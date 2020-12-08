Мало кто не слышал про FedEx – известную компанию, которая предоставляет логистические услуги по всему миру. Сейчас она входит в Fortune 1000 – список крупнейших компаний США, что формируется в зависимости от уровня дохода предприятия. Но незадолго после ее создания FedEx была на грани краха.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, как азартные игры спасли компанию FedEx от банкротства.

Читайте также: Чем появление сэндвича обязано азартным играм: интересная история

FedEx в начале пути и сегодня



FedEx – компания, известная на весь мир / Фото FedEx

Компанию под названием Federal Express Corporation в 1971 году основал Фредерик Смит – выпускник факультета экономики Йельского университета. В основу бизнеса легла одна из его курсовых работ об организации срочных грузовых перевозок, за которую он получил "тройку".

Фредерик Смит вложил в создание и развитие компании 4 миллиона долларов, полученных в наследство, а также 80 миллионов долларов от инвесторов и кредиторов. Этих денег хватило, чтобы созданная компания арендовала 8 самолетов и начала работу в 35 городах США. Главной особенностью FedEx было то, что они обещали доставить любой груз в любой город за одни сутки. В то время таких условий не могла предложить ни одна логистическая компания.

Сегодня FedEx – одна из самых лучших компаний в сфере перевозок. Она работает больше, чем в 220 странах мира, включая Украину. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса за несколько месяцев произошло значительное увеличение обьемов доставки, и общая прибыль компании за финансовый год составила почти 70 миллиардом долларов.

Как азартные игры спасли компанию FedEx



Блекджек – игра, которая спасла FedEx от банкротства / Фото Live About

Какой успешной не была бы компания FedEx сейчас, первые годы ее существования были не слишком удачными. В 1973 году начался нефтяной кризис и цены на топливо значительно выросли. Денег на расходы не хватало, а новых кредитов и инвесторов не было.

Когда на счету FedEx осталось всего 5 тысяч долларов (этой суммы не хватило бы даже на заправку самолетов), Фредерик Смит отправился с ними в Лас-Вегас. Он поставил всю сумму на игру в блекджек, не прогадал и выиграл 27 тысяч долларов. Этих денег было достаточно, чтобы компания смогла работать приблизительно одну неделю, что тоже недолго. Но выигрыш вдохновил владельца FedEx, и он опять начал активно искать источник инвестиций. За несколько дней, на протяжении которых компания существовала за счет выигранных в казино денег, Смиту удалось получить 11 миллионов долларов от новых инвесторов и сохранить компанию.

С того времени FedEx развивалась впечатляющими темпами. В 1976 году ее прибыль составила 3,6 миллиона долларов, а в 1980 – 38,7 миллиона долларов.

Таким образом, одни выходные в Лас-Вегасе и рискованный поступок Фредерика Смита сделал компанию FedEx такой, какой она является сегодня – мировым гигантом логистической сферы.