Азартные игры – довольно популярное развлечение. Поэтому во всем мире есть огромное количество казино – традиционных и необычных, помпезных и минималистичных. Один из примеров интересных игорных заведений – казино на заднем сиденье лондонского такси.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot рассказывают о рекламной акции компании Grosvenor, которая несколько лет назад создала британское "казино без адреса". Оно располагалось в аутентичном лондонском такси.

Читайте также Азартные игры в Книге Гиннесса: ТОП-10 самых интересных рекордов​

Как работает казино в такси



Азартные игры в такси / Фото Birmingham Mail

В 2016 году британская сеть казино Grosvenor создала уникальное игорное заведение – казино в лондонском кебе. Ее представители считают, что это – самое маленькое казино во всем мире. Азартное такси ездило по Лондону и другим британским городам в течение нескольких недель.

Этот автомобиль выполнял сразу 2 функции и работал, как такси и как казино одновременно. Каждый желающий мог вызвать его, чтобы доехать до места назначения, а по дороге сыграть несколько партий в карты или автоматы и насладиться прохладительными напитками.

Автомобиль оснастили игорным столом, за которым сидел крупье, телевизорами и даже мини-баром. Здесь можно было сыграть в блэкджек, покер или онлайн-слоты на планшете. Кроме того, пассажиры такси могли делать ставки на спортивные события, которые транслировали на мониторах.

Смотрите видео: казино в лондонском такси

Водитель такси бесплатно подвозил пассажиров к любому казино сети Grosvenor. А если игроку было достаточно тех развлечений, которые предлагали на борту кеба, он мог добраться в любую точку города, сделав пожертвование для благотворительной организации Carers Trust.

В Украине такого развлечения, как Grosvenor нет. Но вы можете создать собственное казино в такси или в любом другом месте с помощью онлайн-казино Cosmolot. Главное, не забывайте, что к азартным играм нужно относиться ответственно, где бы вы ни были.