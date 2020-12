Все уже привыкли, что для геймеров часто создают видеоигры по мотивам кинолент или телевизионных шоу. Однако азартным гемблерам не стоит грустить по этому поводу, ведь разработчики слотов также часто берут за основу популярные сюжеты.

Game of Thrones

Game of Thrones – игровой автомат от разработчика Microgaming по мотивам сериала "Игры престолов", который пользуется бешеной популярностью, как у фанатов сериала, так и у гэмблеров.

Оформление слота Game of Thrones поражает соответствием стиля и качеством графики. Поле игры расположилось на фоне железного трона из мечей, а на барабанах появляются тематические символы – главный логотип сериала, изображение трона, стилизованные буквы и гербы четырех семей – Старков, Ланистеров, Баратеонов и Таргариенов. На фоне звучит саундтрек, знакомый всем поклонникам "Игр престолов", который еще больше погружает игроков в соответствующую атмосферу.

The Phantom of the Opera

Слот The Phantom of the Opera от Microgaming – игровая адаптация фильма "Призрак Оперы", снятого по мотивам популярного французского романа. Этот автомат точно придется по душе ценителям фильма и литературного произведения, желающим разгадать загадку оперного призрака.

Видеослот оформлен в классическом стиле, который отражает роскошный антураж фильма. Позади игрового поля расположились красные бархатные кулисы, а на барабанах – тематические символы, созданные с помощью качественной графики. Это реалистичные изображения персонажей – Карлотты, Кристин, Рауля, Буке и Ангела Музыки, скрывающего лицо за маской. Кроме героев на поле есть еще и символы-предметы – бинокль, ноты, бутылочка духов, роза и статуэтка обезьяны. В процессе игры гэмблеры смогут насладиться удивительной музыкой из фильма.

Jurassic Park

Jurassic Park от Microgaming – слот, благодаря которому игроки смогут окунуться в мир грозных динозавров и посетить Парк Юрского периода из одноименного фильма. Реалистичность оформления автомата отлично этому способствует.

Фоновое оформление Jurassic Park – это интригующие парковые пейзажи, а иногда во время игрового процесса неожиданно появляются еще и жители непроглядной чащи. На поле для игры размещены тематические символы. Здесь можно встретить персонажей фильма докторов и палеонтологов, а также главных героев – Тиранозавра Рекса, Велоцираптора, Трицератопса, Брахиозавра и Дилозавра. Графика слота очень качественная, поэтому создает опасную и жуткую атмосферу. К тому же кроме фоновой музыки, время от времени, раздается рычание динозавров.

Lara Croft Temples and Tombs

Lara Croft Temples and Tombs – это игровой автомат о знаменитой Расхитительнице гробниц Ларе Крофт от провайдера Triple Edge Studios.

Это современная версия истории с ярким и интересным оформлением. На фоне очередной гробницы расположено игровое поле с тематическими символами. Среди них – изображение Лары Крофт, золотой дракон, бог с головой собаки, а также снаряжение, необходимое для поиска сокровищ – рюкзак, крюк с веревкой, фляга и факел. Игровой процесс и преодоление препятствий на пути к выигрышу сопровождается аутентичной интригующей музыкой.