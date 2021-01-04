Азартные игры существуют вот уже тысячи лет. Каждая древняя цивилизация имела несколько общенародных развлечений, так или иначе связанных состязательным элементом, денежной наградой и фактором случайности. С наступлением глобализации человечество выбрало лучшие азартные игры и сделало их достоянием всего мира.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают о топовых азартных играх, в которые играют во всем мире.

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Игровые автоматы

Игровые автоматы / Фото scholarlyoa

Игровые автоматы – это один из немногих видов азартных развлечений, в которых результат целиком и полностью зависит от удачи играющего. Суть игры на автоматах или, как их еще называют, слотах довольно проста: вы делаете ставку, запускаете механизм и ждете результата. За последний отвечает генератор случайных чисел (ГСЧ) – неподкупная машина, слепо выдающая игровые комбинации. Если ГСЧ выстроит выигрышные символы на автомате в горизонтальную линию, игрок забирает свою ставку и выигрыш. Если комбинация не сложилась – ставка уходит машине платой за шанс на победу.

В наше время существуют тысячи слотов на самые разнообразные темы, с различными бонусными раундами, призами и способами победы. Детально о строении игрового автомата мы рассказывали здесь.

Блэкджек

Блэкджек / Фото Dollars and Sense

Блэкджек – это карточная игра, где результат зависит не только от удачливости игрока, но и от его навыков. Дилер выдает игроку карты, пока тот не остановит выдачу. Задача игры – набрать карты на общую сумму, максимально близкую к 21. Если игрок набирает хоть на очко больше, он проигрывает. При этом сумма очков игрока должна быть больше, чем у дилера казино. Если количество очков игрока и дилера равны, раунд завершается ничьей. Победить набор карт на общую сумму 21 может только любая "десятка" или старшая карта (J, Q, K) в паре с тузом. Такая комбинация называется блэкджек и является старшей в игре.

Каждая карта имеет свою ценность. Карты от "двойки" до "десятки" совпадают с их номиналом. "Двойка" – это два очка, "тройка" – три, и так далее. Карты J, Q и K оцениваются в 10 очков. В зависимости от игровой ситуации, ценность туза может меняться: он может равняться как 1, так и 11 очкам.

Покер

Покер / Фото Loto-Québec

Покер – одна из самых популярных азартных игр в мире. Турниры по покеру собирают десятки тысяч зрителей, а призовые фонды исчисляются миллионами долларов. Наиболее распространенной версией игры считается Техасский Холдем. Особенность игры в том, что в покере играют не только против дилера, но и против других игроков.

В начале раунда дилер раздает всем за столом по две карты. Происходят торги – все игроки делают свои ставки, повышая или уравнивая их. Затем происходит "флоп" – дилер выкладывает на стол три карты. Затем торги повторяются. После вторых торгов дилер совершает "терн" – выкладывает дополнительную карту. После очередного раунда торгов на столе появляется "ривер" – последняя карта из пяти. Задача игроков – собрать самую сильную комбинацию с помощью своих карт и карт на столе. При этом имеют место психологические манипуляции: игроки могут блефовать, убеждая других в "мощности" своего набора.

Покер оказался настолько азартной и увлекательной игрой, что в свое время было принято решение создать версию игры без денежных средств. В наше время спортивный покер является полноценной спортивной дисциплиной, а многие страны имеют покерные федерации.

Рулетка

Рулетка / Фото Casino di Venezia

Рулетка – вид азартных игр, воспетый в приключенческих фильмах первой половины ХХ века. Долгое время рулетка была символом респектабельных казино. Даже сейчас шарик, который катится по игровому кругу – одна из самых популярных ассоциаций, связанных с миром азартных игр.

Правила игры в рулетку имеют свои тонкости, но в целом также бесхитростны: игрок делает ставку на определенное поле на столе, выбирая цвет или число. После принятия ставок всех игроков крупье запускает механизм рулетки, вбрасывая шарик на ее круг. Раунд завершается остановкой шарика на определенной секции рулетки. Если игрок угадал цвет секции или ее номер – он забирает выигрыш.

Несмотря на изначально азартное предназначение, рулетка также была предметом научных споров и исследований. Многие ученые, к примеру, Блез Паскаль, использовали самодельные аналоги механизма с шариком для изучения понятия вероятности.

Игра в рулетку стала символом успеха и развлечением высшего света. Во многом это произошло благодаря княжеству Монако: маленькое государство с массой фешенебельных казино раз в год приманивает знаменитостей со всего мира. Причиной тому – Гран-при Формулы-1 в Монако: весьма дорогой, и оттого еще более популярный среди успешных людей вид спорта.