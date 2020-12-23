Наближаються різдвяні канікули, а за ними й локдаун, під час якого ми знову будемо вигадувати, чим себе зайняти. Фільми та серіали – найдоступніша та найрозповсюдженіша розвага під час ізоляції вдома.

Якщо ви вже переглянули більшість різдвяних стрічок, і тепер вам хочеться різноманіття, Розваги 24 за підтримки "Космолот" підготували добірку найкращих фільмів про казино та азартні ігри.

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"Казино "Рояль"

Рік виходу – 2006

– 2006 Жанр – бойовик, пригоди

– бойовик, пригоди Рейтинг IMDb – 8,0

Фільм розповідає про нову місію агента Джеймса Бонда, якому потрібно вийти на слід терористичної організації. Для цього він повинен вирушити на Мадагаскар та допитати одного зі зловмисників. Проте місія знову йде не за планом. ЦРУ дізнається, що банкір, який фінансує терористів, прибуде до Чорногорії на покерний турнір у казино "Рояль". Тепер Бонду потрібно летіти туди, щоб виграти партію та знищити організацію.

"Гра Моллі"

Рік виходу – 2014

– 2014 Жанр – біографічна драма

– біографічна драма Рейтинг IMDb – 7,4

Фільм заснований на реальних подіях і розповідає історію молодої лижниці Моллі Блум, яка не увійшла до складу олімпійської збірної та вирішила зробити перерву у своїй спортивній кар'єрі. Переїхавши до Лос-Анджелесу, дівчина влаштовує підпільне казино для голлівудських зірок. Справи швидко йдуть вгору, але в якийсь момент бізнесом дівчини починає цікавитись ФБР.

"Американська афера"

Рік виходу – 2013

– 2013 Жанр – кримінал, комедія

– кримінал, комедія Рейтинг IMDb – 7,2

Історія двох шахраїв, які регулярно провертали в казино хитрі та заплутані афери. Ця справа добре їх забезпечувала, аж поки на них не звернуло увагу ФБР. Щоб залишитися на свободі, чоловікам довелося піти на угоду. Вони погодилися взяти участь в організації масштабної операції, покликаній викрити великих корупціонерів.

"Двадцять одне"

Рік виходу – 2008

– 2008 Жанр – драма

– драма Рейтинг IMDb – 6,8

Історія групи талановитих студентів, які отримують цікаву пропозицію – час від часу навідуватися до казино та прораховувати виграшні комбінації за допомогою неабияких математичних здібностей. Вони погоджуються на цю авантюру і вирішують обіграти казино Лас-Вегаса на мільйони доларів.

"Гравець"

Рік виходу – 2014

– 2014 Жанр – кримінал, драма, трилер

– кримінал, драма, трилер Рейтинг IMDb – 6,0

Головний герой фільму Джим Бенет – успішний письменник та викладач літератури в університеті. Проте вночі, після роботи, він стає зовсім іншою людиною та проводить час у підпільних казино, програючи все до останнього. Джим регулярно позичає величезні суми грошей, і тим самим ставить під загрозу своє життя. Як йому вдасться виплутатись з цієї історії – незрозуміло.

Перераховані стрічки допоможуть вам не нудьгувати під час локдауну. Крім того, ви можете спробувати свої сили та зіграти в слоти в онлайн-казино "Космолот". Проте пам'ятайте, що до азартних ігор потрібно ставитися відповідально.