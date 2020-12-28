Історії відомо багато випадків, коли завзятими гравцями ставали сильні світу цього. Попри стереотип, що азартні ігри – це пуста трата часу, вони проводили за гральними столами багато часу, і зовсім не вважали це своїм недоліком.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають про роль азартних ігор у долях видатних історичних особистостей.

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Арістотель та гра в кості



Арістотель / Фото Wikipedia

Протягом усього життя древньогрецький філософ Арістотель намагався вивчити та дослідити усі сфери людського життя та побуту. До кожної з них він намагався підійти з наукової точки зору.

Саме тому його увагу привернула популярна на той час гра в кості. Він прагнув зрозуміти, чому люди так наполегливо намагалися отримати потрібні їм комбінації на гральних кубиках. Вивчивши це питання, він довів, що вгадування комбінацій гравцями – це ніщо інше, як випадковість.

Як Арістотель виявив згодом, саме випадковість займає основоположне місце у будові всесвіту. Тому можна вважати, що саме азартна гра в кості створила фундамент для теорії ймовірності. Крім того, у своїх дослідженнях філософ дав декілька порад гравцям, які значно збільшують шанси на перемогу. До цього часу вони залишаються актуальними та допомагають тисячам людей.

Блез Паскаль та гра в рулетку



Блез Паскаль / Фото Gaming Cazino

Блез Паскаль – ще один вчений, дослідженням якого допомогли азартні ігри. Він, так само, як Аристотель, цікавився теорією ймовірності та вивчав її на основі гри в кості. Він надав цій темі широкого розповсюдження, адже багато вчених-математиків також почали її вивчати. Наприклад, нідерландський механік Крістіан Хюйгенс написав науковий трактат "Обчислення в азартних іграх".

Цього Паскалю виявилося недостатньо. Для ще детальнішого вивчення ймовірності та випадковості він створив дерев'яне колесо з пронумерованими секторами, у яке він кидав кульку. Саме цей пристрій вважають предком сучасної рулетки, проте сама гра стала популярною вже після смерті Паскаля.

Джакомо Казанова та лотерея



Джакомо Казанова / Фото Wikimedia Commons

Джакомо Казанова був не лише відомим ловеласом та коханцем, а ще й завзятим азартним гравцем. Він полюбляв грати у фаро, віст, бірібі та бассет. Ймовірно, йому сподобався б покер, але ця гра з'явилася лише через 100 років після смерті чоловіка.

Казанова прагнув стати професійним гравцем, але втілити цю мрію у життя йому не вдалося. Проте, у 1760-их роках Джакомо організував лотерею за підтримки короля Людовіка XV, і ця справа мала неабиякий успіх. Спершу їхньою метою було зібрати 20 мільйонів франків для військової школи та не допустити, щоб монарх підняв податки для населення. Крім того, вони хотіли наповнити й власні скарбниці.

Вже у перший день національної лотереї їм вдалося зібрати 2 мільйони франків, що у десятки разів перевершило очікування. Такими темпами потрібну суму вдалося заробити надзвичайно швидко. Після цього вони продовжили займатися лотереєю, а Казанова йшов пліч-о-пліч з азартними розвагами до кінця свого життя.

Річард Ніксон і гра в покер



Річард Ніксон / Фото The Atlantic

37-ий президент США був пристрасним прихильником покеру. Він захопився цією грою, коли служив на флоті під час Другої Світової Війни. На той час Ніксон заробляв 150 доларів на місяць, і більшу частину коштів витрачав за гральним столом. Його фортуні міг позаздрити кожен, адже дуже швидко йому вдалося примножити зарплатню та накопичити серйозну суму. Саме ці гроші майбутній політик інвестував у свою передвиборчу кампанію.

Ставши президентом, Річард Ніксон не забув про свою пристрасть. Він часто говорив, що саме навички гри в покер допомагали йому вирішувати питання державного значення. Адже вміння зчитувати наміри суперника та бачити блеф – дуже корисні для кар'єри політика.

Ви, так само як і видатні історичні персони, можете спробувати свої сили в азартних іграх в онлайн-казино "Космолот". Проте, пам'ятайте, що ставитися до них потрібно відповідально.