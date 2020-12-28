Арістотель і Річард Ніксон: як азартні ігри повпливали на долі великих людей – цікаві історії
Історії відомо багато випадків, коли завзятими гравцями ставали сильні світу цього. Попри стереотип, що азартні ігри – це пуста трата часу, вони проводили за гральними столами багато часу, і зовсім не вважали це своїм недоліком.
Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають про роль азартних ігор у долях видатних історичних особистостей.
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Арістотель та гра в кості
Протягом усього життя древньогрецький філософ Арістотель намагався вивчити та дослідити усі сфери людського життя та побуту. До кожної з них він намагався підійти з наукової точки зору.
Саме тому його увагу привернула популярна на той час гра в кості. Він прагнув зрозуміти, чому люди так наполегливо намагалися отримати потрібні їм комбінації на гральних кубиках. Вивчивши це питання, він довів, що вгадування комбінацій гравцями – це ніщо інше, як випадковість.
Як Арістотель виявив згодом, саме випадковість займає основоположне місце у будові всесвіту. Тому можна вважати, що саме азартна гра в кості створила фундамент для теорії ймовірності. Крім того, у своїх дослідженнях філософ дав декілька порад гравцям, які значно збільшують шанси на перемогу. До цього часу вони залишаються актуальними та допомагають тисячам людей.
Блез Паскаль та гра в рулетку
Блез Паскаль / Фото Gaming Cazino
Блез Паскаль – ще один вчений, дослідженням якого допомогли азартні ігри. Він, так само, як Аристотель, цікавився теорією ймовірності та вивчав її на основі гри в кості. Він надав цій темі широкого розповсюдження, адже багато вчених-математиків також почали її вивчати. Наприклад, нідерландський механік Крістіан Хюйгенс написав науковий трактат "Обчислення в азартних іграх".
Цього Паскалю виявилося недостатньо. Для ще детальнішого вивчення ймовірності та випадковості він створив дерев'яне колесо з пронумерованими секторами, у яке він кидав кульку. Саме цей пристрій вважають предком сучасної рулетки, проте сама гра стала популярною вже після смерті Паскаля.
Джакомо Казанова та лотерея
Джакомо Казанова / Фото Wikimedia Commons
Джакомо Казанова був не лише відомим ловеласом та коханцем, а ще й завзятим азартним гравцем. Він полюбляв грати у фаро, віст, бірібі та бассет. Ймовірно, йому сподобався б покер, але ця гра з'явилася лише через 100 років після смерті чоловіка.
Казанова прагнув стати професійним гравцем, але втілити цю мрію у життя йому не вдалося. Проте, у 1760-их роках Джакомо організував лотерею за підтримки короля Людовіка XV, і ця справа мала неабиякий успіх. Спершу їхньою метою було зібрати 20 мільйонів франків для військової школи та не допустити, щоб монарх підняв податки для населення. Крім того, вони хотіли наповнити й власні скарбниці.
Вже у перший день національної лотереї їм вдалося зібрати 2 мільйони франків, що у десятки разів перевершило очікування. Такими темпами потрібну суму вдалося заробити надзвичайно швидко. Після цього вони продовжили займатися лотереєю, а Казанова йшов пліч-о-пліч з азартними розвагами до кінця свого життя.
Річард Ніксон і гра в покер
Річард Ніксон / Фото The Atlantic
37-ий президент США був пристрасним прихильником покеру. Він захопився цією грою, коли служив на флоті під час Другої Світової Війни. На той час Ніксон заробляв 150 доларів на місяць, і більшу частину коштів витрачав за гральним столом. Його фортуні міг позаздрити кожен, адже дуже швидко йому вдалося примножити зарплатню та накопичити серйозну суму. Саме ці гроші майбутній політик інвестував у свою передвиборчу кампанію.
Ставши президентом, Річард Ніксон не забув про свою пристрасть. Він часто говорив, що саме навички гри в покер допомагали йому вирішувати питання державного значення. Адже вміння зчитувати наміри суперника та бачити блеф – дуже корисні для кар'єри політика.
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