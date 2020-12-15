Праздники приближаются, и все мы погружаемся в приятные хлопоты. Важным пунктом в списке дел, которые нужно сделать накануне праздников – подготовить подарки для родных и близких. Но как не прогадать и приобрести то, что точно понравится и будет полезным?

Развлечения 24 при поддержке "Космолот" выбрали лучшие идеи подарков, которые придутся по душе ценителям азартных игр.

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Настольная игра

Настольные игры – первое, что приходит на ум, когда думаешь о подарке для азартного игрока. И это не так банально, как кажется на первый взгляд.

Набор для игры в покер / Фото Amazon

Поклонникам традиций понравятся классические наборы для игры в рулетку или покер, которыми можно пользоваться дома или везде брать с собой. Сегодня производители предлагают множество вариантов на любой вкус и кошелек, поэтому вы точно сможете что-то подобрать.

Настольные игры для подарка необязательно должны быть связаны с традиционными играми в казино. Любители азарта не откажутся от интересной развлекательной настолки. Это может быть настольный футбол или бильярд, "Монополия", "Карты конфликта", "Манчкин" или что-либо другое.

Игральные карты – также отличная идея для подарка. Вы будете удивлены разнообразием ассортимента, который представлен на рынке. Здесь можно найти колоды высококачественных карт с впечатляющим дизайном и изображением различных сюжетов.

Счастливый талисман

Большинство азартных игроков верят в приметы и хотели бы иметь талисман, который обеспечит им успех и победу в игре. Эта идея интересна еще и тем, что совсем не ограничивает поле для фантазии, ведь талисманом может быть все что угодно – украшение, брелок, игрушка, монетка и тому подобное.

Талисман, что приносит богатство и успех / Фото 13moons

Есть два условия, которые нужно учитывать, выбирая счастливый талисман для близкого человека – компактность и символичность. Если с компактностью все понятно, ведь талисман должен быть удобного размера, чтобы носить его с собой, то насчет символичности могут возникнуть вопросы.

Вещь, заряженная на удачу, должна учитывать особенности и характер человека, который ею владеет. Поэтому, чтобы подобрать удачный талисман, нужно хорошо подумать. Если у вашего друга есть какой-нибудь любимый символ или число, обязательно нужно использовать его, например, приобрести подвеску или брелок с тем же изображением. Если у вас нет такой информации – можно написать или выгравировать на талисмане цитату или собственные слова, которые будут привлекать успех.

Кошелек



Кошелек – идеальный подарок для гемблера / Фото Freepik

Красивый и качественный кошелек – это не только практичный, но и очень красноречивый подарок для поклонника азартных игр, ведь выигранные деньги нужно где-то хранить. Поэтому, таким подарком вы словно сообщаете другу, что верите в его удачу и победу. Интересно будет, если вы обьедините два подарка в один и сделаете гравировку на портмоне в виде счастливого символа, числа или мотивирующего высказывания.