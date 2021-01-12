До сих пор точно не известно, когда появились карты. Однако, сегодня индустрию азартных игр невозможно представить без них. Вид игральных колод, с одной стороны, стандартизированный, ведь все они должны иметь карты определенных номиналов и мастей. С другой стороны – оформление и дизайн некоторых колод можно считать настоящим произведением искусства.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" выбрали необычные колоды игральных карт, которые способны поразить и заинтересовать своим видом не только сторонников азартных игр.

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#1 Deck of Black

Фото vat19

Deck of Black – невероятно стильная колода с абсолютно черными картами. Увидеть значение карты можно только под определенным углом. Если повернуть ее нужным образом, появляются интересные геометрические изображения. Возможно, играть такими картами не очень удобно, но выглядят они роскошно.

Демонстрация колоды карт Deck of Black

#2 The Gentleman's Deck

Фото Pinterest

The Gentleman's Deck – карты для настоящих джентльменов. Это не только инструмент для игры, но и важные подсказки для мужчин. Каждая карта дарит игроку полезный урок и рассказывает, например, как правильно завязать галстук, продегустировать виски или начистить ботинки.

#3 Game of Thrones

Фото Pinterest

Game of Thrones – колода, созданная специально для фанатов книг Джорджа Мартина и сериала "Игра престолов". Карты в ней оформлены в узнаваемом стиле и украшены портретами главных героев. Интересно, что каждой масти соответствует символика одной из главных семей из "Игры престолов". Так, за черви играют Баратеоны, за бубны – Ланистеры, за пики – Старки, а за трефовые карты – Таргариены.

#4 Bicycle Club Tattoo

Фото Amazon

Колода от известного производителя Bicycle, дизайн которой создали мастера тату-студии Tattoo Club совместно с солистом группы Linkin Park Честером Беннингтоном. Каждая карта в этой колоде – неповторимая и украшена собственным уникальным рисунком в одном из популярных стилей татуировок. Кажется, что каждое из этих изображений можно рассматривать часами.

#5 Sentinels

Фото Playing Cards Wiki

Sentinels – колода карт с мистическим оформлением. Художник Джонатан Бейм, который создавал эскизы для карт, хотел заложить в них определенный тайный смысл. Поэтому он украсил их магическими знаками, а главным символом колоды сделал Всевидящее Око, которое есть на обратной стороне каждой карты.

#6 Invisible Cards

Фото Mirfathif

Invisible Cards – это водонепроницаемые игральные карты, выполненные из прозрачного матового пластика и оформленные в интересном минималистическом стиле. Дизайнер Питер Ваудт, автор этой колоды, часто играет в покер на пляже, и поэтому решил создать карты, которые не боятся воды. Без сомнений, результат получился практичным и стильным одновременно.

#7 Metrodeck

Фото Etsy

Metrodeck – еще одна невероятно интересная колода, ведь карты в ней созданы из использованных билетов нью-йоркского метрополитена. Каждый рисунок создан вручную экологически чистыми красками. Именно поэтому Metrodeck является лимитированной серией игральных карт.

#8 Bicycle Eco

Фото Bicycle

Колода Bicycle Eco выглядит довольно традиционно, но ее изюминкой является то, что все игральные карты изготовлены из вторичного сырья –переработанной бумаги, натурального крахмала для ламинирования и природных красителей для нанесения изображений.

#9 Map Playing Cards

Фото Muji

Map Playing Cards – минималистичная серия игральных карт, которая точно понравится азартным туристам. Всего в ней есть 5 колод, на 4-х из которых изображены карты крупных городов – Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Токио. На картах можно найти главные исторические и культурные достопримечательности этих городов. 5-ая колода в серии может служить не только игральными картами, но и мультиязычным разговорником. На каждой карте на пяти языках напечатаны слова "Да", "Спасибо", "Не понимаю", "Помогите", "Как дела?".

#10 52 Pick Up

Фото Pinterest

52 Pick Up – колода, в которой каждая карта рассказывает свою историю. В 1998 году австралийская художница Эдвина Уайт собрала 52 собственные работы и оформила их в игральную колоду. Именно поэтому изображения на картах не связаны сюжетно и демонстрируют совершенно самостоятельные картины. Интересной особенностью является то, что символы мастей органично вписаны в рисунки. Например, на одной из карт значок пики спрятан в женском веере, а бубновый ромб – в узле красного галстука.

Посмотрев на интересные игральные карты, сразу возникает желание воспользоваться ими по назначению. Но если сейчас колоды нет под руками, вы можете попробовать свои силы в онлайн-казино "Космолот". Однако, не забывайте, что к азартным играм нужно относиться ответственно.