Джанкет-туризм: подорожі заради гри у казино
Джанкет-тури набувають все більшої популярності, адже це чудова можливість отримати насолоду від подорожі та азартних ігор одночасно. Найбільше туристів приваблює те, що їм не потрібно організовувати поїздку самостійно – за них все роблять казино та туроператори.
Джерело: Розваги 24
Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають, що таке джанкет-тури, що входить у їхню програму та чому вони приваблюють тисячі туристів з усього світу.
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Що таке джанкет-туризм та як він з'явився
Джанкет-туризм – чудовий спосіб відпочити та розважитися / Фото casino.org
Попри те, що джанкет-туризм став популярним відносно нещодавно, його історія розпочалася ще у 50-х роках 20 століття у Лас-Вегасі. Тоді казино нинішньої азартної столиці світу вигадали новий формат залучення відвідувачів. Вони надавали туристам комплексну пропозицію – бюджетне проживання у готелі за умови гарантованої гри в казино.
З роками цей формат набув розголосу через те, що тривалий час у багатьох державах світу азартні ігри були поза законом. Поціновувачам цього виду розваг доводилося викручуватися, і вони почали подорожувати до країн, в яких гемблінг легалізований, з метою відвідування казино.
Заборона на азартні ігри досі діє у деяких країнах. Це залишається однією з основних причин популярності джанкет-туризму. Але, поряд із цим, в азартні тури вирушають все більше людей, які просто прагнуть побачити щось нове, а заодно – пограти у казино.
Особливості та умови джанкет-турів
Що входить у джанкет-тур / Фото Parx
Джанкет-тури організовуються казино та туристичними операторами спільно або ж поодинці. Їх умови продумують таким чином, щоб туристи могли подорожувати максимально комфортно та безтурботно.
Знаковою особливістю джанкет-турів є те, що транспортні та побутові витрати бере на себе казино. Туристам потрібно оплатити лише депозит на рахунок грального закладу. Вони зобов'язуються провести у ньому певну кількість часу (від 2 до 5 годин на день) та зробити ставки на певну суму грошей. Казино, зі свого боку, оплачує такі послуги:
- квитки;
- проживання у готелі;
- харчування;
- трансфер.
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Якщо туристи сумлінно виконують усі умови договору з казино, сума внесеного депозиту їм повертається. Таким чином виходить, що туристи відвідали іншу країну практично безкоштовно, адже кошти, які вони витратили, пішли на ставки та супутні витрати. А якщо фортуна була на боці гостей і азартні ігри в казино принесли їм виграш, то подорож може ще й окупитися з надлишком.
У іншому випадку, коли якісь умови не були виконані, депозит витрачається на оплату транспорту, проживання та харчування, і не повертається учасникам туру.
Вартість туру
Лас-Вегас – найпопулярніше місце для азартного туризму / Фото Getty Images
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