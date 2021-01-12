Досі достеменно не відомо, коли з'явилися карти. Проте, сьогодні величезну індустрію азартних ігор неможливо уявити без них. Вигляд гральних колод, з одного боку, стандартизований, адже усі вони повинні мати карти певних номіналів та мастей. З іншого боку – оформлення та дизайн деяких колод можна вважати справжнім витвором мистецтва.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" обрали незвичайні колоди гральних карт, які здатні вразити та зацікавити своїм виглядом не лише прихильників азартних ігор.

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#1 Deck of Black

Фото vat19

Deck of Black – неймовірно стильна колода з абсолютно чорними картами. Побачити значення карти можна лише під певним кутом. Якщо повернути її потрібним чином, з'являються цікаві геометричні зображення. Можливо, грати такими картами не дуже зручно, але виглядають вони розкішно.

Демонстрація колоди карт Deck of Black

#2 The Gentleman's Deck

Фото Pinterest

The Gentleman's Deck – карти для справжніх джентльменів. Це не лише інструмент для гри, а й важливі підказки для чоловіків. Кожна карта дарує гравцю корисний урок та розповідає, наприклад, як правильно зав'язати краватку, продегустувати віскі чи начистити черевики.

#3 Game of Thrones

Фото Pinterest

Game of Thrones – колода, створена спеціально для фанатів книг Джорджа Мартіна та серіалу "Гра Престолів". Карти у ній оздоблені у впізнаваному стилі та прикрашені портретами головних героїв. Цікаво, що кожній масті відповідає символіка однієї з головний сімей з "Гри Престолів". Так, за чирви грають Баратеони, за бубни – Ланістери, за піки – Старки, а за трефові карти –Таргарієни.

#4 Bicycle Club Tattoo

Фото Amazon

Колода від відомого виробника Bicycle, дизайн якої створили майстри тату-студії Tattoo Club спільно з солістом гурту Linkin Park Честером Беннінгтоном. Кожна карта у цій колоді – неповторна та прикрашена власним унікальним малюнком в одному з популярних стилів татуювань. Здається, що кожне з цих зображень можна розглядати годинами.

#5 Sentinels

Фото Playing Cards Wiki

Sentinels – колода карт з містичним оформленням. Художник Джонатан Бейм, який створював ескізи для карт, хотів закласти у них певний таємний зміст, тому прикрасив їх магічними знаками, а головним символом колоди зробив Всевидяче Око, яке є на зворотному боці кожної карти.

#6 Invisible Cards

Фото Mirfathif

Invisible Cards – це водонепроникні гральні карти, виконані з прозорого матового пластику та оформлені у цікавому мінімалістичному стилі. Дизайнер Пітер Ваудт, автор цієї колоди, часто грає у покер на пляжі, і тому вирішив створити карти, які не боятимуться води. Без сумнівів, результат вийшов практичним та стильним водночас.

#7 Metrodeck

Фото Etsy

Metrodeck – ще одна неймовірно цікава колода, адже карти в ній створені з використаних квитків нью-йоркського метрополітену. Кожен малюнок створений вручну екологічно чистими фарбами. Саме тому Metrodeck є лімітованою серією гральних карт.

#8 Bicycle Eco

Фото Bicycle

Колода Bicycle Eco виглядає доволі традиційно, але її родзинкою є те, що усі гральні карти вироблені з вторинної сировини – переробленого паперу, натурального крохмалю для ламінування та природних фарбників для нанесення зображень.

#9 Map Playing Cards

Фото Muji

Map Playing Cards – мінімалістична серія гральних карт, яка точно сподобається азартним туристам. Усього у ній є 5 колод, на 4-ох з яких зображені карти великих міст – Парижа, Лондона, Нью-Йорка та Токіо. На картах можна відшукати головні історичні та культурні пам'ятки цих мегаполісів. 5-та колода у серії може слугувати не лише гральними картами, а ще й мультимовним розмовником. На кожній карті п'ятьма мовами надруковані слова "Так", "Дякую", "Не розумію", "Допоможіть", "Як справи?".

#10 52 Pick Up

Фото Pinterest

52 Pick Up – колода, у якій кожна карта розповідає власну історію. У 1998 році австралійська художниця Едвіна Вайт зібрала 52 власні роботи та оформила їх у гральну колоду. Саме тому зображення на картах не пов'язані сюжетно і демонструють абсолютно самостійні та різноманітні картини. Цікавою особливістю є те, що символи мастей органічно вписані у малюнки. Наприклад, на одній з карт значок піки захований у жіночому віялі, а бубновий ромб – у вузлі червоної краватки.

Подивившись на цікаві гральні карти, одразу виникає бажання використати їх за призначенням. Але, якщо наразі колоди немає під руками, ви можете спробувати свої сили в онлайн-казино "Космолот". Проте, не забувайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.