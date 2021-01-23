Ще не так давно онлайн-казино були новинкою в індустрії азартних розваг. Проте зараз вони активно розвиваються та впроваджують все більше сучасних технологій для покращення якості сервісу та полегшення користування. Штучний інтелект – одна з таких технологій.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають, як віртуальні казино використовують штучний інтелект і як саме він допомагає обслуговувати користувачів та боротися з ігровою залежністю і шахрайством.

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Що таке штучний інтелект і навіщо він онлайн-казино



Як віртуальні казино використовують штучний інтелект / Ілюстрація Aini Zakaria

Штучний інтелект (ШІ) – це набір комп'ютерних алгоритмів, які здатні обробляти та аналізувати велику кількість інформацію, робити прогнози і навіть приймати рішення, властиві людському мозку. Сьогодні цю технологію використовують у більшості сфер нашого життя – від виробництва та продажів до медицини та спорту.

Індустрія азартних ігор, зокрема онлайн-гемблінг, використовує найрозповсюдженіший клас штучного інтелекту – машинне навчання. ШІ збирає інформацію про користувачів та обробляє її. Завдяки цьому, він може розуміти потреби та запити гравців і прогнозувати їхню поведінку. З кожним роком це стає все актуальнішим, адже кількість онлайн-гравців постійно зростає, що вимагає якіснішого та оперативнішого сервісу. А штучний інтелект самотужки може забезпечити це не гірше, ніж ціла команда персоналу.

Онлайн казино використовують штучний інтелект для:

спілкування та консультування клієнтів;

визначення потреб та бажань користувачів і їх забезпечення;

боротьби з лудоманією – ігровою залежністю;

забезпечення кібербезпеки.

Штучний інтелект і допомога гравцям онлайн-казино

Велика кількість гравців онлайн-казино передбачає багато запитів до клієнтської підтримки. Навіть цілий штат операторів не завжди може швидко та ефективно надати консультацію і розв'язати проблему. А враховуючи те, що запитання користувачів часто повторюються, у цьому немає великої необхідності.

Чат-бот зі штучним інтелектом здатний конструктивно відповідати десяткам клієнтів одночасно. А якщо виникне нестандартна проблема, користувач завжди зможе звернутися до реального консультанта.

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Штучний інтелект і персоналізація за запитами користувачів



Штучний інтелект працює, опираючись на бажання та потреби клієнта / Ілюстрація Best Casino Sites

Алгоритми ШІ детально вивчають профіль кожного користувача. За допомогою отриманої інформації вони можуть персоналізувати сторінку казино згідно з індивідуальними запитами кожного клієнта.

Рекомендації тих чи інших ігор або ж надання конкретних бонусних та акційних пропозицій, актуальних в найдоречніший момент – це результат роботи штучного інтелекту. Завдяки цьому, користувачам не потрібно витрачати багато зайвого часу на пошук та вибір.

Завдяки аналізу та прогнозуванню, ШІ формує статистику виграшів та програшів у тих чи інших іграх. Надаючи цю інформацію клієнтам, він збільшує їхні шанси на перемогу, адже вони можуть використати цю інформацію для покращення своїх результатів.

Штучний інтелект і боротьба з лудоманією

ШІ допомагає проводити ідентифікацію клієнта, щоб відмежувати від азартних ігор тих, кому заборонено в них грати, зокрема неповнолітніх та людей з ігровою залежністю. Якщо з віком все зрозуміло, то питання ідентифікації лудоманів – цікавіше.

ШІ може проаналізувати всю гральну історію користувача казино, зокрема те, скільки часу він витрачає на ігри, які ставки робить, як реагує на негативний чи позитивний результат і таке інше. Якщо алгоритм помітить підозрілу поведінку гравця, він може заблокувати йому доступ до казино або ж обмежити користувача в часі гри, розмірі ставки чи загальній сумі витрачених коштів.

Таким чином впровадження алгоритмів штучного інтелекту в роботу віртуального казино допомагає сприянню відповідальному гемблінгу, що є найбільшим пріоритетом в азартній індустрії.

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Штучний інтелект і кібербезпека



Штучний інтелект турбується про безпеку як користувачів, так і казино / Фото Techno FAQ

Безпека користувачів та казино – ще один важливий пункт, що входить до обов'язків штучного інтелекту. Діючи за певними правилами, він перевіряє кожне відвідування сайту на предмет шахрайства, і якщо виявляє його – моментально реагує.

Робота штучного інтелекту дозволяє попередити заволодіння особистими даними користувачів, вторгнення третіх осіб в ігровий процес та фінансові операції, створення ботів замість реальних гравців. Якщо алгоритм помічає найменшу підозрілу діяльність – одразу ж її блокує.

Насолодитися перевагами сучасних технологій у віртуальному казино можна, спробувавши свої сили у грі з "Космолот". Але не забувайте головне правило – до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.