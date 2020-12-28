Истории известно много случаев, когда заядлыми игроками становились сильные мира сего. Несмотря на стереотип, что азартные игры – это пустая трата времени, они проводили за игровыми столами много времени, и вовсе не считали это своим недостатком.

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" рассказывают о роли азартных игр в судьбах выдающихся исторических личностей.

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Аристотель и игра в кости



Аристотель / Фото Wikipedia

В течение всей жизни древнегреческий философ Аристотель пытался изучить и исследовать все сферы человеческой жизни и быта. К каждой из них он пытался подойти с научной точки зрения.

Именно поэтому его внимание привлекла популярная в то время игра в кости. Он стремился понять, почему люди так настойчиво пытались получить нужные им комбинации на игровых кубиках. Изучив этот вопрос, он доказал, что угадывание комбинаций игроками – это не что иное, как случайность.

Как Аристотель обнаружил впоследствии, именно случайность занимает основополагающее место в строении вселенной. Поэтому можно считать, что именно азартная игра в кости создала фундамент для теории вероятности. Кроме того, в своих исследованиях философ дал несколько советов игрокам, которые значительно увеличивают шансы на победу. К этому времени они остаются актуальными и помогают тысячам людей.

Блез Паскаль и игра в рулетку



Блез Паскаль / Фото Gaming Cazino

Блез Паскаль – еще один ученый, исследованиям которого помогли азартные игры. Он, так же как Аристотель, интересовался теорией вероятности и изучал ее на основании игры в кости. Он широко распространил эту тему, ведь многие ученые-математики также стали ее изучать. Например, нидерландский механик Кристиан Хюйгенс написал научный трактат "Вычисления в азартных играх".

Этого Паскалю оказалось недостаточно. Для более детального изучения вероятности и случайности он создал деревянное колесо с пронумерованными секторами, в которое он бросал шарик. Именно это устройство считают предком современной рулетки, однако сама игра стала популярной уже после смерти Паскаля.

Джакомо Казанова и лотерея



Джакомо Казанова / Фото Wikimedia Commons

Джакомо Казанова был не только известным ловеласом и любовником, но и заядлым азартным игроком. Он любил играть в фаро, вист, бириби и бассет. Вероятно, ему понравился бы покер, но эта игра появилась только через 100 лет после смерти мужчины.

Казанова стремился стать профессиональным игроком, но воплотить эту мечту в жизнь ему не удалось. Однако, в 1760-х годах Джакомо организовал лотерею при поддержке короля Людовика XV, и это дело имело значительный успех. Сначала их целью было собрать 20 миллионов франков для военной школы и не допустить, чтобы монарх поднял налоги для населения. Кроме того, они хотели наполнить и собственные карманы.

Уже в первый день национальной лотереи им удалось собрать 2 миллиона франков, что в десятки раз превзошло ожидания. Такими темпами нужную сумму удалось заработать очень быстро. После этого они продолжили заниматься лотереей, а Казанова шел бок о бок с азартными развлечениями до конца своей жизни.

Ричард Никсон и игра в покер



Ричард Никсон / Фото The Atlantic

37-ой президент США был страстным сторонником покера. Он увлекся этой игрой, когда служил на флоте во время Второй Мировой Войны. В то время Никсон зарабатывал 150 долларов в месяц, и большую часть средств тратил за игровым столом. Его фортуне мог позавидовать каждый, ведь очень быстро ему удалось приумножить зарплату и накопить серьезную сумму. Именно эти деньги будущий политик инвестировал в свою предвыборную кампанию.

Став президентом, Ричард Никсон не забыл о своей страсти. Он часто говорил, что именно навыки игры в покер помогали ему решать вопросы государственного значения. Ведь умение считывать намерения соперника и видеть блеф – очень полезны для карьеры политика.