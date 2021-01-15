Азартные игры – это веселое развлечение, если относиться к ним ответственно. В противном случае игроки могут столкнуться с довольно неприятными последствиями. Что же делать, чтобы этого не произошло?

Развлечения 24 при поддержке онлайн-казино "Космолот" рассказывают о принципах ответственного гемблинга, которые необходимо знать каждому игроку, чтобы получить максимум удовольствия и пользы от игры.

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Правила ответственного гемблинга для игроков

Каждый игрок должен знать основные правила для организации собственного игрового процесса. Их выполнение поможет защитить себя от негативных последствий безответственного гемблинга, в том числе и лудомании – игровой зависимости. Вот перечень главных принципов ответственной игры:

Играть в азартные игры могут только совершеннолетние. В Украине минимальный возраст игроков – 21 год. Следует понимать, что азартные игры – это лишь развлечение. Если человек проявляет нездоровый интерес к игре или же считает казино основным источником своего дохода – играть не стоит. Игроки должны быть готовы к тому, что могут проиграть и потерять деньги. Это лишь часть игрового процесса. Не нужно ставить на игру слишком большие суммы, деньги, потеря которых негативно повлияет на качество жизни, или кредитные средства. Игрок должен самостоятельно установить для себя лимиты – определить максимальную сумму, которую можно потратить без негативных последствий, и максимальное количество времени, которое можно провести в казино. Выходить за установленные рамки категорически не рекомендуется. В случае проигрыша не стоит пытаться отыграться. Необдуманная попытка возместить расходы может увеличить их. Гемблинг – это не способ отвлечься от проблем или "забыться". В процессе игры необходимо сохранять холодный рассудок и здравый смысл. Поэтому играть в азартные игры нельзя людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также тем, кто находится в депрессии или в подавленном настроении.

Что делают казино, чтобы способствовать ответственной игре



Играйте ответственно / Фото Chart Attack

Ответственный гэмблинг – это забота не только игроков, но и реальных и виртуальных заведений, которые предоставляют доступ к азартным играм. Поэтому, казино, со своей стороны, также должны придерживаться определенных принципов:

Обязательное проведение процедуры идентификации игрока, с помощью которой можно ограничить от азартных игр несовершеннолетних. Предоставление пользователям возможности самостоятельно определить лимит ставок или отказаться от игры. Если игрок замечает за собой нездоровое отношение к азартным играм, он может обратиться к администрации или службе поддержки казино. Они установят максимальную сумму, которую можно потратить за определенный промежуток времени, заблокируют онлайн-аккаунт игрока или внесут его имя в черный список посетителей. Предоставление доступа к статистическим данным, чтобы игрок мог отследить, сколько времени он проводит в казино и какие суммы тратит. Чтобы получить эту информацию нужно так же обратиться к администрации или службе поддержки казино. Публикация информации о принципах ответственной игры и организациях, которые оказывают помощь в борьбе с лудоманией, в отдельном разделе сайта, или в помещении реального игорного заведения.

Что делать, если возникли проблемы Если у вас или ваших близких появились проблемы с азартными играми или игровой зависимостью, а принципы ответственного гемблинга и самоограничения в казино не помогают, следует обратиться к специалистам.

Подробнее узнать о лудомании и организациях, которые помогают бороться с ней, можно на сайте благотворительного фонда "Космолот Фаундейшн" – проекта онлайн-казино "Космолот", которое призывает относиться к азартным играм осознанно и ответственно.