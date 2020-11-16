Неможливо знайти людину, яка б не чула про ігрову столицю США – Лас-Вегас. Важко уявити, що місто, засноване трохи більше, ніж 100 років тому, так швидко стало світовим центром азартних розваг.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають історію казино Голден Гейт, лозунг якого говорить: "Усе, що відбувається в Лас-Вегасі, розпочалося тут" – і не бреше. Це перше казино, що з'явилося у "місті гріхів".

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Історія казино Голден Гейт

Місто Лас-Вегас заснували лише у 1906 році. Гральний бізнес тут легалізували пізніше – у 1931 році. До цього часу це місце на карті було зовсім непримітним.

Коли Лас-Вегас став містом офіційно, землі вздовж однієї з головних вулиць Фрімонт-стріт продавалися на аукціоні. Ділянку, на якій зараз розташований готель-казино Golden Gate, за 1750 доларів купив чоловік на ім'я Джон Міллер. Вже через рік готель Nevada відкрив свої двері.



Готель Nevada – місце, де зародилося казино Golden Gate / Фото Best us casinos

У 1907 році у готелі почали пропонувати відвідувачам зіграти в покер та рулетку у барі. Проте ця спроба розпочати гральний бізнес у Вегасі не була успішною. У 1909 році азартні ігри оголосили поза законом.

Після легалізації казино у 1931 році готель змінив назву з Nevada на Sal-Sagev. Тут поставили столи для рулетки, покеру, гри в кості, а також 8 ігрових автоматів. Заклад швидко став популярним серед мешканців міста, які щовечора приходили насолодитися азартними розвагами та широким вибором різних сортів пива.

У 1955 році готель і казино викупив Італо Гелфі разом із своїми діловими партнерами із Сан-Франциско. Тоді ж назву закладу змінили на Golden Gate з натяком на славнозвісний міст Золоті Ворота у Сан-Франциско. 1990 року сім'я Гелфі викупила частину акцій у партнерів та зосередила бізнес у своїх руках. З розвитком Лас-Вегаса місто відвідувало все більше туристів, і казино почало приносити хороший прибуток.



Казино Голден Гейт у 1956 році / Фото Vintage Las Vegas

У 2012 році Голден Гейт відремонтували та надали йому більш актуального вигляду. Старі бари та вінтажні зали стали відкритими та сучасними. Значних змін зазнали готель і, звичайно, поверх казино.

Коктейль з креветок – символ Голден Гейт



Славнозвісний коктейль з креветок / Фото Vegas Bright

У 1959 році Італо Гелфі придумав "фішку" казино. Нею став коктейль з креветок, який зараз вважається одним із символів Лас-Вегасу. Коли він з'явився, неймовірна кількість мешканців та гостей міста шикувалися в черги, щоб спробувати цей коктейль за 50 центів. Його ціна залишалася незмінною 50 років. Через це казино втрачало близько 300 тисяч доларів прибутку щороку. У 1991 році відбулося свято, присвячене продажу 25-мільйонної порції коктейлю. Його і досі готують у Голден Гейт, щоправда, ціна виросла до 4 доларів.

Golden Gate сьогодні



Фасад казино Голден Гейт / Фото Golden Gate Hotel&Casino

Після реконструкції дизайн казино заграв новими барвами, проте зберіг дух старого Лас-Вегаса. Нові та яскраві лобі, дерев'яний декор, антикваріат і позолота – усе це створює атмосферу інтригуючої розкоші. У залі виставлені артефакти з минулого Голден Гейту. Одна зі стін прикрашена колажем з фотографіями кожного десятиліття з історії казино. Велика вітрина біля входу демонструє елементи грального антуражу різних років, починаючи з 1907. Також там представлена колекція пляшок віскі часів сухого закону.



Гральний зал казино Golden Gate / Фото Love Holidays

Відеоекскурсія по Golden Gate Casino

У ігровому асортименті Голден Гейт можна знайти рулетку, покер, блек-джек, крепс та велику кількість гральних автоматів. Ліміти столів у Golden Gate невисокі. Основний поверх приймає ставки від 10 до 2500 доларів. У залі для хайроллерів (гравців, що роблять великі ставки) максимальний внесок складає 5000 доларів.

У зв'язку з пандемією про візит до найстарішого казино Лас-Вегасу зараз можна лише мріяти. А поки що ви можете відвідати онлайн-казино "Космолот", та отримати задоволення від гри у безпечних і комфортних умовах. Проте не забувайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.