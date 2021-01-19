Сучасні казино прагнуть забезпечити більше комфорту своїм клієнтам та вигідно вирізнитися серед інших, а тому активно впроваджують та використовують нові технології.

Ми щодня чуємо про нові технології та винаходи. Але найчастіше ця інформація стосується розробок та планів, які стануть реальністю у майбутньому. Розваги 24 за підтримки "Космолот" розповідають про сучасні технології, які використовуються в індустрії азартних ігор вже сьогодні.

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Технологія RFID

Технологія RFID – це спосіб ідентифікації об'єктів за допомогою радіосигналів. У казино RFID-чіпи вбудовують у гральні фішки, щоб відстежувати у яких іграх вони беруть участь. Це дозволяє детальніше вивчати особливості ігор і поведінку гравців.

Крім того, за допомогою RFID можна визначити місцезнаходження фішки або деактивувати її, що дуже корисно у випадку крадіжки.

Блокчейн



Використання блокчейн-технології в казино / Фото Inkedin

Все більше казино надають своїм клієнтам можливість розрахуватися цифровою валютою, і навіть роблять цей спосіб оплати основним. Це пов'язано з тим, що специфіка технології блокчейн забезпечує високу швидкість та безпеку грошових транзакцій.

Гейміфікація

Гейміфікація – це не лише технологія, а й ціла наука, яка працює на створення більш якісного та цікавого продукту для гравця. В казино вона активно використовується останні роки. Суть гейміфікації у сфері азартних ігор полягає у створенні додаткового інтерактивного елементу. Саме завдяки цьому, почали з'являтися бонусні раунди, квести, турніри та багато інших елементів, характерних для комп'ютерних ігор.

Аналітика прогнозів

Аналітика прогнозів або предуктивна аналітика також все частіше використовується в онлайн-казино. Це технологія, яка допомагає вгадувати запити гравців та надавати їм рекомендації, опираючись на індивідуальні побажання. Для цього штучний інтелект аналізує величезну кількість інформації, зокрема й історію вибору тих чи інших ігор.

Крім того, цю технологію використовують ще й для того, щоб пропонувати клієнтам різноманітні бонуси та акції, які з великою ймовірністю будуть для них корисними.

Система розпізнавання обличчя



Система розпізнавання обличчя та ідентифікації особистості / Фото Dermalog

Система розпізнавання обличчя та ідентифікації особистості – важлива технологія для дотримання принципів відповідального гемблінгу, а також забезпечення безпеки казино. Таке рішення унеможливлює доступ до азартних ігор неповнолітніх гравців, людей з ігровою залежністю та шахраїв.

Онлайн-консьєрж

Деякі фізичні казино, включно з найбільшими закладами в Лас-Вегасі, впровадили використання онлайн-інструментів в організацію ігрового процесу. Відвідувачі можуть скористатися спеціальними ресурсами, додатками або чат-ботами, яких називають "онлайн-консьєржами". Звернувшись до них, можна забронювати собі місце за гральним столом, дізнатися актуальну інформацію, поставити запитання та навіть отримати бонуси чи інші вигідні пропозиції.

Автоматизована перевірка симптомів Covid-19

На тлі пандемії коронавірусу у деяких казино з'явилися прилади, які дозволяють виміряти температуру відвідувача за допомогою спеціальної камери. Крім того, вона перевіряє наявність маски на обличчі. Таким чином перевірка клієнтів відбувається без лишніх контактів протягом кількох секунд.

Подивитися, як працюють деякі з цих технологій на практиці, можна, спробувавши свої сили у грі з онлайн-казино "Космолот". Проте не забувайте, що ставитися до азартних ігор потрібно відповідально.