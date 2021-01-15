Азартні ігри – це весела розвага, якщо ставитися до них відповідально. У іншому випадку гравці можуть зіштовхнутися з доволі неприємними наслідками. Що ж робити, щоб цього не сталося?

Розваги 24 за підтримки онлайн-казино "Космолот" розповідають про принципи відповідального гемблінгу, які необхідно знати кожному гравцеві, щоб отримати максимум задоволення та користі від гри.

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Правила відповідального гемблінгу для гравців

Кожен гравець повинен знати основні правила для організації власного ігрового процесу. Їх виконання допоможе захистити себе від негативних наслідків невідповідального гемблінгу, зокрема й від лудоманії – ігрової залежності. Ось перелік головних принципів відповідальної гри:

Грати в азартні ігри можуть лише повнолітні. В Україні мінімальний вік гравців складає 21 рік. Варто розуміти, що азартні ігри – це лише розвага. Якщо людина проявляє нездоровий інтерес до гри або ж вважає казино основним джерелом свого доходу – грати не варто. Гравці повинні бути готовими до того, що можуть програти та втратити гроші. Це лише частина ігрового процесу. Не потрібно ставити на гру занадто великі суми, гроші, втрата яких негативно вплине на якість життя, чи кредитні кошти. Гравець повинен самостійно встановити для себе ліміти – визначити максимальну суму, яку можна витратити без негативних наслідків, та максимальну кількість часу, яку можна провести в казино. Виходити за встановлені рамки категорично не рекомендується. У разі програшу не варто намагатись відігратися. Необдумана спроба відшкодувати витрати може збільшити їх. Гемблінг – це не спосіб відволіктися від проблем чи "забутися". У процесі гри необхідно зберігати холодний розум та здоровий глузд. Тому грати в азартні ігри не можна людям у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також тим, хто перебуває у депресії чи у пригніченому настрої.

Що роблять казино, щоб сприяти відповідальній грі



Грайте відповідально / Фото Chart Attack

Відповідальний гемблінг – це турбота не лише гравців, а й реальних та віртуальних закладів, які надають доступ до азартних ігор. Тому, казино, зі свого боку, також повинні дотримуватися певних принципів:

Обов'язкове проведення процедури ідентифікації гравця, за допомогою якої можна обмежити від азартних ігор неповнолітніх. Надання користувачам можливості самостійно визначити ліміт ставок чи відмовитися від гри. Якщо гравець помічає за собою нездорове ставлення до азартних ігор, він може звернутися до адміністрації чи служби підтримки казино. Вони встановлять максимальну суму, яку можна витратити за певний проміжок часу, заблокують онлайн-акаунт гравця або ж внесуть його ім'я у чорний список відвідувачів. Надання доступу до статистичних даних, щоб гравець мав змогу відстежити скільки часу він проводить у казино та які суми витрачає. Щоб отримати цю інформацію потрібно так само звернутися до адміністрації чи служби підтримки казино. Публікація інформації про принципи відповідальної гри та організації, які надають допомогу у боротьбі з лудоманією, в окремому розділі сайту або у приміщенні реального грального закладу.

Що робити, якщо виникли проблеми Якщо у вас або ваших близьких з'явилися проблеми з азартними іграми чи ігровою залежністю, а принципи відповідального гемблінгу та самообмеження в казино не допомагають, варто звернутися до спеціалістів.

Детальніше дізнатися про лудоманію та організації, які допомагають боротися з нею, можна на сайті благодійного фонду "Космолот Фаундейшн" – проєкту онлайн-казино "Космолот", яке закликає ставитися до азартних ігор усвідомлено та відповідально.