри в автономній колонії Макао у 1849 році, щоб забезпечити додатковий прибуток. Довгий час там грали лише в традиційні китайські ігри – фан-тан, мацзян та інші.

Наприкінці 19 століття в Макао запровадили систему ліцензування для китайських ігрових будинків. Згідно з нею, більше, ніж 200 закладів повинні були платити урядову оренду.



Початок азартного бізнесу в Макао / Фото wgm8.com

Надзвичайно активний розвиток грального бізнесу розпочався пізніше – у 1962 році. Тоді влада надала монопольні права на всі форми азартних ігор синдикату Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), створеному бізнесменами з Гонконгу і Макао. Саме тоді з'явилися казино західного типу, де можна було зіграти в рулетку та блек-джек. Крім того, STDM вдалося налагодити та модернізувати морський транспорт, що дало змогу щорічно приймати в Макао мільйони гравців з Гонконгу та інших регіонів. Синдикат керував азартним бізнесом до початку 21 століття.

Невдовзі після того, як Макао припинив бути португальською колонією і став адміністративним регіоном Китаю, монопольну систему скасували. У 2001 році уряд надав право на ведення грального бізнесу спочатку трьом, а згодом шести компаніям. У цьому списку була й дочірня компанія STDM – Sociedade de Jogos de Macau. Зараз вона має у своєму підпорядкуванні 16 казино.

Азартні розваги в Макао

Вважається, що гральний бізнес Макао формують чотири сфери – казино, кінні перегони, собачі перегони та лотереї.

Казино



Venetian Macau – найбільше казино у світі / Фото HotelsCombined

У Макао активно працюють понад 40 казино. Більшість з них розташовані на півострові, решта – на острові Тайпа або смузі Котай (райони Макао). Усі вони ведуть свою діяльність за державною франшизою та згідно з загальним набором правил. Серед найбільших казино – Venetian Macau, Venetian Casino Resort, City of Dreams Macau, Grand Lisboa Macau.

Казино пропонують широкий спектр азартних ігор. У асортименті можна знайти покер, рулетку, блек-джек, баккару, кено, традиційні китайські ігри та, звичайно, гральні автомати.

Саме в Макао розташоване найбільше казино у світі – Venetian Macau, девелопером якого є американська компанія Las Vegas Sands. Заклад обійшовся власнику Шелдону Адельсону у 2,4 мільярда доларів. Казино займає 51 тисячу квадратних метрів та пропонує відвідувачам понад 3 500 гральних автоматів та 800 ігрових столів.



Ігровий зал в казино Venetian Macau / Фото Wilson Associates

Разом із казино комплекс закладу включає готель на 3 тисячі номерів, спортивно-розважальну арену на 15 тисяч глядачів, 350 магазинів та 30 ресторанів. На території розташовані пам'ятки з Венеції – кампаніла (дзвіниця) і канали, якими плавають гондоли.

Кінні перегони

Окрім казино, поширеною розвагою в Макао є кінні перегони. Зазвичай, вони відбуваються щотижня у вівторок та один з вихідних днів – суботу або неділю. Дійство проходить на іподромі на острові Тайпа. Його площа – 450 тисяч квадратних метрів, а трибуни вміщають 18 тисяч глядачів.



Іподром в Макао / Фото travel2next

Ставки можна робити різноманітними способами: у терміналах для ставок за курсом та без курсу, в інтернеті, телефоном, в терміналах швидкого доступу та гонконзьких сервісних центрах.

Собачі перегони

Перегони хортів – не менш популярна розвага в Макао. Вони відбуваються на Канідромі щодня, крім вівторка та середи. Кожного вечора проводиться 16 ігор. Вартість входу складає 10 американських доларів, які можна витратити на ставку.



Собачі перегони на Канідромі в Макао / Фото Wral

Як ігровий бізнес впливає на економіку

Економіка Макао значним чином залежить від сфери азартних ігор. З початку 1960-х років вона забезпечує близько половини офіційних доходів Макао. Цей відсоток залишався стабільним до 1999 року, коли Макао стало китайським регіоном. Тоді надходження до бюджету дещо зменшились, ймовірно, через появу онлайн-ігор.

Після скасування монополії на гральний бізнес азартний ринок став відкритим для конкуренції. Це залучило до Макао багато туристів, і знову значно збільшило податкові надходження. Згідно зі статистикою, протягом останніх років офіційний прибуток Макао з азартних ігор складає 70 відсотків бюджету.

Побувати в азартній столиці світу – мрія багатьох гравців. На жаль, зараз це не так просто зробити через пандемію. Проте, ви завжди можете відвідати онлайн-казино "Космолот", щоб відчути себе в Макао, не покидаючи власного дому. Лише пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.