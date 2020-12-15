Свята наближаються, і всі ми занурюємося у приємні клопоти. Важливим пунктом у списку справ, які потрібно зробити напередодні свят – підготувати подарунки для рідних та близьких. Та як не прогадати й придбати те, що точно сподобається і буде корисним?

Розваги 24 за підтримки "Космолот" вибрали найкращі ідеї подарунків, які прийдуть до вподоби поціновувачам азартних ігор.

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Настільна гра

Настільні ігри – перше, що спадає на думку, коли думаєш про подарунок для азартного гравця. Але це не так банально, як здається на перший погляд.

Набір для гри в покер / Фото Amazon

Шанувальникам традицій сподобаються класичні набори для гри в рулетку або покер, якими можна користуватися вдома або всюди брати із собою. Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів на будь-який смак та гаманець, тому ви точно зможете щось підібрати.

Настільні ігри для подарунка не обов'язково повинні бути пов'язані з традиційними іграми в казино. Любителі азарту не відмовляться від цікавої розважальної настолки. Це може бути настільний футбол або більярд, "Монополія", "Карти конфлікту", "Манчкін" чи будь-що інше.

Гральні карти – також чудова ідея для подарунка. Ви будете здивовані різноманіттям асортименту, який представлений на ринку. Тут можна знайти колоди високоякісних карт з вражаючим дизайном та зображенням різних сюжетів.

Щасливий талісман

Більшість азартних гравців вірять у прикмети та хотіли б мати талісман, який забезпечить їм успіх та перемогу у грі. Ця ідея цікава ще й тим, що зовсім не обмежує поле для фантазії, адже талісманом може бути все, що завгодно – прикраса, брелок, іграшка, монетка тощо.

Талісман, що приносить багатство та успіх / Фото 13moons

Є дві умови, які потрібно враховувати, обираючи щасливий талісман для близької людини – компактність та символічність. Якщо з компактністю все зрозуміло, адже талісман має бути зручного розміру, щоб носити його із собою, то на рахунок символічності можуть виникнути питання.

Річ, заряджена на вдачу, повинна враховувати особливості людини, яка нею володіє. Тому, щоб підібрати вдалий талісман потрібно добре подумати. Якщо у вашого друга є якийсь улюблений символ чи число, обов'язково потрібно використати його, наприклад придбати підвіску або брелок із тим самим зображенням. Якщо ви не маєте такої інформації – можна написати чи вигравіювати на талісмані цитату або власні слова, які приваблюватимуть успіх.

Гаманець



Гаманець – ідеальний подарунок для гемблера / Фото Freepik

Красивий та якісний гаманець – це не лише практичний, а й дуже промовистий подарунок для шанувальника азартних ігор, адже виграні кошти потрібно десь зберігати. Тому, таким подарунок ви немов повідомляєте другові, що вірите у його фортуну та перемогу. Цікаво буде, якщо ви об'єднаєте два подарунки в один, і зробите гравіювання на портмоне у вигляді щасливого символу, числа або мотиваційного вислову.