Джанкет-туры приобретают все большую популярность, ведь это – прекрасная возможность насладиться путешествием и азартными играми одновременно. Больше всего туристов привлекает то, что им не нужно организовывать поездку самостоятельно – за них все делают казино и туроператоры.

Источник: Развлечения 24

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, что такое джанкет-туры, что входит в их программу и почему они привлекают тысячи туристов со всего мира.

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Что такое джанкет-туризм и как он появился



Джанкет-туризм – отличный способ отдохнуть и расслабиться / Фото casino.org

Джанкет-туризм – это путешествие в другую страну, которую организуют, в первую очередь, ради посещения казино. Покупая джанкет-туры, гемблеры получают возможность не только вдоволь поиграть в азартные игры, но и познакомиться с культурой другой страны, увидеть новые места и получить интересный опыт. Несмотря на то, что джанкет-туризм стал популярным относительно недавно, его история началась еще в 50-х годах 20 века в Лас-Вегасе. Тогда казино нынешней азартной столицы мира придумали новый формат привлечения посетителей. Они предоставляли туристам комплексное предложение – бюджетное проживание в гостинице при условии гарантированной игры в казино. С годами этот формат стал популярным из-за того, что длительное время во многих странах мира азартные игры были вне закона. Ценителям этого вида развлечений приходилось выкручиваться, и они начали путешествовать в страны, в которых гемблинг легализован, с целью посещения казино. Запрет на азартные игры до сих пор действует в некоторых странах. Это остается одной из основных причин популярности джанкет-туризма. Но, наряду с этим, в азартные туры отправляются все больше людей, которые просто хотят увидеть что-то новое, а заодно – поиграть в казино.

Особенности и условия джанкет-туров



Что входит в джанкет-тур / Фото Parx

Джанкет-туры организуются казино и туристическими операторами совместно или по отдельности. Их условия продумывают таким образом, чтобы туристы могли путешествовать максимально комфортно и беззаботно.

Отличительной особенностью джанкет-туров является то, что транспортные и бытовые расходы берет на себя казино. Туристам нужно оплатить только депозит на счет игорного заведения. Они обязуются провести в казино определенное количество времени (от 2 до 5 часов в день) и сделать ставки на определенную сумму денег. Казино, в свою очередь, оплачивает такие услуги:

билеты

проживание в отеле;

питание;

трансфер.

За дополнительными договоренностями в программу тура могут входить другие развлечения – экскурсии, посещение мероприятий и тому подобное, а также обеспечение анонимности гостей, если это необходимо.

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Если туристы добросовестно выполняют все условия договора с казино, сумма внесенного депозита им возвращается. Таким образом, получается, что туристы посетили другую страну практически бесплатно, ведь средства, которые они потратили, пошли на ставки и сопутствующие расходы. А если фортуна была на стороне гостей и азартные игры в казино принесли им выигрыш, то путешествие может еще и окупиться с лихвой.

В противном случае, когда какие-то условия не были выполнены, депозит расходуется на оплату транспорта, проживания и питания, и не возвращается участникам тура.

Стоимость тура

Лас-Вегас – самое популярное место для азартного туризма / Фото Getty Images

Стоимость участия в туре зависит от страны, конкретного казино и предоставленных условий, поэтому обычно оговаривается индивидуально. Самые доступные предложения делают казино Беларуси, Грузии, Чехии и Латвии – их стоимость начинается от 3 тысяч долларов (84 тысячи гривен). Путешествие в казино Западной Европы, США или Макао обойдется дороже – от 7 тысяч долларов (197 тысяч гривен).