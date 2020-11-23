11 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Цим документом легалізуються наземні ігрові заклади, онлайн-казино, букмекери, зали гральних автоматів.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають, як легалізація азартних ігор вплине на бюджет України.

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Головна причина узаконення азартного бізнесу – значні надходження до бюджету країни. За попередніми розрахунками Міністерства фінансів, закон дозволить наповнювати державну скарбницю на 3-4 мільярди гривень щорічно. Експерти стверджують, що прибутки будуть більшими – від 6 до 10 мільярдів гривень. У цю суму входять прямі платежі державі за ліцензії казино, залів гральних автоматів, онлайн-ресурсів та кошти за кожну умовну гральну одиницю – стіл, автомат тощо.

Важливим плюсом є те, що легальні гральні заклади надаватимуть численні робочі місця – з офіційним працевлаштуванням та достойною заробітною платою.

Очікується, що додаткові кошти в бюджет принесуть іноземні інвестори, які будуватимуть нові готелі під казино та покращуватимуть інфраструктуру. Крім того, розвиток грального бізнесу в режимі онлайн передбачає інвестиції в ІТ-сферу.

Спеціалісти прогнозують масовий приїзд до України азартних туристів із закордону, особливо з Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Ізраїлю та європейських країн.

Світова практика показує, що легалізація та розвиток грального бізнесу позитивно впливає на економіку країни. Наприклад, казино у Лас-Вегасі кожного року перераховують до бюджету близько 1 мільярда доларів та забезпечують робочі місця 160 тисячам людей. Податки грального бізнесу в китайському регіоні Макао покриває 70 відсотків усіх надходжень до казни, у грошовому еквіваленті це приблизно 12,3 мільярда доларів щорічно.

Таким чином, казино та інші гральні заклади здатні гідно забезпечити бюджет. Отримані кошти направлятимуть до створеного Державного фонду підтримки, медицини, спорту, освіти, культури та науки, де їх розподілятимуть і витрачатимуть на соціальні цілі.

"Космолот" – одне із легальних вітчизняних онлайн-казино, які стали особливо актуальними та зручними під час пандемії. Тут можна випробувати свою фортуну на гральних автоматах, не покидаючи власного дому і не наражаючи себе на небезпеку. Проте, не забувайте, що ставитися до азартних ігор потрібно відповідально.