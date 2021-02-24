Каждый из нас слышал о Книге рекордов Гиннеса, где собраны удивительные достижения людей в различных сферах жизни. Не обходят эксперты Гиннеса и мир казино и азартных игр, ведь он также переполнен интересными рекордами.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot собрали лучшие рекорды Гиннеса, касающиеся гемблинга и гэмблеров. Некоторые из них по-настоящему поражают и вызывают откровенное восхищение.

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Самый большой выигрыш на игровом автомате

В 2003 году неизвестный программист из Лос-Анджелеса выиграл в казино отеля Excalibur в Лас-Вегасе 39 713 982 долларов (1,1 миллиарда гривен). При этом он потратил на автоматы всего лишь 100 долларов.

Крупнейший выигрыш в онлайн-казино



Джон Хейвуд / Фото Mega Moolah

Самый большой в мире джекпот, сорванный в онлайн-казино, получил британец Джон Хейвуд. В 2015 году он выиграл 17 879 645 евро (605 миллионов гривен) всего лишь за 25 минут после регистрации на сайте.

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Самый большой турнир по видеослотам

Наибольший турнир по игровым автоматам состоялся 30 апреля 2016 года в Оберне, что в американском штате Вашингтон. В соревновании, организованном казино Muckleshoot, приняли участие 3173 игрока.

Крупнейший покерный онлайн-турнир



Онлайн-покер / Фото Towards Data Science

Интернет-казино PokerStars в 2015 году провело масштабный онлайн-турнир по покеру. В нем играли 253 тысячи участников.

Самая продолжительная игра в покер

В 2010 году ирландец Фил Лаак попал в Книгу рекордов за самую продолжительную игру в покер – он провел за столом 115 часов. Участникам разрешалось каждые полчаса делать 5-минутные перерывы. В таком длительном покерном марафоне Филу удалось выиграть 6766 долларов (почти 189 тысяч гривен).

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Наибольшее количество посещений казино за сутки

В 2007 году отец и сын Джек и Джереми Фримен посетили 69 казино за сутки. В каждом из них они играли в блэкджек и созраняли 5-долларовую фишку в качестве доказательства. В 2015 году их рекорд повторили другие американцы – Кимо Ах Юн и Гэри Мейер.

Наибольшее количество игровых столов за час



Профессиональный игрок Бертан Гроспелье / Фото Poker Photo Archive

Француз Бертан Гроспелье в 2009 году одновременно сыграл 62 игры в покер за разными столами всего лишь за час. Для подтверждения рекорда было необходимо, чтобы в результате всех этих игр он остался в плюсе.

Самый старый крупье

20 февраля 2015 эксперты Книги Гиннесса зарегистрировали имя самого старого крупье в казино. Им стал Джоанна Додд из казино Flamingo в Лас-Вегасе, которому в то время было 79 лет и 36 дней.

Самое большое казино в мире

Казино The Venetian в Макао считается крупнейшим в мире. Оно занимает площадь 51 100 квадратных метров. Казино предлагает своим игрокам более 3400 автоматов и 870 игровых столов.

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Самая дорогая фишка для казино

В 2013 году канадский ювелир Джерри Леви создал игровую фишку с 22 граммов розового золота 916-ой пробы. Ее стоимость оценили в 450 тысяч долларов (12,5 миллиона гривен). Она стала самой дорогой в мире фишкой для казино.

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