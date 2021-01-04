Азартні ігри існують тисячі років. Кожна стародавня цивілізація мала кілька загальнонародних розваг, так чи інакше пов'язаних змагальним елементом, грошовою винагородою і фактором випадковості. З настанням глобалізації людство обрало найкращі азартні ігри і зробило їх надбанням усього світу.

Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають про топові азартні ігри, в які грають у всьому світі.

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Гральні автомати

Гральні автомати / Фото scholarlyoa

Ігрові автомати – це один з небагатьох видів азартних розваг, у яких результат цілком і повністю залежить від удачі гравця. Суть гри на автоматах або, як їх ще називають, слотах досить проста: ви робите ставку, запускаєте механізм і чекаєте результату. За останній відповідає генератор випадкових чисел (ГВЧ) – непідкупна машина, що сліпо видає ігрові комбінації. Якщо ГВЧ вибудує виграшні символи на автоматі в горизонтальну лінію, гравець забирає свою ставку і виграш. Якщо комбінація не склалася – ставку забирає машина як плату за шанс на перемогу.

У наш час існують тисячі слотів на найрізноманітніші теми, з різними бонусними раундами, призами й способами перемоги. Детально про будову ігрового автомата ми розповідали тут.

Блекджек

Блекджек / Фото Dollars and Sense

Блекджек – це карткова гра, де результат залежить не лише від удачі гравця, але й від його навичок. Дилер видає гравцеві карти, поки той не зупинить видачу. Завдання гри – набрати карти на загальну суму, максимально близьку до 21. Якщо гравець набирає хоч на одне очко більше, він програє. При цьому сума очок гравця повинна бути більшою, ніж у дилера казино. Якщо кількість очок гравця і дилера рівні, раунд завершується нічиєю. Перемогти набір карт на загальну суму 21 може лише "десятка" або старша карта (J, Q, K) в парі з тузом. Така комбінація називається блекджек і вважається старшою в грі.

Кожна карта має свою цінність. Карти від "двійки" до "десятки" збігаються з номіналом. "Двійка" – це два очка, "трійка" – три, і так далі. Карти J, Q і K оцінюються в 10 очок. Залежно від ігрової ситуації, цінність туза може змінюватися: він може дорівнювати як 1, так і 11 очкам.

Покер

Покер / Фото Loto-Québec

Покер – одна з найпопулярніших азартних ігор у світі. Турніри з покеру збирають десятки тисяч глядачів, а призові фонди нараховують мільйони доларів. Найбільш поширеною версією гри вважається Техаський Холдем. Особливість гри в тому, що в покері грають не лише проти дилера, а й проти інших гравців.

На початку раунду дилер роздає всім по дві карти. Відбуваються торги – усі гравці роблять свої ставки, підвищуючи або урівнюючи їх. Потім відбувається "флоп" – дилер кладе на стіл три карти. Потім торги повторюються. Після других торгів дилер здійснює "терен" – кладе додаткову карту. Після чергового раунду торгів на столі з'являється "рівер" – остання карта з п'яти. Завдання гравців – зібрати найсильнішу комбінацію за допомогою карт у руках і на столі. При цьому практикують психологічні маніпуляції: гравці можуть блефувати, переконуючи інших в "потужності" свого набору.

Покер виявився настільки азартною і захопливою грою, що свого часу було прийнято рішення створити версію гри без грошових ставок. У наш час спортивний покер є повноцінною спортивною дисципліною, а багато країн мають покерні федерації.

Рулетка

Рулетка / Фото Casino di Venezia

Рулетка – це вид азартних ігор, оспіваний в пригодницьких фільмах першої половини ХХ століття. Довгий час рулетка була символом респектабельних казино. Навіть зараз кулька, який котиться по ігровому колу – одна з найпопулярніших асоціацій, пов'язаних зі світом азартних ігор.

Правила гри в рулетку мають свої тонкощі, але в цілому також нехитрі: гравець "ставить" на певне поле на столі, обираючи колір або число. Після прийняття ставок всіх гравців круп'є запускає механізм рулетки, вкидаючи кульку на її коло. Раунд завершується зупинкою кульки на якійсь секції рулетки. Якщо гравець вгадав колір секції або її номер – він забирає виграш.

Попри першочергове азартне призначення, рулетка також була предметом наукових суперечок і досліджень. Багато вчених, наприклад, Блез Паскаль, використовували саморобні аналоги механізму з кулькою для вивчення поняття ймовірності.

Гра в рулетку стала символом успіху і розвагою вищого світу. Це відбулося завдяки князівству Монако: маленька держава з великою кількістю фешенебельних казино раз на рік приваблює знаменитостей з усього світу. Причина тому – Гран-прі Формули-1 в Монако: досить дорогий, і від того ще більш популярний серед успішних людей, вид спорту.

Поїздка в Монако для багатьох – досить дороге задоволення, але ви можете ознайомитися з основними видами азартних ігор в онлайн-казино "Космолот". Однак пам'ятайте: до ігор фортуни варто ставитися відповідально.