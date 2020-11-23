Як легальні казино вплинуть на бюджет України
11 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. Цим документом легалізуються наземні ігрові заклади, онлайн-казино, букмекери, зали гральних автоматів.
Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають, як легалізація азартних ігор вплине на бюджет України.
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Головна причина узаконення азартного бізнесу – значні надходження до бюджету країни. За попередніми розрахунками Міністерства фінансів, закон дозволить наповнювати державну скарбницю на 3-4 мільярди гривень щорічно. Експерти стверджують, що прибутки будуть більшими – від 6 до 10 мільярдів гривень. У цю суму входять прямі платежі державі за ліцензії казино, залів гральних автоматів, онлайн-ресурсів та кошти за кожну умовну гральну одиницю – стіл, автомат тощо.
Важливим плюсом є те, що легальні гральні заклади надаватимуть численні робочі місця – з офіційним працевлаштуванням та достойною заробітною платою.
Очікується, що додаткові кошти в бюджет принесуть іноземні інвестори, які будуватимуть нові готелі під казино та покращуватимуть інфраструктуру. Крім того, розвиток грального бізнесу в режимі онлайн передбачає інвестиції в ІТ-сферу.
Спеціалісти прогнозують масовий приїзд до України азартних туристів із закордону, особливо з Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Ізраїлю та європейських країн.
Світова практика показує, що легалізація та розвиток грального бізнесу позитивно впливає на економіку країни. Наприклад, казино у Лас-Вегасі кожного року перераховують до бюджету близько 1 мільярда доларів та забезпечують робочі місця 160 тисячам людей. Податки грального бізнесу в китайському регіоні Макао покриває 70 відсотків усіх надходжень до казни, у грошовому еквіваленті це приблизно 12,3 мільярда доларів щорічно.
"Космолот" – одне із легальних вітчизняних онлайн-казино, які стали особливо актуальними та зручними під час пандемії. Тут можна випробувати свою фортуну на гральних автоматах, не покидаючи власного дому і не наражаючи себе на небезпеку. Проте, не забувайте, що ставитися до азартних ігор потрібно відповідально.
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