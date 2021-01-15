Принципы ответственного гемблинга: важные правила для азартных игроков
Азартные игры – это веселое развлечение, если относиться к ним ответственно. В противном случае игроки могут столкнуться с довольно неприятными последствиями. Что же делать, чтобы этого не произошло?
Развлечения 24 при поддержке онлайн-казино "Космолот" рассказывают о принципах ответственного гемблинга, которые необходимо знать каждому игроку, чтобы получить максимум удовольствия и пользы от игры.
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Правила ответственного гемблинга для игроков
Каждый игрок должен знать основные правила для организации собственного игрового процесса. Их выполнение поможет защитить себя от негативных последствий безответственного гемблинга, в том числе и лудомании – игровой зависимости. Вот перечень главных принципов ответственной игры:
- Играть в азартные игры могут только совершеннолетние. В Украине минимальный возраст игроков – 21 год.
- Следует понимать, что азартные игры – это лишь развлечение. Если человек проявляет нездоровый интерес к игре или же считает казино основным источником своего дохода – играть не стоит.
- Игроки должны быть готовы к тому, что могут проиграть и потерять деньги. Это лишь часть игрового процесса. Не нужно ставить на игру слишком большие суммы, деньги, потеря которых негативно повлияет на качество жизни, или кредитные средства.
- Игрок должен самостоятельно установить для себя лимиты – определить максимальную сумму, которую можно потратить без негативных последствий, и максимальное количество времени, которое можно провести в казино. Выходить за установленные рамки категорически не рекомендуется.
- В случае проигрыша не стоит пытаться отыграться. Необдуманная попытка возместить расходы может увеличить их.
- Гемблинг – это не способ отвлечься от проблем или "забыться". В процессе игры необходимо сохранять холодный рассудок и здравый смысл. Поэтому играть в азартные игры нельзя людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также тем, кто находится в депрессии или в подавленном настроении.
Что делают казино, чтобы способствовать ответственной игре
Играйте ответственно / Фото Chart Attack
Ответственный гэмблинг – это забота не только игроков, но и реальных и виртуальных заведений, которые предоставляют доступ к азартным играм. Поэтому, казино, со своей стороны, также должны придерживаться определенных принципов:
- Обязательное проведение процедуры идентификации игрока, с помощью которой можно ограничить от азартных игр несовершеннолетних.
- Предоставление пользователям возможности самостоятельно определить лимит ставок или отказаться от игры. Если игрок замечает за собой нездоровое отношение к азартным играм, он может обратиться к администрации или службе поддержки казино. Они установят максимальную сумму, которую можно потратить за определенный промежуток времени, заблокируют онлайн-аккаунт игрока или внесут его имя в черный список посетителей.
- Предоставление доступа к статистическим данным, чтобы игрок мог отследить, сколько времени он проводит в казино и какие суммы тратит. Чтобы получить эту информацию нужно так же обратиться к администрации или службе поддержки казино.
- Публикация информации о принципах ответственной игры и организациях, которые оказывают помощь в борьбе с лудоманией, в отдельном разделе сайта, или в помещении реального игорного заведения.
Что делать, если возникли проблемыЕсли у вас или ваших близких появились проблемы с азартными играми или игровой зависимостью, а принципы ответственного гемблинга и самоограничения в казино не помогают, следует обратиться к специалистам.
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