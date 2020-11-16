Невозможно найти человека, который не слышал об игровой столице США – Лас-Вегасе. Сложно представить, что город, основанный немного больше, чем 100 лет назад, так быстро стал мировым центром азартных развлечений.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают историю казино Голден Гейт, лозунг которого говорит: "Все, что происходит в Лас-Вегасе, началось здесь", и не врет. Это первое казино, которое появилось в "городе грехов".

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История казино Голден Гейт

Город Лас-Вегас основали только в 1906 году. Игорный бизнес здесь легализовали позже – в 1931 году. До этого времени это место на карте было совсем непримечательным.

Когда Лас-Вегас официально стал городом, земли вдоль одной из главных улиц Фримонт-стрит продавались на аукционе. Участок, на котором сейчас размещен отель-казино Golden Gate, за 1750 долларов купил мужчина по имени Джон Миллер. Уже через год отель Nevada открыл свои двери.

Отель Nevada – место, где зародилось казино Golden Gate / Фото Best us casinos

В 1907 году в отеле начали предлагать посетителям сыграть в покер и рулетку в баре. Но эта попытка начать игровой бизнес в Вегасе не стала успешной. В 1909 году азартные игры обьявили вне закона.

После легализации казино в 1931 году, отель изменил название с Nevada на Sal-Sagev. Здесь поставили столы для рулетки, покера, игры в кости, а также 8 игровых автоматов. Заведение быстро стало популярным среди жителей города, которые каждый вечер приходили насладиться азартными развлечениями и большим выбором разных сортов пива.

В 1955 году отель выкупил Итало Гелфи вместе со своими деловыми партнерами из Сан-Франциско. Тогда же название заведения изменили на Golden Gate с намеком на известный мост Золотые Ворота в Сан-Франциско. В 1990 году семья Гелфи выкупила часть акций у партнеров и сосредоточила бизнес в своих руках. С развитием Лас-Вегаса город посещало все больше туристов и казино начало приносить хороший доход.



Казино Голден Гейт в 1956 году / Фото Vintage Las Vegas

В 2012 году Голден Гейт отремонтировали и придали ему более актуальный вид. Старые бары и винтажные залы стали открытыми и современными. Значительных изменений потерпели отель, и, конечно, этаж казино.

Коктейль из креветок – символ Голден Гейт



Знаменитый коктейль из креветок / Фото Vegas Bright

В 1959 году Итало Гелфи придумал "фишку" казино – коктейль из креветок, который сейчас считается одним из символов Лас-Вегаса. Когда он появился, невероятное количество жителей и гостей города выстраивались в очереди, чтобы попробовать этот коктейль за 50 центов. Его цена оставалась неизменной 50 лет. Из-за этого казино теряло около 300 тысяч долларов дохода каждый год. В 1991 году состоялся праздник, посвященный продаже 25-миллионной порции коктейля. Его до сих пор готовят в Голден Гейт, но цена выросла до 4 долларов.

Golden Gate сегодня



Фасад казино Голден Гейт / Фото Golden Gate Hotel&Casino

После реконструкции дизайн казино заиграл новыми красками, но сохранил дух старого Лас-Вегаса. Новые и яркие лобби, деревянный декор, антиквариат и позолота – все это создает атмосферу интригующей роскоши. В зале выставлены артефакты с прошлого Голден Гейта. Одна из стен украшена коллажем с фотографиями каждого десятилетия с истории казино. Большая витрина у входа демонстрирует элементы игрального антуража разных годов, начиная с 1907. Также там представлена коллекция бутылок виски времен сухого закона.



Игровой зал казино Golden Gate / Фото Love Holidays, Eater Vegas

Видеоэкскурсия по Golden Gate Casino

В игровом ассортименте Голден Гейт можно найти рулетку, покер, блек-джек, крэпс и большое количество игральных автоматов. Лимиты столов в Golden Gate небольшие. Основной этаж принимает ставки от 10 до 2500 долларов. В зале для хайроллеров (игроков, делающих большие ставки) максимальный взнос составляет 5000 долларов.