Джанкет-туризм: путешествия ради игры в казино
Джанкет-туры приобретают все большую популярность, ведь это – прекрасная возможность насладиться путешествием и азартными играми одновременно. Больше всего туристов привлекает то, что им не нужно организовывать поездку самостоятельно – за них все делают казино и туроператоры.
Источник: Развлечения 24
Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают, что такое джанкет-туры, что входит в их программу и почему они привлекают тысячи туристов со всего мира.
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Что такое джанкет-туризм и как он появился
Джанкет-туризм – отличный способ отдохнуть и расслабиться / Фото casino.org
Особенности и условия джанкет-туров
Что входит в джанкет-тур / Фото Parx
Джанкет-туры организуются казино и туристическими операторами совместно или по отдельности. Их условия продумывают таким образом, чтобы туристы могли путешествовать максимально комфортно и беззаботно.
Отличительной особенностью джанкет-туров является то, что транспортные и бытовые расходы берет на себя казино. Туристам нужно оплатить только депозит на счет игорного заведения. Они обязуются провести в казино определенное количество времени (от 2 до 5 часов в день) и сделать ставки на определенную сумму денег. Казино, в свою очередь, оплачивает такие услуги:
- билеты
- проживание в отеле;
- питание;
- трансфер.
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Если туристы добросовестно выполняют все условия договора с казино, сумма внесенного депозита им возвращается. Таким образом, получается, что туристы посетили другую страну практически бесплатно, ведь средства, которые они потратили, пошли на ставки и сопутствующие расходы. А если фортуна была на стороне гостей и азартные игры в казино принесли им выигрыш, то путешествие может еще и окупиться с лихвой.
В противном случае, когда какие-то условия не были выполнены, депозит расходуется на оплату транспорта, проживания и питания, и не возвращается участникам тура.
Стоимость тура
Лас-Вегас – самое популярное место для азартного туризма / Фото Getty Images
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